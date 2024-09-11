https://ukraina.ru/20240911/1057361015.html

Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦ

Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦ - 11.09.2024 Украина.ру

Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦ

Молдавские власти продолжают оказывать давление на Православную церковь Молдавии (ПЦМ) и угрожают ее закрытием. Об этом говорится в официальном заявлении Синода ПЦМ, опубликованном 6 сентября на её сайте.

2024-09-11T12:35

2024-09-11T12:35

2024-09-11T12:35

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Непосредственным поводом для беспокойства стало заявление депутата молдавского парламента от правящей Партии действия и солидарности Василе Шоимару, сделанное в ходе телевизионного шоу 29 августа. Он сказал, что власти страны пойдут по примеру Украины и уже этой осенью запретят Молдавско-Кишинёвскую митрополию.Синод ПЦМ отметил, что уже некоторое время сотрудники правоохранительных органов Молдавии оказывают на священников различные формы давления – приходят к ним домой, заставляют подписывать различные непонятные заявления, задерживают их на пограничных пунктах и подвергают тщательному досмотру без каких-либо оснований."Сегодня на церковь оказывают давление, как в советское время. В адрес церкви и ее служителей поступают все новые и новые угрозы", - отмечается в документе.Запрет церкви в стране нарушит право православных верующих свободно исповедать свою религию, так как они не смогут посещать храмы, заявил Синод Православной церкви Молдавии. Подобные действия также нарушат закон о культах, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду религиозной ненависти и нетерпимости, подчеркивается в документе."Мы призываем государственные власти прекратить моральную пытку Церкви. В противном случае, если эти гонения не прекратятся, мы обязуемся поставить вас лицом к лицу с праведным народом Молдовы, чтобы объяснить ему, почему вы яростно критикуете Церковь нашего народа", - заявили в митрополии.Тем временем президент Молдавии Майя Санду обвинила священников Православной церкви Молдавии в деятельности, которая может привести к "дестабилизации ситуации в стране". Так она прокомментировала участие 300 молдавских священнослужителей в паломничестве по святыням России в августе и сентябре этого года.Санду 6 сентября в эфире молдавского телевидения призвала священников "держаться подальше от политики" и не вмешиваться в предстоящие выборы главы государства.Об этом она заявила после инцидента в аэропорту Кишинева, когда журналисты и активисты правящей партии атаковали вернувшихся после паломничества в Россию священников. Их тогда обвинили в предательстве национальных интересов и сотрудничестве с молдавской оппозицией и российскими спецслужбами.Одна страна, две митрополии и конфликт на УкраинеПравославная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Сегодня в ее составе семь епархий и более 1200 приходов.В начале XIX века, в 1813 году, на территории Бессарабии, которая в результате русско-турецких войн отошла к России, была основана Кишиневская епархия в составе Русской церкви. После того, как в 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, Кишиневская епархия была антиканонически включена в состав Румынской церкви. Однако с 1944 года она вернулась в состав РПЦ.Когда в 1992 году была образована независимая Республика Молдова, Священный Синод РПЦ принял решение о присуждении Православной церкви Молдавии статуса самоуправляемой. В 1992 году на территории Молдавии также стала действовать Бессарабская митрополия, которая подчиняется Румынской патриархии. Молдавская митрополия и правительство республики опасались церковного раскола и поэтому долго не регистрировали ее деятельность. В 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, и власти страны были вынуждены зарегистрировать ее. Сегодня эта митрополия объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих страны.Конфликт между двумя епархиями, который существовал с момента появления Бессарабской митрополии на территории Молдавии, после 2022 года и начала российской специальной военной операции на Украине обострился еще больше.В октябре 2023 года Бессарабская митрополия Румынской православной церкви выступила с декларацией, в которой назвала Православную церковь Молдавии "оккупационной структурой", а ее служителей - "агентами российских спецслужб". Она призвала присоединиться к ней всей клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".За месяц до этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку пообещал митрополиту Бессарабии Петру, что правительство ежегодно будет предоставлять ему помощь в размере 2 млн евро на финансирование перехода священников из Молдавской митрополии Русской православной церкви в РумПЦ.В ноябре 2023 года священник кишиневской церкви "Святого Дмитрия" Павел Борщевский обратился к митрополиту Владимиру с призывом вывести Митрополию Молдавии из состава РПЦ и присоединить ее к Румынской (Бессарабской митрополии) "в чрезвычайных условиях, в которых она оказалась из-за войны России против Украины".Борщевский уверял, что его коллеги, так же, как и он, недовольны необходимостью подчиняться РПЦ и ее главе патриарху Кириллу, так как тот поддерживает политику России и "лицемерно призывает проливать братскую кровь" на Украине.Примечательно, что в своем заявлении, опубликованном в соцсетях, священник-русофоб сослался на письмо, которое, по утверждениям ряда православных порталов, молдавский митрополит Владимир ранее написал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. По информации источников, в этом письме Владимир, в частности, рассказал, что традиционная каноническая православная церковь в Молдавии "становится все более нежелательной в публичной сфере из-за ее прямой связи с Российской Федерацией", в то время как Бессарабская митрополия, открыто поддерживаемая Румынским патриархатом, светскими властями Бухареста и Кишинева, "продемонстрировала, что является силой, которую уже не остановить, и которая, похоже, хочет и будет добиваться восстановления своих прав".В защиту Православной церкви Молдавии выступил бывший президент страны и лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Он обвинил власти в давлении на православную церковь республики с целью переподчинить ее соседней Румынии. При этом он назвал Православную церковь Молдавии единственной канонической структурой на территории его страны.Уничтожить церковь, чтобы перечеркнуть РоссиюВселенская православная церковь в разных регионах мира представлена поместными церквями, которые создаются не по национальному, а по территориальному принципу, отметил в интервью Украина.ру православный публицист и миссионер Александр Люлька."Русская православная церковь – это не церковь для русских, а православная церковь на территории России", - уточнил эксперт.Но когда речь идет о таких республиках как Молдавия или Украина, которые свою государственность строили на национализме и на подчиненности правящему режиму, церковный вопрос становится вопросом становления нации, подчеркнул Люлька. К тому же он здесь связан со стремлением коллективного Запада вытеснить Россию из ее традиционных сфер влияния, действуя через православную церковь, добавил он."США могут потратить довольно много денег на подкуп в очень многих местах, и в Молдавии тоже. Неважно, что там 70% верующих принадлежит Православной церкви Молдавии – народ никогда никто не спрашивает. Это печально, но это факт. Для того, чтобы обрубить России внешние контакты, молдавскую церковь будут уничтожать так же, как уничтожили Украинскую православную церковь", - заявил Люлька.По его мнению, противостоять этому с помощью политической силы на территории Молдавии не может ни Российская Федерация, ни Русская православная церковь, ни епископат, который там находится и довольно часто выбирает путь соглашательства."Все, что надо было делать, надо было предпринимать раньше. Сейчас можно только стоять в вере, это единственный путь христианина. Когда стоит цель унасекомить Россию и уничтожить ее влияние везде, где оно существует, все разговоры о том, что церковь всё равно лояльна молдавскому государству, никому не интересны. Я вижу, что все повторяют ошибки УПЦ. Все почему-то считают, что если будут лояльны государству, то этого окажжется достаточно", - рассказал Люлька.По его словам, любая поместная православная церковь всегда будет лояльна государству, на чьей территории она находится, но эта лояльность не подразумевает пресмыкательства перед властью."Очень легко понимание лояльности превращается в подобострастное соглашательство. Это не красит никого", - резюмировал Александр Люлька.О политической борьбе в Молдавии накануне президентских выборах в материале Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии

https://ukraina.ru/20240503/1054842446.html

https://ukraina.ru/20240822/1056979655.html

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эксклюзив, молдавия, россия, рпц, синод, православие, упц, украина