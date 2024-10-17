https://ukraina.ru/20241017/1058168165.html

Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук

Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук - 17.10.2024 Украина.ру

Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук

Под сотню вооруженных молодчиков 17 октября захватили кафедральный собор Архистратига Михаила в украинском городе Черкассы. Этот случай от аналогичных отличает попытка верующих дать активный отпор нападавшим, однако силы были слишком не равны. Полиция в этот момент бездействовала, что только подтверждает, что все происходящее – дело рук властей

2024-10-17T14:50

2024-10-17T14:50

2024-10-17T14:56

эксклюзив

украина

черкассы

упц

пцу

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захват

православие

анатолий бондаренко

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Чего добивается ПЦУРаскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в противовес Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года. После начала российской военной спецоперации, процесс вытеснения канонической церкви на Украине получил ускорение: храмы захватываются, а против представителей УПЦ возбуждаются уголовные дела.Очередной такой захват случился в Черкассах. Местные праворадикалы давно точили зуб на местную общину УПЦ, которая до недавнего времени полностью доминировала в этом городе над ПЦУ.Весной прошлого года на митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева) было возбуждено уголовное дело по статье о разжигании религиозной ненависти. Священнослужителя поместили под круглосуточный домашний арест, но затем это решение было отменено. На этом СБУ от иерарха не отстала, на него возбудили новое дело по той же самой статье.Как заявил в своем обращении Феодосий, это дело было открыто по доносу одного из бывших священнослужителей УПЦ из его епархии. Основанием стало видео, на котором митрополит обращался со словами поддержки прихожанам монастыря Рождества Богородицы, который ранее силой захватили националисты. Спецслужбы провели обыски в месте проживания Феодосия, после этого его госпитализировали с гипертоническим кризом.Два штурмаПервая попытка штурма одного из самых больших храмов Украины началась ночью. В тот момент в соборе Архистратига Михаила проходила ночная литургия. Несколько десятков агрессивных молодых людей, одетых в стиле милитари вместе со "священниками" ПЦУ попытались сорвать богослужение и пройти в алтарь. Часть нападавших окружила территорию и не давала верующим пройти на территорию. Попытки прихожан фиксировать действия атакующих на видео пресекались.Взять под контроль храм сходу не получилось, противостояние продолжилось утром. Обе стороны призвали своих сторонников прийти на место событий, однако радикалы заметно превосходили обороняющихся в численности. Начались провокации: ультраправые принесли к воротам собора колонку, включили песню "Батько наш Бандера" и тем самым пытались заглушить молитвенные песнопения, которые исполняли верующие по другую сторону ворот.Вскоре молодчики перешли к активным действиям и стали прорываться в сам храм. Возникла потасовка. Атаку отбивали буквально всем миром, противостоять захватчикам пытались даже клирики, а также пожилые женщины и мужчины. Радикалы были вооружены травматическими и газовыми пистолетами, а также дубинами. Все это они пустили в ход прямо в здании собора.Защитники храма не сдавались, они вооружились церковными скамейками и обрушили их на головы нападающих. Не ожидавшие такого сопротивления националисты вскоре ретировались, распылив слезоточивый газ и избив нескольких человек.В собор прибыл митрополит Феодосий, чтобы лично поддержать свою паству. Он записал видео, в котором заявил, что верующим удалось отстоять собор. По итогам первого штурма была разграблена часть помещений храма и прилегающих к нему зданий, в том числе во время столкновений неизвестные опустошили бухгалтерию, украв около 60 тыс. долларов, которые многие годы собирали верующие на реставрацию собора. Кроме денег были похищены документы, а также иконы, которые украли прямо из храма.Свои видео в это же время записывала и противоположная сторона. Неонацисты объявили сбор своих сторонников, чтобы "деоккупировать" храм от "россиян" и "агентов ФСБ". Параллельно с этим началась информационная атака, ряд украинских СМИ и пабликов дали новости о происходящем в Черкассах, но с акцентом на том, что насилие и попытку захвата осуществляет… УПЦ.После того, как подкрепление прибыло, начался новый прорыв. На какое-то время его удалось остановить, когда один из священников распылил в сторону радикалов огнетушитель, однако это помогло ненадолго.Вскоре сопротивление уступающих по численности прихожан было сломлено, националисты проникли вовнутрь, избивали и выгоняли оттуда неугодных. Митрополит Феодосий был вынужден вместе со сторонниками покинуть территорию храма. В новом видео он заявил, что теперь прихожанам собора придется молиться дома, но они полны веры в то, что они еще вернут храм себе.Полиция в роли созерцателейПримечательно, что в рассказе о событиях в Черкассах ни разу не упоминается полиция. Дело в том, что на место побоища ее вызывали и несколько экипажей даже добрались до храма, однако все это время сотрудники правоохранительных органов стояли поодаль и спокойно наблюдали за происходящим.Аналогично на захват кафедрального собора УПЦ реагировали и власти Черкасс. Более того, мэр города Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором призвал "общественных активистов" и всех неравнодушных прийти и поспособствовать "мирной передачи" храма ПЦУ.Позднее полиция выпустила пресс-релиз, согласно которому по факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В сообщении говорится, что "группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего нескольким гражданам нанесены телесные повреждения".Не уточняется, кого полиция считает в этой истории потерпевшими, не исключено, что "жертвами" будут объявлены именно националисты, а их оппоненты в итоге окажутся на скамье подсудимых.Против православияПроизошедшее в Черкассах, не смотря на столь ожесточенное противостояние и общественный резонанс, явление для сегодняшней Украины уже привычное. Уже никто не удивляется бездействию полиции, подстрекательству властей и тому, что десятки крепких молодых украинцев борются с "врагом" не на фронте, а в глубоком тылу. При этом в качестве "врага" выступают священники и обычные верующие, многие из которых уже достигли преклонного возраста.Несмотря на зашкаливающий градус неприязни к РФ, представить подобное в странах Европы пока что трудно. В той же Эстонии, например, были бы рады запретить Эстонскую православную церковь, которая имеет самоуправляемый статус под юрисдикцией Московского патриархата, но на это не идут.Не отнимают у нее и храмы, при том, что в стране действует также Эстонская апостольская автономная церковь, которая управляется Константинопольским патриархатом и была бы не прочь заполучить себе активы конкурента.Несмотря на это, именно с молчаливого согласия Запада происходит уничтожение канонической церкви на Украине. Избиение людей, рейдерские захваты, уголовные преследования, тюремные сроки для иерархов УПЦ не вызывают в Европе и США практически никакой реакции.Все разговоры о незыблемости такого права как права на свободу вероисповедания отступают на второй план, когда дело касается киевского режима, любые беззакония со стороны которого остаются без каких-либо последствий. Учитывая тотальную зависимость украинских властей от Запада, любого окрика оттуда было бы достаточно, чтобы прекратить все это безобразие, но этого не происходит.Не происходит этого, разумеется, не просто так. Если отрывать Украину от России, то отрывать полностью, резать по живому. Вот и режут: запрещают русский язык, "отменяют" Пушкина и Толстого, переименовывают города, сочиняют себе альтернативную историю. Вера, религия – еще один элемент, связывающий народ двух стран.Это хорошо видно по составу участников нападения в Черкассах, основную массу которых составляли идейные неонацисты, придерживающиеся неоязычества и которым совершенно наплевать на христианство, будь то УПЦ или ПЦУ.Православию на Украине вынесен смертный приговор. Приводить в исполнение его будут со всем присущим неонацистам садизмом.О том, чем закончатся гонения на каноническую церковь на Украине - в материале издания Украина.ру "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ.

https://ukraina.ru/20240911/1057361015.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, черкассы, упц, пцу, храм, захват, православие, анатолий бондаренко