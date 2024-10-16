https://ukraina.ru/20241016/1058117097.html

Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов

Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов - 16.10.2024 Украина.ру

Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов

Для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-16T06:00

2024-10-16T06:00

2024-10-16T06:00

новости

молдавия

румыния

приднестровье

алексей самойлов

владимир зеленский

всу

нападение

гагаузия

детали

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В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта, отметил политолог.В срочном порядке провести военно-технические приготовления для нападения на Приднестровье можно и за неделю. Тем более, что Румыния сейчас находится в "натовском ознобе". Она уже давно участвует в конфликте на Украине: базы, логистика, снабжение, сообщил эксперт.Что касается Молдавии, то ее вооруженные силы сами вряд ли смогут решить эту задачу. Тут все будет зависеть от Румынии. К том же, идет серьезное политическое противостояние внутри самой Молдавии, добавил эксперт.Там есть Гагаузия. Да и немалая часть молдавского населения не питает большой любви к Кишинёву и Бухаресту. Поэтому Молдавия рискует получить внутренний гражданский конфликт, который приведет к развалу страны, указал он."А для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, насколько ВС РФ удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241015/1058114746.html

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румыния

приднестровье

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новости, молдавия, румыния, приднестровье, алексей самойлов, владимир зеленский, всу, нападение, гагаузия, детали, сво, спецоперация