"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества - 14.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241014/1058070072.html
"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества - 14.10.2024 Украина.ру
"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
Непонимание и ненужные советы, интерес к выплатам за погибшего, глумление и прочие издевательства – явления, с которыми сталкиваются украинки, потерявшие своих мужей и женихов в зоне боевых действий. Об этом пишет издание "Украинская правда"
2024-10-14T11:31
2024-10-14T12:48
новости
украина
всу
потери всу
мобилизация
ато
сво
армия
общество
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049205649_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_64cbe739d2af6305f3dcfef01ada1d5d.jpg
"Сначала наша родственница обвиняла маму, меня и мою сестру, что это мы виновны в папиной гибели, будто мама "отправила его на войну". В свою сторону я слышала: "Как круто, что вашей семье дали кучу денег". Люди даже называли суммы в долларах и перечисляли, что за них можно купить. А рандомные знакомые говорили: "Хватит горевать и плакать, пора двигаться дальше", – рассказала девушка, пожелавшая остаться анонимной.Её отец из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб на Харьковском направлении в мае 2022 года. Как отметило издание, помимо потери близкого человека и бюрократического ада, через который должны проходить семьи погибших, девушка столкнулась с безразличием и осуждением окружающих.В публикации также сказано о том, как родные погибших военнослужащих до сих пор получают неадекватные советы и обесценивание вместо поддержки: осуждение за получение материальной помощи от государства и "утешающие" советы о новом замужестве.В сети появился отдельный термин – "полиция скорби". Он обозначает комментаторов-моралистов, отслеживающих, кто "неправильно" одевается на похороны, как быстро после потери начинает красить ногти или улыбаться.По её мнению, неприемлемо навязывание мнений о том, кому как одеваться, как ухаживать за собой, куда тратить выплаты, работать или нет. Осуждать – это вообще самое плохое, что можно сделать для человека в горе, отметила она."28 декабря 2023 года мой муж погиб на Лиманском направлении. После этого большое количество людей от меня отшатнулось – это причинило мне много боли, - рассказала Анна Даниленко, вдова другого бойца. - Когда я впервые пришла на работу после похорон, только два человека с этажа сказали "мы сочувствуем тебе", а не начали от меня морозиться и бегать. Люди просто отворачивались и убегали, словно я прокаженная".Её нервирует хвастовство знакомых о том, как они "держат экономический фронт", а также обсуждения коллег на работе, обсуждавших, за сколько можно вывезти своих мужчин за границу."Хуже всего, что очень часто говорят люди из близкого круга. Но могут и незнакомые люди спросить: "А сколько тебе заплатили?"", - рассказала она.Тем временем на Украине активизировались мобилизационные мероприятия. Подробности в публикации Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
украина
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049205649_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_ae86e11b4a0f3b5a6ce728cf107b125a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, потери всу, мобилизация, ато, сво, армия, общество, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, АТО, СВО, Армия, Общество, Спецоперация

"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества

11:31 14.10.2024 (обновлено: 12:48 14.10.2024)
 
© X / Dmytro Kuleba
- РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© X / Dmytro Kuleba
Читать в
Непонимание и ненужные советы, интерес к выплатам за погибшего, глумление и прочие издевательства – явления, с которыми сталкиваются украинки, потерявшие своих мужей и женихов в зоне боевых действий. Об этом пишет издание "Украинская правда"
"Сначала наша родственница обвиняла маму, меня и мою сестру, что это мы виновны в папиной гибели, будто мама "отправила его на войну". В свою сторону я слышала: "Как круто, что вашей семье дали кучу денег". Люди даже называли суммы в долларах и перечисляли, что за них можно купить. А рандомные знакомые говорили: "Хватит горевать и плакать, пора двигаться дальше", – рассказала девушка, пожелавшая остаться анонимной.
Её отец из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб на Харьковском направлении в мае 2022 года. Как отметило издание, помимо потери близкого человека и бюрократического ада, через который должны проходить семьи погибших, девушка столкнулась с безразличием и осуждением окружающих.
В публикации также сказано о том, как родные погибших военнослужащих до сих пор получают неадекватные советы и обесценивание вместо поддержки: осуждение за получение материальной помощи от государства и "утешающие" советы о новом замужестве.
В сети появился отдельный термин – "полиция скорби". Он обозначает комментаторов-моралистов, отслеживающих, кто "неправильно" одевается на похороны, как быстро после потери начинает красить ногти или улыбаться.
"Условия, в которых мы живем: горе, зло, гибель, постоянные потери – это ненормально. Не нужно навязывать мнение, что они закономерны", - сказала Дарья Левина, жених которой служил в штурмовой бригаде.
По её мнению, неприемлемо навязывание мнений о том, кому как одеваться, как ухаживать за собой, куда тратить выплаты, работать или нет. Осуждать – это вообще самое плохое, что можно сделать для человека в горе, отметила она.
"28 декабря 2023 года мой муж погиб на Лиманском направлении. После этого большое количество людей от меня отшатнулось – это причинило мне много боли, - рассказала Анна Даниленко, вдова другого бойца. - Когда я впервые пришла на работу после похорон, только два человека с этажа сказали "мы сочувствуем тебе", а не начали от меня морозиться и бегать. Люди просто отворачивались и убегали, словно я прокаженная".
Её нервирует хвастовство знакомых о том, как они "держат экономический фронт", а также обсуждения коллег на работе, обсуждавших, за сколько можно вывезти своих мужчин за границу.
"Хуже всего, что очень часто говорят люди из близкого круга. Но могут и незнакомые люди спросить: "А сколько тебе заплатили?"", - рассказала она.
Тем временем на Украине активизировались мобилизационные мероприятия. Подробности в публикации Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУмобилизацияАТОСВОАрмияОбществоСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега
13:47И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске
13:33В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО
13:31Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
13:28Министр обороны России приехал в Пекин
13:14Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин
13:00Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
12:56Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
12:56В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы
12:36Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в Островском
12:33Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
12:23Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России
12:15Евростат указал на резкий рост числа украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС
11:31"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
10:56ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко
10:40Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона
10:39Повстанцы в Мали воюют украинскими дронами — СМИ
10:30Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко
10:24Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
10:11СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ
Лента новостейМолния