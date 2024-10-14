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"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества

"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества - 14.10.2024 Украина.ру

"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества

Непонимание и ненужные советы, интерес к выплатам за погибшего, глумление и прочие издевательства – явления, с которыми сталкиваются украинки, потерявшие своих мужей и женихов в зоне боевых действий. Об этом пишет издание "Украинская правда"

2024-10-14T11:31

2024-10-14T11:31

2024-10-14T12:48

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"Сначала наша родственница обвиняла маму, меня и мою сестру, что это мы виновны в папиной гибели, будто мама "отправила его на войну". В свою сторону я слышала: "Как круто, что вашей семье дали кучу денег". Люди даже называли суммы в долларах и перечисляли, что за них можно купить. А рандомные знакомые говорили: "Хватит горевать и плакать, пора двигаться дальше", – рассказала девушка, пожелавшая остаться анонимной.Её отец из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб на Харьковском направлении в мае 2022 года. Как отметило издание, помимо потери близкого человека и бюрократического ада, через который должны проходить семьи погибших, девушка столкнулась с безразличием и осуждением окружающих.В публикации также сказано о том, как родные погибших военнослужащих до сих пор получают неадекватные советы и обесценивание вместо поддержки: осуждение за получение материальной помощи от государства и "утешающие" советы о новом замужестве.В сети появился отдельный термин – "полиция скорби". Он обозначает комментаторов-моралистов, отслеживающих, кто "неправильно" одевается на похороны, как быстро после потери начинает красить ногти или улыбаться.По её мнению, неприемлемо навязывание мнений о том, кому как одеваться, как ухаживать за собой, куда тратить выплаты, работать или нет. Осуждать – это вообще самое плохое, что можно сделать для человека в горе, отметила она."28 декабря 2023 года мой муж погиб на Лиманском направлении. После этого большое количество людей от меня отшатнулось – это причинило мне много боли, - рассказала Анна Даниленко, вдова другого бойца. - Когда я впервые пришла на работу после похорон, только два человека с этажа сказали "мы сочувствуем тебе", а не начали от меня морозиться и бегать. Люди просто отворачивались и убегали, словно я прокаженная".Её нервирует хвастовство знакомых о том, как они "держат экономический фронт", а также обсуждения коллег на работе, обсуждавших, за сколько можно вывезти своих мужчин за границу."Хуже всего, что очень часто говорят люди из близкого круга. Но могут и незнакомые люди спросить: "А сколько тебе заплатили?"", - рассказала она.Тем временем на Украине активизировались мобилизационные мероприятия. Подробности в публикации Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

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новости, украина, всу, потери всу, мобилизация, ато, сво, армия, общество, спецоперация