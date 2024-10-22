Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками - 22.10.2024 Украина.ру
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Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками
Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками - 22.10.2024 Украина.ру
Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками
Владимир Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Информация об этом появилась в карточке закона на сайте парламента
2024-10-22T15:24
2024-10-22T15:24
россия
киев
украина
владимир зеленский
международный уголовный суд (мус)
вооруженные силы украины
преступления
уголовный кодекс
новости
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Уточняется, что в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении своих ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу."Что изменилось? Ратификация РС криминализирует преступления против человечности и предусматривает увеличение срока наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы. Почему раньше не ратифицировали? Потому что [экс-президент Украины Петр] Порошенко* бы сел за "АТО"", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Голубцы с Банковой".Россия расследует военные преступления киевского режима. Этим, в частности, занимается Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. Информации о зверствах украинских военных очень много. Причем как в отношении российских военных, так и мирных жителей российских регионов. Не делают нацистские преступники исключения и для населения, пока еще проживающего на территориях, подконтрольных Украине. О последнем, в частности, свидетельствуют пыточные, которые находят в населенных пунктах, откуда ВС РФ выбивают украинскую армию.Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.* Признан террористом и экстремистом в РФ
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россия, киев, украина, владимир зеленский, международный уголовный суд (мус), вооруженные силы украины, преступления, уголовный кодекс, новости
Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Международный уголовный суд (МУС), Вооруженные силы Украины, преступления, Уголовный кодекс, Новости

Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками

15:24 22.10.2024
 
Зеленский в форме
Зеленский в форме
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Владимир Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса после того, как в августе в стране был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Информация об этом появилась в карточке закона на сайте парламента
Уточняется, что в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении своих ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.
"Что изменилось? Ратификация РС криминализирует преступления против человечности и предусматривает увеличение срока наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы. Почему раньше не ратифицировали? Потому что [экс-президент Украины Петр] Порошенко* бы сел за "АТО"", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Голубцы с Банковой".
Россия расследует военные преступления киевского режима. Этим, в частности, занимается Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.
Информации о зверствах украинских военных очень много. Причем как в отношении российских военных, так и мирных жителей российских регионов. Не делают нацистские преступники исключения и для населения, пока еще проживающего на территориях, подконтрольных Украине. О последнем, в частности, свидетельствуют пыточные, которые находят в населенных пунктах, откуда ВС РФ выбивают украинскую армию.
Фото: скрин видео, Жительница Угледара Ольга Бышенко-Епифанова
Вчера, 14:24
"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУРоссия продолжает расследование военных преступлений киевского режима против мирного населения. Жительница Угледара Ольга Ивановна Бышенко-Епифанова стала свидетельницей очередной серии таких злодеяний
Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.
* Признан террористом и экстремистом в РФ
 
РоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийМеждународный уголовный суд (МУС)Вооруженные силы УкраиныпреступленияУголовный кодексНовости
 
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15:25Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
15:24Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками
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