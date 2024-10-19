Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Престарелый охотник легко добудет медвежонка. Но взрослый медведь может легко затрофеить одряхлевшего охотника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин
"Именно в Европе более 100 лет назад создали пистолет "Парабеллум", что означает "готовься к войне". Старушка всегда к ней готова, или, по крайней мере, готовилась. В этом, в частности, суть всей политики НАТО — энергия постоянного расширения альянса. Другое дело, что Европа на глазах дряхлеет: утрачивает пассионарность и волю к баталиям. Она помнит, что все ее богатство возникло из колониальных войн. Вот только с Россией не получилось", — прокомментировал Выдрин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков заявил, что Украину не стоит недооценивать. Помимо того, что весь Запад накачивает ее деньгами, техникой и оружием, Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР, добавил эксперт.
По его словам, как только в США пройдут выборы президента, там все устаканится, Россию будут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с поставкой Киеву новых партий вооружений.
"Медленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать. А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет. И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится", — заключил Ермаков.
Подробнее об этом — в интервью Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье
Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества