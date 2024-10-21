https://ukraina.ru/20241021/1058222417.html

Врага не жалко, жалко мирных жителей: Ермаков о том, почему нужно ликвидировать украинских нацистов

Врага не жалко, жалко мирных жителей: Ермаков о том, почему нужно ликвидировать украинских нацистов - 21.10.2024 Украина.ру

Врага не жалко, жалко мирных жителей: Ермаков о том, почему нужно ликвидировать украинских нацистов

Можно выстроить много фортификационных сооружений, но если в них не будет людей, в таких укреплениях не будет смысла, украинское руководство это тоже прекрасно понимает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T04:15

2024-10-21T04:15

2024-10-21T04:15

новости

курская область

россия

харьков

плен

пленные

завод

детали

укрепления

мирные жители

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Ранее в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин рассказал о том, что в Курской области ВСУ занимают российские опорники и теперь ВС РФ приходится сносить их ФАБами или точечно выцеливать логистику врага.По мнению Ермакова, можно выстроить много фортификационных сооружений, но если в них не будет людей, в таких укреплениях не будет смысла, украинское руководство это тоже прекрасно понимает.Именно поэтому на Украине идут разговоры о понижении мобилизационного возраста до 21 года. Понятно, что 500 тысяч человек они таким образом сразу не наберут, но кого-то привезут, добавил военкор.Насчет Курской области Роман Алехин прав, нужно сносить все то, что мы построили, сказал журналист.Но тут есть еще одна серьезная проблема. Были сообщения, что захваченное в плен трудоспособное российское население на Украине загоняют работать на бетонные заводы, где производят бетон, чтобы заливать им укрепления, которые мы вынуждены были оставить, сообщил Ермаков.Поэтому бойцам приходится продумывать рискованные операции, которые чреваты потерями, чтобы ликвидировать украинских нацистов и спасти российских жителей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241020/1058205428.html

курская область

россия

харьков

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новости, курская область, россия, харьков, плен, пленные, завод, детали, укрепления, мирные жители, сво, спецоперация, наступление, всу