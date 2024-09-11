Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦ
Молдавские власти продолжают оказывать давление на Православную церковь Молдавии (ПЦМ) и угрожают ее закрытием. Об этом говорится в официальном заявлении Синода ПЦМ, опубликованном 6 сентября на её сайте.
Непосредственным поводом для беспокойства стало заявление депутата молдавского парламента от правящей Партии действия и солидарности Василе Шоимару, сделанное в ходе телевизионного шоу 29 августа. Он сказал, что власти страны пойдут по примеру Украины и уже этой осенью запретят Молдавско-Кишинёвскую митрополию.
Синод ПЦМ отметил, что уже некоторое время сотрудники правоохранительных органов Молдавии оказывают на священников различные формы давления – приходят к ним домой, заставляют подписывать различные непонятные заявления, задерживают их на пограничных пунктах и подвергают тщательному досмотру без каких-либо оснований.
"Сегодня на церковь оказывают давление, как в советское время. В адрес церкви и ее служителей поступают все новые и новые угрозы", - отмечается в документе.
Запрет церкви в стране нарушит право православных верующих свободно исповедать свою религию, так как они не смогут посещать храмы, заявил Синод Православной церкви Молдавии. Подобные действия также нарушат закон о культах, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду религиозной ненависти и нетерпимости, подчеркивается в документе.
"Мы призываем государственные власти прекратить моральную пытку Церкви. В противном случае, если эти гонения не прекратятся, мы обязуемся поставить вас лицом к лицу с праведным народом Молдовы, чтобы объяснить ему, почему вы яростно критикуете Церковь нашего народа", - заявили в митрополии.
Тем временем президент Молдавии Майя Санду обвинила священников Православной церкви Молдавии в деятельности, которая может привести к "дестабилизации ситуации в стране". Так она прокомментировала участие 300 молдавских священнослужителей в паломничестве по святыням России в августе и сентябре этого года.
Санду 6 сентября в эфире молдавского телевидения призвала священников "держаться подальше от политики" и не вмешиваться в предстоящие выборы главы государства.
Об этом она заявила после инцидента в аэропорту Кишинева, когда журналисты и активисты правящей партии атаковали вернувшихся после паломничества в Россию священников. Их тогда обвинили в предательстве национальных интересов и сотрудничестве с молдавской оппозицией и российскими спецслужбами.
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Одна страна, две митрополии и конфликт на Украине
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Сегодня в ее составе семь епархий и более 1200 приходов.
В начале XIX века, в 1813 году, на территории Бессарабии, которая в результате русско-турецких войн отошла к России, была основана Кишиневская епархия в составе Русской церкви. После того, как в 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, Кишиневская епархия была антиканонически включена в состав Румынской церкви. Однако с 1944 года она вернулась в состав РПЦ.
Когда в 1992 году была образована независимая Республика Молдова, Священный Синод РПЦ принял решение о присуждении Православной церкви Молдавии статуса самоуправляемой.
В 1992 году на территории Молдавии также стала действовать Бессарабская митрополия, которая подчиняется Румынской патриархии. Молдавская митрополия и правительство республики опасались церковного раскола и поэтому долго не регистрировали ее деятельность. В 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, и власти страны были вынуждены зарегистрировать ее. Сегодня эта митрополия объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих страны.
Конфликт между двумя епархиями, который существовал с момента появления Бессарабской митрополии на территории Молдавии, после 2022 года и начала российской специальной военной операции на Украине обострился еще больше.
В октябре 2023 года Бессарабская митрополия Румынской православной церкви выступила с декларацией, в которой назвала Православную церковь Молдавии "оккупационной структурой", а ее служителей - "агентами российских спецслужб". Она призвала присоединиться к ней всей клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".
За месяц до этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку пообещал митрополиту Бессарабии Петру, что правительство ежегодно будет предоставлять ему помощь в размере 2 млн евро на финансирование перехода священников из Молдавской митрополии Русской православной церкви в РумПЦ.
В ноябре 2023 года священник кишиневской церкви "Святого Дмитрия" Павел Борщевский обратился к митрополиту Владимиру с призывом вывести Митрополию Молдавии из состава РПЦ и присоединить ее к Румынской (Бессарабской митрополии) "в чрезвычайных условиях, в которых она оказалась из-за войны России против Украины".
Борщевский уверял, что его коллеги, так же, как и он, недовольны необходимостью подчиняться РПЦ и ее главе патриарху Кириллу, так как тот поддерживает политику России и "лицемерно призывает проливать братскую кровь" на Украине.
Примечательно, что в своем заявлении, опубликованном в соцсетях, священник-русофоб сослался на письмо, которое, по утверждениям ряда православных порталов, молдавский митрополит Владимир ранее написал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. По информации источников, в этом письме Владимир, в частности, рассказал, что традиционная каноническая православная церковь в Молдавии "становится все более нежелательной в публичной сфере из-за ее прямой связи с Российской Федерацией", в то время как Бессарабская митрополия, открыто поддерживаемая Румынским патриархатом, светскими властями Бухареста и Кишинева, "продемонстрировала, что является силой, которую уже не остановить, и которая, похоже, хочет и будет добиваться восстановления своих прав".
В защиту Православной церкви Молдавии выступил бывший президент страны и лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Он обвинил власти в давлении на православную церковь республики с целью переподчинить ее соседней Румынии. При этом он назвал Православную церковь Молдавии единственной канонической структурой на территории его страны.
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Уничтожить церковь, чтобы перечеркнуть Россию
Вселенская православная церковь в разных регионах мира представлена поместными церквями, которые создаются не по национальному, а по территориальному принципу, отметил в интервью Украина.ру православный публицист и миссионер Александр Люлька.
"Русская православная церковь – это не церковь для русских, а православная церковь на территории России", - уточнил эксперт.
Но когда речь идет о таких республиках как Молдавия или Украина, которые свою государственность строили на национализме и на подчиненности правящему режиму, церковный вопрос становится вопросом становления нации, подчеркнул Люлька. К тому же он здесь связан со стремлением коллективного Запада вытеснить Россию из ее традиционных сфер влияния, действуя через православную церковь, добавил он.
"США могут потратить довольно много денег на подкуп в очень многих местах, и в Молдавии тоже. Неважно, что там 70% верующих принадлежит Православной церкви Молдавии – народ никогда никто не спрашивает. Это печально, но это факт. Для того, чтобы обрубить России внешние контакты, молдавскую церковь будут уничтожать так же, как уничтожили Украинскую православную церковь", - заявил Люлька.
По его мнению, противостоять этому с помощью политической силы на территории Молдавии не может ни Российская Федерация, ни Русская православная церковь, ни епископат, который там находится и довольно часто выбирает путь соглашательства.
"Все, что надо было делать, надо было предпринимать раньше. Сейчас можно только стоять в вере, это единственный путь христианина. Когда стоит цель унасекомить Россию и уничтожить ее влияние везде, где оно существует, все разговоры о том, что церковь всё равно лояльна молдавскому государству, никому не интересны. Я вижу, что все повторяют ошибки УПЦ. Все почему-то считают, что если будут лояльны государству, то этого окажжется достаточно", - рассказал Люлька.
По его словам, любая поместная православная церковь всегда будет лояльна государству, на чьей территории она находится, но эта лояльность не подразумевает пресмыкательства перед властью.
"Очень легко понимание лояльности превращается в подобострастное соглашательство. Это не красит никого", - резюмировал Александр Люлька.
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