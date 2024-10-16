Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов - 16.10.2024 Украина.ру
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Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов
Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов - 16.10.2024 Украина.ру
Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов
Для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-16T06:00
2024-10-16T06:00
новости
молдавия
румыния
приднестровье
алексей самойлов
владимир зеленский
всу
нападение
гагаузия
детали
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В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта, отметил политолог.В срочном порядке провести военно-технические приготовления для нападения на Приднестровье можно и за неделю. Тем более, что Румыния сейчас находится в "натовском ознобе". Она уже давно участвует в конфликте на Украине: базы, логистика, снабжение, сообщил эксперт.Что касается Молдавии, то ее вооруженные силы сами вряд ли смогут решить эту задачу. Тут все будет зависеть от Румынии. К том же, идет серьезное политическое противостояние внутри самой Молдавии, добавил эксперт.Там есть Гагаузия. Да и немалая часть молдавского населения не питает большой любви к Кишинёву и Бухаресту. Поэтому Молдавия рискует получить внутренний гражданский конфликт, который приведет к развалу страны, указал он."А для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, насколько ВС РФ удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
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румыния
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Новости
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новости, молдавия, румыния, приднестровье, алексей самойлов, владимир зеленский, всу, нападение, гагаузия, детали, сво, спецоперация
Новости, Молдавия, Румыния, Приднестровье, Алексей Самойлов, Владимир Зеленский, ВСУ, нападение, Гагаузия, детали, СВО, Спецоперация

Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов

06:00 16.10.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.
Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта, отметил политолог.
В срочном порядке провести военно-технические приготовления для нападения на Приднестровье можно и за неделю. Тем более, что Румыния сейчас находится в "натовском ознобе". Она уже давно участвует в конфликте на Украине: базы, логистика, снабжение, сообщил эксперт.

"У нее есть определенный уровень мобилизации вооруженных сил, а также политического руководства и генштаба. То есть Бухарест может перейти к самим военным действиям", — отметил Самойлов.

Что касается Молдавии, то ее вооруженные силы сами вряд ли смогут решить эту задачу. Тут все будет зависеть от Румынии. К том же, идет серьезное политическое противостояние внутри самой Молдавии, добавил эксперт.
Там есть Гагаузия. Да и немалая часть молдавского населения не питает большой любви к Кишинёву и Бухаресту. Поэтому Молдавия рискует получить внутренний гражданский конфликт, который приведет к развалу страны, указал он.
"А для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько ВС РФ удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
Клинцевич Франц интервью
Вчера, 21:01
Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить РоссиюУкраина и США уже определили цели для ракетных ударов по России. Но, если команда будет отдана, богатым дядям с Запада не удастся скрыться от возмездия России даже под землей.
 
НовостиМолдавияРумынияПриднестровьеАлексей СамойловВладимир ЗеленскийВСУнападениеГагаузиядеталиСВОСпецоперация
 
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