План отчаяния. Украинские эксперты о том, когда русские возьмут Киев и грозящей стране катастрофе - 20.10.2024 Украина.ру
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План отчаяния. Украинские эксперты о том, когда русские возьмут Киев и грозящей стране катастрофе
План отчаяния. Украинские эксперты о том, когда русские возьмут Киев и грозящей стране катастрофе - 20.10.2024 Украина.ру
План отчаяния. Украинские эксперты о том, когда русские возьмут Киев и грозящей стране катастрофе
На Украине продолжают изумляться некоторым деталям "плана победы" Зеленского, предложившего Западу украинские недра в обмен на продление войны и сохранение своей власти. И думают над тем, что будет, если войну не закончить уже в этом году.
2024-10-20T07:50
2024-10-20T07:50
эксклюзив
украина
эксперты
владимир зеленский
сво
запад
план
игорь мосийчук
вадим карасев
кость бондаренко
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Пункт о недрах считает главным в пресловутом плане украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, все другие пункты (приглашение в НАТО, "дальнобой" и пр.) могут и не выполняться, но вот рассуждения Зеленского о том, на сколько триллионов там сокрыто богатств, наталкивает на мысль, что за все художества "зеленых" будут расплачиваться украинскими недрами.Он напомнил, что есть статья 13 Конституции, согласно которой недра и другие природные ресурсы принадлежат народу Украины."Дело в том, что это не государственная собственность, не частная собственность, не акционерная собственность, не коммунальная собственность и т.д. Это собственность народа Украины", - подчеркнул Бондаренко, добавив, что Верховная Рада с 1996 года так и не удосужилась разработать понятие народной собственности, не определила, что должны получать граждане Украины от эксплуатации недр."То есть, реально у нас не выполняется Конституция. А Зеленский решил ее не просто проигнорировать, а просто вытереть о нее ноги, если он предлагает западным государствам, компаниям добывать украинские кадмий, литий, марганец и прочие элементы, используя украинские недра, которые не являются его собственностью. Он не имеет права, ему не давали мандат на то, чтобы он распродавал народные богатства. У него таких полномочий нет", - заявил политолог в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.По словам Бондаренко, "план победы" Зеленского напоминает бизнес-план, план сделки – вы даете нам оружие, создаете свои военные базы на территории Украины и пр., а мы за это отдаем вам недра, мы готовы отправить своих солдат, чтобы они вместо ваших несли службу… Эксперт добавил, что у него в связи с этим возникает вопрос о целях этой войны – "мы должны перестать быть колонией России и стать колонией США и Запада?".Отметим, что в комментариях к видеозаписи не все соглашаются с тем, что Украина была в колониальной зависимости от Москвы. "Если Украина была колонией с заводами, пароходами, станкостроением, машиностроением, ракетостроением, руководили СССР. Это точно была колония?", - задал вопрос один из комментаторов.Бондаренко также объяснил, почему никто не разгонял митингующих во время выступления Зеленского со своим "планом победы" в Верховной Раде. По его словам, митингующие ведь не требовали мира, не требовали завершения войны, они требовали лишь внесения определенных коррекций войны, коррекции проводимой Зеленским политики (улучшить обеспечение солдат, найти пропавших без вести и пр.). Вот если бы на Майдан вышли люди с пацифистскими лозунгами, то их бы мгновенно разогнали, посадили и объявили "агентами Москвы", считает эксперт.Бондаренко добавил, что Зеленский, как олицетворение "партии войны", прекрасно понимает, что "эти люди играют в его игру, они играют по его правилам". Эксперт не исключил, что ОП причастно к организации этого митинга, в системе, созданной войной, своя драматургия. Эта система устойчива, там сложилась своя иерархия, свой бизнес, и она будет себя защищать, чтобы бессмысленная война продолжалась как можно дольше.Для того, чтобы было кому воевать, власть готовит снижение мобилизационного возраста, возможно, об этом будет объявлено при очередном продлении военного положения, предположил эксперт. Он добавил, что для Украины это закончится плачевно, уже сейчас время бить в набат, ведь в стране происходит демографическая катастрофа."Абсолютная демографическая катастрофа, и мы идем именно к той точке невозврата, за которой невозможно воспроизводство нашего генофонда", - констатировал Кость Бондаренко.Отдать землю, отдать ресурсы и людей, люди – это тоже ресурс, кратко описал суть плана Зеленского украинский политолог Вадим Карасев, назвав это "планом отчаяния". По его мнению, такое щедрое предложение Западу вызвано тем, что "Запад не хочет воевать, и в НАТО нас брать не хочет"."Запад четко дал понять – это не наша война, рисковать ради Украины большой войной с Россией мы не будем", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. По его мнению, американцы своих целей в этой войне частично уже добились, ослабив экономически Европу, привязав ее к себе экономически и энергетически. Поэтому – "пусть дальше европейцы разбираются как могут".Европа будет помогать Киеву, но воевать с Россией не готова. Потому Зеленский и предлагает стимул – недра и людей. Но это не сработает, украинский литий не стоит третьей мировой или большой войны с РФ, считает Карасев.По его словам, сам план Зеленского говорит о том, что Украина (киевский режим – Ред.) войну не тянет и предлагает Западу включиться напрямую. При этом в ОП понимают, что Запад на это не согласится, потому дальше – дипломатия, можно садиться за стол переговоров, полагает оптимистично настроенный эксперт.О необходимости переговоров говорит и экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук. Он в эфире одного из интернет-каналов заявил, что "если войну не закончить в этом году, в следующем она приобретет катастрофический для Украины порядок, потому что и блэкаут может быть, и все что угодно может быть"."Поэтому главная задача – это реальная остановка войны. Не остановим войну – придется снижать мобилизационный возраст, процессы мобилизации пойдут вообще вдрабадан, они и так идут благодаря этим военкомам, ну, диверсантам. И все, мы получим военно-политическую катастрофу", - предрек политик, добавив, что эта катастрофа "поставит на грань существования не только государство, а и целую нацию".Впрочем, как реально остановить войну, никто пока не знает. И не все верят в дипломатию. Так, британский аналитик Александр Меркурис на канале "The Duran" выразил сомнение в том, что будет какая-то сделка. По его мнению, единственно возможным будет военный исход, где-то в 2025 году нужно быть готовыми к тому, что русские займут Киев – "к этому все идет".* Признан иноагентом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине – в материале Павла Котова "Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук" https://ukraina.ru/20241017/1058168165.html
https://ukraina.ru/20241018/1058183066.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, эксперты, владимир зеленский, сво, запад, план, игорь мосийчук, вадим карасев, кость бондаренко, верховная рада, нато, россия
Эксклюзив, Украина, эксперты, Владимир Зеленский, СВО, Запад, план, Игорь Мосийчук, Вадим Карасев, Кость Бондаренко, Верховная Рада, НАТО, Россия

План отчаяния. Украинские эксперты о том, когда русские возьмут Киев и грозящей стране катастрофе

07:50 20.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Сергей Зуев
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На Украине продолжают изумляться некоторым деталям "плана победы" Зеленского, предложившего Западу украинские недра в обмен на продление войны и сохранение своей власти. И думают над тем, что будет, если войну не закончить уже в этом году.
Пункт о недрах считает главным в пресловутом плане украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, все другие пункты (приглашение в НАТО, "дальнобой" и пр.) могут и не выполняться, но вот рассуждения Зеленского о том, на сколько триллионов там сокрыто богатств, наталкивает на мысль, что за все художества "зеленых" будут расплачиваться украинскими недрами.
Он напомнил, что есть статья 13 Конституции, согласно которой недра и другие природные ресурсы принадлежат народу Украины.
"Дело в том, что это не государственная собственность, не частная собственность, не акционерная собственность, не коммунальная собственность и т.д. Это собственность народа Украины", - подчеркнул Бондаренко, добавив, что Верховная Рада с 1996 года так и не удосужилась разработать понятие народной собственности, не определила, что должны получать граждане Украины от эксплуатации недр.
"То есть, реально у нас не выполняется Конституция. А Зеленский решил ее не просто проигнорировать, а просто вытереть о нее ноги, если он предлагает западным государствам, компаниям добывать украинские кадмий, литий, марганец и прочие элементы, используя украинские недра, которые не являются его собственностью. Он не имеет права, ему не давали мандат на то, чтобы он распродавал народные богатства. У него таких полномочий нет", - заявил политолог в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.
По словам Бондаренко, "план победы" Зеленского напоминает бизнес-план, план сделки – вы даете нам оружие, создаете свои военные базы на территории Украины и пр., а мы за это отдаем вам недра, мы готовы отправить своих солдат, чтобы они вместо ваших несли службу… Эксперт добавил, что у него в связи с этим возникает вопрос о целях этой войны – "мы должны перестать быть колонией России и стать колонией США и Запада?".
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С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан"План победы" Владимира Зеленского на самом деле является "планом поражения". Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Отметим, что в комментариях к видеозаписи не все соглашаются с тем, что Украина была в колониальной зависимости от Москвы. "Если Украина была колонией с заводами, пароходами, станкостроением, машиностроением, ракетостроением, руководили СССР. Это точно была колония?", - задал вопрос один из комментаторов.
Бондаренко также объяснил, почему никто не разгонял митингующих во время выступления Зеленского со своим "планом победы" в Верховной Раде. По его словам, митингующие ведь не требовали мира, не требовали завершения войны, они требовали лишь внесения определенных коррекций войны, коррекции проводимой Зеленским политики (улучшить обеспечение солдат, найти пропавших без вести и пр.). Вот если бы на Майдан вышли люди с пацифистскими лозунгами, то их бы мгновенно разогнали, посадили и объявили "агентами Москвы", считает эксперт.
Бондаренко добавил, что Зеленский, как олицетворение "партии войны", прекрасно понимает, что "эти люди играют в его игру, они играют по его правилам". Эксперт не исключил, что ОП причастно к организации этого митинга, в системе, созданной войной, своя драматургия. Эта система устойчива, там сложилась своя иерархия, свой бизнес, и она будет себя защищать, чтобы бессмысленная война продолжалась как можно дольше.
Для того, чтобы было кому воевать, власть готовит снижение мобилизационного возраста, возможно, об этом будет объявлено при очередном продлении военного положения, предположил эксперт. Он добавил, что для Украины это закончится плачевно, уже сейчас время бить в набат, ведь в стране происходит демографическая катастрофа.
"Абсолютная демографическая катастрофа, и мы идем именно к той точке невозврата, за которой невозможно воспроизводство нашего генофонда", - констатировал Кость Бондаренко.
Отдать землю, отдать ресурсы и людей, люди – это тоже ресурс, кратко описал суть плана Зеленского украинский политолог Вадим Карасев, назвав это "планом отчаяния". По его мнению, такое щедрое предложение Западу вызвано тем, что "Запад не хочет воевать, и в НАТО нас брать не хочет".
"Запад четко дал понять – это не наша война, рисковать ради Украины большой войной с Россией мы не будем", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. По его мнению, американцы своих целей в этой войне частично уже добились, ослабив экономически Европу, привязав ее к себе экономически и энергетически. Поэтому – "пусть дальше европейцы разбираются как могут".
Европа будет помогать Киеву, но воевать с Россией не готова. Потому Зеленский и предлагает стимул – недра и людей. Но это не сработает, украинский литий не стоит третьей мировой или большой войны с РФ, считает Карасев.
По его словам, сам план Зеленского говорит о том, что Украина (киевский режим – Ред.) войну не тянет и предлагает Западу включиться напрямую. При этом в ОП понимают, что Запад на это не согласится, потому дальше – дипломатия, можно садиться за стол переговоров, полагает оптимистично настроенный эксперт.
О необходимости переговоров говорит и экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук. Он в эфире одного из интернет-каналов заявил, что "если войну не закончить в этом году, в следующем она приобретет катастрофический для Украины порядок, потому что и блэкаут может быть, и все что угодно может быть".
"Поэтому главная задача – это реальная остановка войны. Не остановим войну – придется снижать мобилизационный возраст, процессы мобилизации пойдут вообще вдрабадан, они и так идут благодаря этим военкомам, ну, диверсантам. И все, мы получим военно-политическую катастрофу", - предрек политик, добавив, что эта катастрофа "поставит на грань существования не только государство, а и целую нацию".
Впрочем, как реально остановить войну, никто пока не знает. И не все верят в дипломатию. Так, британский аналитик Александр Меркурис на канале "The Duran" выразил сомнение в том, что будет какая-то сделка. По его мнению, единственно возможным будет военный исход, где-то в 2025 году нужно быть готовыми к тому, что русские займут Киев – "к этому все идет".
* Признан иноагентом в РФ.
Подробнее о том, что происходит на Украине – в материале Павла Котова "Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук" https://ukraina.ru/20241017/1058168165.html
 
ЭксклюзивУкраинаэкспертыВладимир ЗеленскийСВОЗападпланИгорь МосийчукВадим КарасевКость БондаренкоВерховная РадаНАТОРоссия
 
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