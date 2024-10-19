https://ukraina.ru/20241019/1058201631.html

Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне

Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне - 19.10.2024 Украина.ру

Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне

Престарелый охотник легко добудет медвежонка. Но взрослый медведь может легко затрофеить одряхлевшего охотника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин

2024-10-19T07:50

2024-10-19T07:50

2024-10-19T07:50

новости

европа

украина

россия

нато

рамштайн

брикс

владимир зеленский

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102753/59/1027535942_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_346df3d47307cd95dff3b95dfc5d738d.jpg

Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков заявил, что Украину не стоит недооценивать. Помимо того, что весь Запад накачивает ее деньгами, техникой и оружием, Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР, добавил эксперт."Если сейчас Киев понизит призывной возраст, он сможет набрать в армию 500 тысяч человек. А сам НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по 5 тысяч человек. Вы на это смотрите. А не на то, что "Рамштайн" перенесся на неопределенный срок", — отметил Ермаков.По его словам, как только в США пройдут выборы президента, там все устаканится, Россию будут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с поставкой Киеву новых партий вооружений."Медленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать. А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет. И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится", — заключил Ермаков.Подробнее об этом — в интервью Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и ЗапорожьеПолный текст интервью — Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества

https://ukraina.ru/20241018/1058194717.html

европа

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, украина, россия, нато, рамштайн, брикс, владимир зеленский, детали