https://ukraina.ru/20241014/1058070072.html
"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества - 14.10.2024 Украина.ру
"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
Непонимание и ненужные советы, интерес к выплатам за погибшего, глумление и прочие издевательства – явления, с которыми сталкиваются украинки, потерявшие своих мужей и женихов в зоне боевых действий. Об этом пишет издание "Украинская правда"
2024-10-14T11:31
2024-10-14T11:31
2024-10-14T12:48
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"Сначала наша родственница обвиняла маму, меня и мою сестру, что это мы виновны в папиной гибели, будто мама "отправила его на войну". В свою сторону я слышала: "Как круто, что вашей семье дали кучу денег". Люди даже называли суммы в долларах и перечисляли, что за них можно купить. А рандомные знакомые говорили: "Хватит горевать и плакать, пора двигаться дальше", – рассказала девушка, пожелавшая остаться анонимной.Её отец из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб на Харьковском направлении в мае 2022 года. Как отметило издание, помимо потери близкого человека и бюрократического ада, через который должны проходить семьи погибших, девушка столкнулась с безразличием и осуждением окружающих.В публикации также сказано о том, как родные погибших военнослужащих до сих пор получают неадекватные советы и обесценивание вместо поддержки: осуждение за получение материальной помощи от государства и "утешающие" советы о новом замужестве.В сети появился отдельный термин – "полиция скорби". Он обозначает комментаторов-моралистов, отслеживающих, кто "неправильно" одевается на похороны, как быстро после потери начинает красить ногти или улыбаться.По её мнению, неприемлемо навязывание мнений о том, кому как одеваться, как ухаживать за собой, куда тратить выплаты, работать или нет. Осуждать – это вообще самое плохое, что можно сделать для человека в горе, отметила она."28 декабря 2023 года мой муж погиб на Лиманском направлении. После этого большое количество людей от меня отшатнулось – это причинило мне много боли, - рассказала Анна Даниленко, вдова другого бойца. - Когда я впервые пришла на работу после похорон, только два человека с этажа сказали "мы сочувствуем тебе", а не начали от меня морозиться и бегать. Люди просто отворачивались и убегали, словно я прокаженная".Её нервирует хвастовство знакомых о том, как они "держат экономический фронт", а также обсуждения коллег на работе, обсуждавших, за сколько можно вывезти своих мужчин за границу."Хуже всего, что очень часто говорят люди из близкого круга. Но могут и незнакомые люди спросить: "А сколько тебе заплатили?"", - рассказала она.Тем временем на Украине активизировались мобилизационные мероприятия. Подробности в публикации Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, потери всу, мобилизация, ато, сво, армия, общество, спецоперация
"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
11:31 14.10.2024 (обновлено: 12:48 14.10.2024)
Непонимание и ненужные советы, интерес к выплатам за погибшего, глумление и прочие издевательства – явления, с которыми сталкиваются украинки, потерявшие своих мужей и женихов в зоне боевых действий. Об этом пишет издание "Украинская правда"
"Сначала наша родственница обвиняла маму, меня и мою сестру, что это мы виновны в папиной гибели, будто мама "отправила его на войну". В свою сторону я слышала: "Как круто, что вашей семье дали кучу денег". Люди даже называли суммы в долларах и перечисляли, что за них можно купить. А рандомные знакомые говорили: "Хватит горевать и плакать, пора двигаться дальше", – рассказала девушка, пожелавшая остаться анонимной.
Её отец из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб на Харьковском направлении в мае 2022 года. Как отметило издание, помимо потери близкого человека и бюрократического ада, через который должны проходить семьи погибших, девушка столкнулась с безразличием и осуждением окружающих.
В публикации также сказано о том, как родные погибших военнослужащих до сих пор получают неадекватные советы и обесценивание вместо поддержки: осуждение за получение материальной помощи от государства и "утешающие" советы о новом замужестве.
В сети появился отдельный термин – "полиция скорби". Он обозначает комментаторов-моралистов, отслеживающих, кто "неправильно" одевается на похороны, как быстро после потери начинает красить ногти или улыбаться.
"Условия, в которых мы живем: горе, зло, гибель, постоянные потери – это ненормально. Не нужно навязывать мнение, что они закономерны", - сказала Дарья Левина, жених которой служил в штурмовой бригаде.
По её мнению, неприемлемо навязывание мнений о том, кому как одеваться, как ухаживать за собой, куда тратить выплаты, работать или нет. Осуждать – это вообще самое плохое, что можно сделать для человека в горе, отметила она.
"28 декабря 2023 года мой муж погиб на Лиманском направлении. После этого большое количество людей от меня отшатнулось – это причинило мне много боли, - рассказала Анна Даниленко, вдова другого бойца. - Когда я впервые пришла на работу после похорон, только два человека с этажа сказали "мы сочувствуем тебе", а не начали от меня морозиться и бегать. Люди просто отворачивались и убегали, словно я прокаженная".
Её нервирует хвастовство знакомых о том, как они "держат экономический фронт", а также обсуждения коллег на работе, обсуждавших, за сколько можно вывезти своих мужчин за границу.
"Хуже всего, что очень часто говорят люди из близкого круга. Но могут и незнакомые люди спросить: "А сколько тебе заплатили?"", - рассказала она.