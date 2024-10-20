https://ukraina.ru/20241020/1058143657.html

Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине

Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине - 20.10.2024 Украина.ру

Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине

Новости о том, что Германия снижает поддержку Украины — фейк. Таким образом пытаются обмануть не только немецкий, но и русский народ

2024-10-20T04:20

2024-10-20T04:20

2024-10-20T04:20

новости

германия

украина

франция

олаф шольц

вооруженные силы украины

нато

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, и Шольц, и Бундесвер, и комитеты по обороне пользуются расчетами, которые показывают, что у Украины нет больше сил набрать контингент для нового контрнаступа, как в июне прошлого года."А если Украина переходит к обороне, то и оружие ей надо поставлять для обороны. Для обороны им нужны легкие орудия, которые могут останавливать российскую технику, а не бить далеко Panzerhaubitze 2000, это же штучный товар. Украине надо давать ПВО, как ПЗРК, так и системы IRIS-Т. То есть бюджет пытаются увеличить под конкретную задачу, потому что ВСУ переходят к обороне", — объяснил Борисов.По его мнению, новости, что Германия снижает поддержку Украины —фейк. Таким образом пытаются обмануть не только немецкий, но и русский народ, заключил эксперт.Ранее председатель комитета по обороне Маркус Фабер заявил, что бундесверу необходимы дополнительные 35 000 солдат для удовлетворения новых требований НАТО.Подробнее о расширении альянса и противниках этого — в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширенииПолный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт

https://ukraina.ru/20241013/1058030883.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, франция, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, детали