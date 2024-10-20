Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине - 20.10.2024 Украина.ру
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Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине
Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине - 20.10.2024 Украина.ру
Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине
Новости о том, что Германия снижает поддержку Украины — фейк. Таким образом пытаются обмануть не только немецкий, но и русский народ
2024-10-20T04:20
2024-10-20T04:20
новости
германия
украина
франция
олаф шольц
вооруженные силы украины
нато
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, и Шольц, и Бундесвер, и комитеты по обороне пользуются расчетами, которые показывают, что у Украины нет больше сил набрать контингент для нового контрнаступа, как в июне прошлого года."А если Украина переходит к обороне, то и оружие ей надо поставлять для обороны. Для обороны им нужны легкие орудия, которые могут останавливать российскую технику, а не бить далеко Panzerhaubitze 2000, это же штучный товар. Украине надо давать ПВО, как ПЗРК, так и системы IRIS-Т. То есть бюджет пытаются увеличить под конкретную задачу, потому что ВСУ переходят к обороне", — объяснил Борисов.По его мнению, новости, что Германия снижает поддержку Украины —фейк. Таким образом пытаются обмануть не только немецкий, но и русский народ, заключил эксперт.Ранее председатель комитета по обороне Маркус Фабер заявил, что бундесверу необходимы дополнительные 35 000 солдат для удовлетворения новых требований НАТО.Подробнее о расширении альянса и противниках этого — в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширенииПолный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, украина, франция, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, детали
Новости, Германия, Украина, Франция, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, НАТО, детали

Двойное дно от немцев. Эксперт рассказал, как Германия маскирует помощь Украине

04:20 20.10.2024
 
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Новости о том, что Германия снижает поддержку Украины — фейк. Таким образом пытаются обмануть не только немецкий, но и русский народ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
"Фабер заявил, что ежегодные расходы на оборону нужно увеличить с двух до трех процентов. Эти деньги пойдут якобы на бундесвер, но на самом деле это будут расходы на довооружение Украины. То есть техника будет поставляться бундесверу и сразу передаваться Украине. Это крестьянская хитрость. Они пытаются найти в бюджетных статьях лазейки, чтобы увеличить помощь Украине", — рассказал Борисов.
По его словам, и Шольц, и Бундесвер, и комитеты по обороне пользуются расчетами, которые показывают, что у Украины нет больше сил набрать контингент для нового контрнаступа, как в июне прошлого года.
"А если Украина переходит к обороне, то и оружие ей надо поставлять для обороны. Для обороны им нужны легкие орудия, которые могут останавливать российскую технику, а не бить далеко Panzerhaubitze 2000, это же штучный товар. Украине надо давать ПВО, как ПЗРК, так и системы IRIS-Т. То есть бюджет пытаются увеличить под конкретную задачу, потому что ВСУ переходят к обороне", — объяснил Борисов.
По его мнению, новости, что Германия снижает поддержку Украины —фейк. Таким образом пытаются обмануть не только немецкий, но и русский народ, заключил эксперт.
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Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте"Допустим, военнослужащий имеет квалификацию механика-водителя танка или БМП. Это сложная и ответственная работа. И если вы такого специалиста направляете в обычную пехоту, вы разбазариваете ценные кадры"
Ранее председатель комитета по обороне Маркус Фабер заявил, что бундесверу необходимы дополнительные 35 000 солдат для удовлетворения новых требований НАТО.
Подробнее о расширении альянса и противниках этого — в материале Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении
Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
 
НовостиГерманияУкраинаФранцияОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныНАТОдетали
 
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