https://ukraina.ru/20241019/1058197617.html
Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков
Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков - 19.10.2024 Украина.ру
Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков
Стратегическая ошибка Украины, когда она "поперлась" в Курскую область заключалась в малом количестве личного состава группировок. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-19T05:50
2024-10-19T05:50
2024-10-19T05:50
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вооруженные силы украины
курская область
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По его мнению, Украина – это большой полигон Запада,"Такое ощущение, что он ими просто как в солдатики играет. "А давайте форсируем Днепр и высадимся в Крынках?". Посидели пять месяцев и с позором ушли. "А давайте на гидроциклах высадимся в Крым". "А теперь давайте нападем на Курскую область". То есть Запад проводит там учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны", — отметил Ермаков.Он добавил, что расслабляться ВС РФ еще рано. Из Брянской области до сих пор поступают тревожные сведения, что Украина концентрирует войска на границе."Надеюсь, что курская авантюра нас чему-то научила и что мы будем работать на упреждение", — подытожил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова Геннадий Алехин заявил, что за последнее время на Курском направлении у нас есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ.Грубо говоря, это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, отметил эксперт.Он рассказал, что противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. А мы с нескольких сторон нанесли удары."Хочу подчеркнуть, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на комическую и оперативную разведку ВСУ. Мы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары. Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — заключил Алехин.Подробнее о продвижении вооруженных сил России в интервью — Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать КураховоПолный текст интервью — Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье
https://ukraina.ru/20241017/1058142121.html
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новости, россия, запад, украина, вооруженные силы украины, курская область, детали
Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков
Стратегическая ошибка Украины, когда она "поперлась" в Курскую область заключалась в малом количестве личного состава группировок. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Если бы они захватили Суджу сейчас перед выборами в США, это бы принесло им больше политических очков. Но я не знаю, на что они рассчитывали в августе, когда напали на регион страны, которая их превосходит по личному составу и по технике", — пояснил Ермаков.
По его мнению, Украина – это большой полигон Запада,
"Такое ощущение, что он ими просто как в солдатики играет. "А давайте форсируем Днепр и высадимся в Крынках?". Посидели пять месяцев и с позором ушли. "А давайте на гидроциклах высадимся в Крым". "А теперь давайте нападем на Курскую область". То есть Запад проводит там учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны", — отметил Ермаков.
Он добавил, что расслабляться ВС РФ еще рано. Из Брянской области
до сих пор поступают тревожные сведения, что Украина концентрирует войска на границе.
"Надеюсь, что курская авантюра нас чему-то научила и что мы будем работать на упреждение", — подытожил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова
Геннадий Алехин заявил, что за последнее время на Курском направлении у нас есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ
.
Грубо говоря, это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, отметил эксперт.
Он рассказал, что противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. А мы с нескольких сторон нанесли удары.
"Хочу подчеркнуть, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на комическую и оперативную разведку ВСУ. Мы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары. Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — заключил Алехин.