Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине
Новости о том, что Германия снижает поддержку Украины — фейк. Таким образом пытаются обмануть не только немецкий, но и русский народ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
"Фабер заявил, что ежегодные расходы на оборону нужно увеличить с двух до трех процентов. Эти деньги пойдут якобы на бундесвер, но на самом деле это будут расходы на довооружение Украины. То есть техника будет поставляться бундесверу и сразу передаваться Украине. Это крестьянская хитрость. Они пытаются найти в бюджетных статьях лазейки, чтобы увеличить помощь Украине", — рассказал Борисов.
"А если Украина переходит к обороне, то и оружие ей надо поставлять для обороны. Для обороны им нужны легкие орудия, которые могут останавливать российскую технику, а не бить далеко Panzerhaubitze 2000, это же штучный товар. Украине надо давать ПВО, как ПЗРК, так и системы IRIS-Т. То есть бюджет пытаются увеличить под конкретную задачу, потому что ВСУ переходят к обороне", — объяснил Борисов.
По его мнению, новости, что Германия снижает поддержку Украины —фейк. Таким образом пытаются обмануть не только немецкий, но и русский народ, заключил эксперт.
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