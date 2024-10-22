https://ukraina.ru/20241022/1058278418.html

Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками

Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками - 22.10.2024 Украина.ру

Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками

Владимир Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Информация об этом появилась в карточке закона на сайте парламента

2024-10-22T15:24

2024-10-22T15:24

2024-10-22T15:24

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владимир зеленский

международный уголовный суд (мус)

вооруженные силы украины

преступления

уголовный кодекс

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Уточняется, что в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении своих ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу."Что изменилось? Ратификация РС криминализирует преступления против человечности и предусматривает увеличение срока наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы. Почему раньше не ратифицировали? Потому что [экс-президент Украины Петр] Порошенко* бы сел за "АТО"", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Голубцы с Банковой".Россия расследует военные преступления киевского режима. Этим, в частности, занимается Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. Информации о зверствах украинских военных очень много. Причем как в отношении российских военных, так и мирных жителей российских регионов. Не делают нацистские преступники исключения и для населения, пока еще проживающего на территориях, подконтрольных Украине. О последнем, в частности, свидетельствуют пыточные, которые находят в населенных пунктах, откуда ВС РФ выбивают украинскую армию.Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.* Признан террористом и экстремистом в РФ

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россия, киев, украина, владимир зеленский, международный уголовный суд (мус), вооруженные силы украины, преступления, уголовный кодекс, новости