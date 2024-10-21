Врага не жалко, жалко мирных жителей: Ермаков о том, почему нужно ликвидировать украинских нацистов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Можно выстроить много фортификационных сооружений, но если в них не будет людей, в таких укреплениях не будет смысла, украинское руководство это тоже прекрасно понимает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин рассказал о том, что в Курской области ВСУ занимают российские опорники и теперь ВС РФ приходится сносить их ФАБами или точечно выцеливать логистику врага.
По мнению Ермакова, можно выстроить много фортификационных сооружений, но если в них не будет людей, в таких укреплениях не будет смысла, украинское руководство это тоже прекрасно понимает.
Именно поэтому на Украине идут разговоры о понижении мобилизационного возраста до 21 года. Понятно, что 500 тысяч человек они таким образом сразу не наберут, но кого-то привезут, добавил военкор.
Насчет Курской области Роман Алехин прав, нужно сносить все то, что мы построили, сказал журналист.
Но тут есть еще одна серьезная проблема. Были сообщения, что захваченное в плен трудоспособное российское население на Украине загоняют работать на бетонные заводы, где производят бетон, чтобы заливать им укрепления, которые мы вынуждены были оставить, сообщил Ермаков.
"Эти бетонные заводы вроде бы надо сносить. А как их сносить, если там наши люди? Еще раз. ФАБы не жалко. Укреплений не жалко. И врага не жалко. А наше мирное население – жалко", — подчеркнул военкор.
Поэтому бойцам приходится продумывать рискованные операции, которые чреваты потерями, чтобы ликвидировать украинских нацистов и спасти российских жителей, резюмировал собеседник издания.
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