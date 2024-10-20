Борисов назвал год, в который Европа и НАТО готовят нападение на Россию - 20.10.2024 Украина.ру
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Борисов назвал год, в который Европа и НАТО готовят нападение на Россию
Борисов назвал год, в который Европа и НАТО готовят нападение на Россию - 20.10.2024 Украина.ру
Борисов назвал год, в который Европа и НАТО готовят нападение на Россию
Запад готовится к переброске больших соединений на восточный фронт из портов Западной Европы. Военные для того и существуют, чтобы рассматривать разные варианты событий. Но сейчас разрабатываются сценарии нападения на Россию
2024-10-20T07:00
2024-10-20T07:00
новости
россия
германия
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нато
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Он заявил, что Европа и НАТО готовятся к войне с Россией, и это очень серьезно. Далее эксперт прокомментировал сроки этой подготовки.Эксперт также обратил внимание на телефонный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера (в феврале 2024 года). Он вспомнил, что инспектор ВВС генерал Герхартц рассматривал сценарий, при котором в случае поставок ракет Taurus на Украину, немецкие специалисты могли бы их перепрограммировать для ударов по Крымскому мосту."То есть в этом телефонном разговоре, который был перехвачен, рассматривался именно военный сценарий. Для этого военные и существуют, чтобы рассматривать разные варианты событий. Но сейчас разрабатываются сценарии нападения на нашу страну", — подвел итог Борисов.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также в интервью изданию Украина.ру выразил свою точку зрения по поводу слов министра обороны ФРГ Писториуса."Подготовка к войне и война это не одно и то же. Четкого намерения нет, но этот вопрос решают не европейцы. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер.Если из Харькова будут бить дальнобойным оружием по России, что будет делать Писториус? Он ничего не решает. Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц согласен давать ракеты Taurus Украине и стрелять по Москве", — прокомментировал Брутер.Подробнее о громких словах представителей НАТО — в интервью Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и ЗапорожьяПолный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
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новости, россия, германия, европа, борис писториус, нато, детали, запад
Новости, Россия, Германия, Европа, Борис Писториус, НАТО, детали, Запад

Борисов назвал год, в который Европа и НАТО готовят нападение на Россию

07:00 20.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Запад готовится к переброске больших соединений на восточный фронт из портов Западной Европы. Военные для того и существуют, чтобы рассматривать разные варианты событий. Но сейчас разрабатываются сценарии нападения на Россию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Он заявил, что Европа и НАТО готовятся к войне с Россией, и это очень серьезно. Далее эксперт прокомментировал сроки этой подготовки.
"Будем исходить из слов министра обороны ФРГ Писториуса, который говорил про 2029 год. Но я не исключаю, что это произойдет раньше, в 2027 году. Сейчас они пытаются наладить переброску войск из дальних районов, которые не будут подвержены нашим ракетным ударам, по железным дорогам Германии на восточный фронт", — считает Борисов.
Эксперт также обратил внимание на телефонный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера (в феврале 2024 года). Он вспомнил, что инспектор ВВС генерал Герхартц рассматривал сценарий, при котором в случае поставок ракет Taurus на Украину, немецкие специалисты могли бы их перепрограммировать для ударов по Крымскому мосту.
"То есть в этом телефонном разговоре, который был перехвачен, рассматривался именно военный сценарий. Для этого военные и существуют, чтобы рассматривать разные варианты событий. Но сейчас разрабатываются сценарии нападения на нашу страну", — подвел итог Борисов.
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также в интервью изданию Украина.ру выразил свою точку зрения по поводу слов министра обороны ФРГ Писториуса.
"Подготовка к войне и война это не одно и то же. Четкого намерения нет, но этот вопрос решают не европейцы. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер.
Если из Харькова будут бить дальнобойным оружием по России, что будет делать Писториус? Он ничего не решает. Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц согласен давать ракеты Taurus Украине и стрелять по Москве", — прокомментировал Брутер.
Подробнее о громких словах представителей НАТО — в интервью Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
 
НовостиРоссияГерманияЕвропаБорис ПисториусНАТОдеталиЗапад
 
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