Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении
Украина, НАТО, вооружения
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам с призывом не поддаваться ястребиным планам НАТО против России. Политик уверен, что воинственность альянса навредит в первую очередь французам. Соответствующий пост он разместил в своих соцсетях
Флориан Филиппо навал нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте разжигателем войны. Так он отреагировал на планы НАТО сформировать десятки боеспособных бригад.
"Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России. Они хотят втянуть нас в постоянную войну: давайте покинем НАТО ради мира!" - написал Филиппо.
Североатлантический альянс планирует дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. Об этом на прошлой неделе сообщили журналисты немецкого телеканала Welt.
Однако уже через два дня, во время визита в Киев, Рютте заявил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников.
3 октября, 15:37Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь РоссииГенсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников. Об этом он сказал 3 октября во время необъявленного визита в Киев.
Также на встрече с Владимиром Зеленским он высказал недовольство относительно того, что Киев не имеет такой же лояльности лояльности союзников в части ПВО, какую имеет, например, Израиль.
"Говорили сегодня с Марком Рютте и по поводу украинских потребностей в ПВО и дополнительном взаимодействии с соседями. Мы видим, как, в частности, на Ближнем Востоке удается защищать жизнь людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от совместного сбивания российских ракет", - заявил Зеленский по результатам встречи с западным генсеком.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что даже разговоры на тему ударов вглубь РФ уже являются решением о прямом вовлечении альянса в украинский конфликт.
Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.
Подробнее по теме - в материале Анны Черкасовой "НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить" на сайте Украина.ру.