Удовлетворение "хотелок" Зеленского закончится развалом Молдавии и военным поражением Румынии — Самойлов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.
Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта, отметил политолог.
В срочном порядке провести военно-технические приготовления для нападения на Приднестровье можно и за неделю. Тем более, что Румыния сейчас находится в "натовском ознобе". Она уже давно участвует в конфликте на Украине: базы, логистика, снабжение, сообщил эксперт.
"У нее есть определенный уровень мобилизации вооруженных сил, а также политического руководства и генштаба. То есть Бухарест может перейти к самим военным действиям", — отметил Самойлов.
Что касается Молдавии, то ее вооруженные силы сами вряд ли смогут решить эту задачу. Тут все будет зависеть от Румынии. К том же, идет серьезное политическое противостояние внутри самой Молдавии, добавил эксперт.
Там есть Гагаузия. Да и немалая часть молдавского населения не питает большой любви к Кишинёву и Бухаресту. Поэтому Молдавия рискует получить внутренний гражданский конфликт, который приведет к развалу страны, указал он.
"А для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
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