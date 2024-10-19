https://ukraina.ru/20241019/1058197617.html

Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков

Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков - 19.10.2024 Украина.ру

Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков

Стратегическая ошибка Украины, когда она "поперлась" в Курскую область заключалась в малом количестве личного состава группировок. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-19T05:50

2024-10-19T05:50

2024-10-19T05:50

новости

россия

запад

украина

вооруженные силы украины

курская область

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057886275_0:52:1500:896_1920x0_80_0_0_23acf1b1738b63303c61d2895d244f3f.jpg

По его мнению, Украина – это большой полигон Запада,"Такое ощущение, что он ими просто как в солдатики играет. "А давайте форсируем Днепр и высадимся в Крынках?". Посидели пять месяцев и с позором ушли. "А давайте на гидроциклах высадимся в Крым". "А теперь давайте нападем на Курскую область". То есть Запад проводит там учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны", — отметил Ермаков.Он добавил, что расслабляться ВС РФ еще рано. Из Брянской области до сих пор поступают тревожные сведения, что Украина концентрирует войска на границе."Надеюсь, что курская авантюра нас чему-то научила и что мы будем работать на упреждение", — подытожил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова Геннадий Алехин заявил, что за последнее время на Курском направлении у нас есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ.Грубо говоря, это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, отметил эксперт.Он рассказал, что противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. А мы с нескольких сторон нанесли удары."Хочу подчеркнуть, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на комическую и оперативную разведку ВСУ. Мы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары. Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — заключил Алехин.Подробнее о продвижении вооруженных сил России в интервью — Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать КураховоПолный текст интервью — Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье

https://ukraina.ru/20241017/1058142121.html

россия

запад

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, вооруженные силы украины, курская область, детали