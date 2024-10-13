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"Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении

"Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении - 13.10.2024 Украина.ру

"Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении

Разведывательные БПЛА самолетного типа – это глаза фронта. Корреспондент издания "Украина.ру" поработал с бойцами взвода БПЛА ближней разведки 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады и готов рассказать читателю о буднях техников и операторов беспилотника "Supercam".

2024-10-13T07:59

2024-10-13T07:59

2024-10-13T07:59

эксклюзив

донецкое направление

чечня

волноваха

украина.ру

ростех

спецоперация

сво

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"Ну с "чагарями" и "тормозками" все понятно. А вот ты знаешь, что по-донецки значит "понедельник"? Подсказка: это слово из шахтерской лексики", - блещет эрудицией сопровождающий офицер.Погожим воскресным утром, гарцуя по загибам проселочных дорог, неумытый "патриот" везет нас в гости к "птичникам" 110-й бригады. Виды за окном лицезреем привычные и откровенно удручающие, а потому (чтоб в унынье не впасть) развлекаем себя интеллектуальной беседой.- Ну так? Что с "понедельником"? Есть идеи?- Слушай, у меня дед – полный кавалер "Шахтерской славы", но я впервые слышу про какой-то "понедельник"!- "Понедельник", Игорь, это кувалда на шахтерском сленге.- Ты раскрыл меня! Я китайский шпион!- Так и знал!"Перец" и "Белый" встречают на стоянке перед очередным безликим магазинчиком. "Мужики, смотрите, "птица" сейчас работает, но скоро пойдет на посадку. Мы ее встретим, "переобуем" и запустим. Это все займет несколько минут, поэтому вам придется работать быстро", - вводит "Белый" в курс дела, пока мы заливаем в себя кофе.- Знаете, коллеги, о чем думаю?- М?- У них здесь оплата картами и кофе-машина. А ведь мы в прифронте! Где эта вот эта растворимая жужалка, которую мы раньше пивали? Где засаленные полтинники, которыми выдавали сдачу?- Прогресс!- Мы все дальше от Бога!В ПВД или, как говорят военные, "на домике" цепляем "Дядю Федю", который будет прикрывать группу от разнообразных неприятностей. Все, что связано с большими "крыльями", вызывает у противника живой интерес."Дядя Федя" бодр, ироничен и по-мальчишески строен, хотя заметно старше обоих коллег. За то и позывной свой необычный получил. По прибытии в зону СВО "Дядя Федя" оказался не только старшим из группы, но и самым опытным. Так это "дядь Федь", с которым обращались молодые бойцы, к нему и "прилипло"."Дядь Федь, ты, как я понимаю, Чечню зацепил?" - не выдерживаю после очередной рассказанной им военной байки с кавказским акцентом. "Вообще я в трех кампаниях успел поучаствовать", - отвечает боец. "Э-э-э! А к нам тебя как занесло?" - не отстаю я. "Ну я смотрю телевизор и у меня прямо горит. А жена отговаривает. Куда, мол, старый намылился? Ну я пошел в военкомат, туда-сюда. Честно говоря, даже не думал, что это совсем другая война", - говорит "Дядя Федя".Схоронив машины под деревьями, выдвигаемся на край лесополки. Листва потихоньку желтеет и сыплется, но пока еще достаточно густая, чтобы под ней не отсвечивать. Автомобиль ребят, груженый оборудованием, на низком старте. "Перец" сверлит горизонт взглядом, не отрываясь от рации. Курим."Когда молодежь приходит на войну, лица у всех разные, но проходит где-то полгода, и все становятся одинаковыми. Тихони в основном озлобляются, а вот те, кто рвался бить-убивать, становятся тихими", - делится наблюдениями "Дядя Федя", щурясь на солнышко."Так, минутная готовность. Заходит на посадку", - рвет беседу "Перец" и забирается на багажник машины. Перехватив автомат поудобнее, "Дядя Федя" присоединяется к нему, а "Белый" ныряет за руль.Тихо скользя над полями и лесополками, "крыло" заходит на посадку. "Дядя Федя" вскидывает автомат. "Внимательно смотрите, чтобы никакая дрянь не пристроилась", - говорит "Перец". И уже мне: "Они иногда под нашим "крылом" пристраивают FPV-дрон. Камера прямо смотрит и оператору не видно. Если прозевать, то много беды он может наделать".Метрах в десяти над землей "птичка" выпускает черный парашют и начинает медленно-медленно опускаться на поросшее чем попало донбасское полюшко. "Есть раскрытие! Погнали!" - командует "Перец", и "Белый" заводит машину. Под "балаклавой" его спрятан наушник, а потому я не всегда понимаю, когда боец обращается к оператору дрона, а когда к стоящим вокруг.Сорвавшись с места, автомобиль несется к месту посадки. Отсняв приземление, мы бежим следом. Посадка – момент неприятный, поскольку теоретически враг может вести наше крыло и нанести удар по встречающим. Столько кровушки попил у них разведывательный БПЛА "Supercam", что на операторов и техников не жалеют "хаймарсов".Пока "Перец" осторожно укладывает серую, похожую на электрического ската "птицу" на секретный военный табурет, "Белый" укрощает парашют. "Дядя Федя" слушает небо. Подбегаем.Аккуратно свернутый парашют "Белый" сует "Перцу", а тот прячет его в пластиковый карман на брюхе машины. Винт сворачивают, чтобы не повредить при транспортировке. Разряженные батареи вынимают, крылья отстегивают. Далее "птицу" грузят в багажник и двигают к точке старта. В чистом поле или "на открытке", если по-военному, мы проводим не более трех минут.- "Белый", а какая фигня тут может случиться?- Если замешкаемся и обнаружим себя, то все – "двести". Без вариантов. Ну и частенько их дроны прилетают вместе с нашим самолетом. Это тоже нужно учитывать."Белый" - старшина и старший техник взвода БПЛА. Воевать пошел еще в 2017-м. Начинал огнеметчиком, а потому знает массу печатных и не очень печатных баек на заданную тему. Дальше - разведка, ранение, обучение на БПЛА. "А до войны я был помощником машиниста электровоза, потом и машинистом. Но пришла война. Все разбито. Пришлось стать на защиту Донбасса", - рассказывает он.Как ранение получил? После освобождения Волновахи бригаду перебросили в ЛНР. Там вез группу на задачу, а на обратном пути угодил под обстрел. Получил осколочное ранение спины, но группу свою вывез и лишь после этого был госпитализирован. Далеким от военных реалий, быть может, покажется, что ничего в том особенного нет, но правда в том, что выдержка и сила воли нужны колоссальные, чтобы вывезти людей из-под обстрела и доставить на точку, ощущая горячую железку в спине.Пока добираемся до стартовой позиции, ребята успевают собрать катапульту. Ее "Дядя Федя" уже волочет на площадку. Тем временем "Белый" и "Перец", вооружившись отвертками, проводят замену крыльев и батарей. Со стороны "переобувка" выглядит как медицинская операция. Очень уж слаженно работают.- "Перец", про батареи мне все понятно. А крылья менять зачем?- Слушай, "птичка" хоть и спускается на парашюте, но посадка не всегда мягкая. Что-то где-то может повредиться, а мы должны обнаружить это и заменить, чтобы не потерять беспилотник целиком. В общем, проводим диагностику всех элементов и принимаем решение."Перец" - мобилизованный из большой России. В группе он самый крупный и басовитый. Ребята шутят, что помаленьку учат его украинскому языку, но так пока и не сумели объяснить бойцу, как произносить слово "паляныця" на украинский манер. Так-то парень компанейский, но включаешь камеру, и крепыш замирает, что твой кролик перед удавом.- Нет, мужики, не могу. Пусть кто-нибудь другой расскажет, а то у меня все мысли из головы пропадают.- Да не переживай ты так! Не можешь – не надо. Знавал я одного деятеля, которого натурально тошнило, если камеру направить. И ничего, переборол себя. Боязнь камеры – обычное дело.Предполетная подготовка со стороны выглядит так, будто ребята испытывают конструкцию на прочность: вертят "Supercam" так и эдак, проверяют узлы и соединения. Всех секретов, понятное дело, не раскрывают.Дальше – на катапульту. После коротких переговоров с оператором по рации поступает сигнал "готов". "Птица" уходит в небо, а "веселые старты" повторяются в обратном порядке. "Сфотографируйте мою "Таврию"! Это легендарная машина. Я потом расскажу", - требует "Дядя Федя", пихая в багажник элементы катапульты.Но рассказать про легендарную "Таврию" боец не успевает, поскольку "Белый" везет нас к оператору.- Вы куда так спешите?- Ну как? А вдруг без нас там какой-нибудь "Абрамс" обнулят? Это ж безобразие!- Хе-хе, ладно, берегите себя.- И вы, парни, себя берегите.- Не прощаемся.На полянке, надежно укрытой от глаз наблюдателя пока еще зеленой листвой, стоят три видавших виды деревянных стула. На одном уютно расположился загадочного вида ящик с ноутбуком внутри, на втором – старенький пятнадцатидюймовый монитор, на третьем – наш старый знакомый "Санчес" - оператор и командир взвода БПЛА ближней разведки.- Бог в помощь! Как оно?- А вот гляди! Видишь, дымится?- Чего это?- Танчик.- Не "Абрамс" хоть?- Сомневаюсь.- А что?- По картинке затрудняюсь определить модель.- И чего с ним приключилось?- Отработал, спрятался в посадке. Мы его заметили, сопровождали от места работы до места базирования, а потом нанесли удар артиллерией.Увидев "Санчеса" без шлема и "балаклавы", всякая женщина, включая совсем еще юных девчонок, называла бы его "мальчиком". Командир взвода светловолос, по-мальчишески серьезен и занят интересным делом. Как и многие из местных, парень очаровательно "шокает" и "гэкает".Сейчас ему 24, но воевать пошел сразу после школы. И не куда-нибудь, а в огнеметную роту. Начинал вместе с "Белым". На вопрос о том, как там служилось, парень лишь пожимает плечами: "Жестко, сурово. Настоящая школа жизни".Поскольку разведчики в небе нужны днем и ночью, работает "Санчес" по двенадцать часов, а спит в неделю примерно двое суток. "Знаю-знаю, мама всегда говорила, что я слишком долго сижу перед монитором", - отшучивается он. До войны, мол, любил играть в гонки.- Что из интересного тебе приходилось выявлять?- Очень качественно исполненные макеты!- В смысле?- Один макет был сделан настолько качественно, что легко можно было спутать с "Абрамсом". Я туда все время пытался залететь, но там глушили связь с бортом. Не получалось. Приходилось облетать по хитрым маршрутам и в итоге у меня ушел целый полет на то, чтобы доразведать, является ли этот танк настоящим.- А из боевого? Что-нибудь свеженькое?- На прошлой неделе уничтожили миномет с личным составом, танк и гаубицу. А так регулярно выявляем и поражаем артиллерию, бронетехнику, ПВД противника, ищем маршруты, по которым проводятся ротации.Беседуя, "Санчес" ни на миг не отводит глаз от экрана, не выпускает из рук геймпад от "Logitech" с веселенькими разноцветными кнопками. "Supercam" — это почти настоящий самолет, управление которым требует не только предельной внимательности, но солидного багажа знаний и навыков."Этот БПЛА летает по инерциальной навигационной системе. Нужно понимать, по какому принципу все это работает, как этим управлять, какие датчики и для чего нужны. В случае возникновения внештатных ситуаций, мало знать ТТХ. Нужно еще и понимать, как работают эти алгоритмы. По каким принципам. Тогда можно предсказать поведение самолета. Так, например, при подмене координат в воздухе, когда спутники меняют ему точку посадки на какую-нибудь Африку или Румынию. "Птица" стремится туда и если связь не словить и не поменять все обратно, то борт можно потерять. Но вообще инерциальная навигационная система – хорошая штука. Благодаря ей борт всегда возвращается домой. Плюс – тут очень хороший радио-дальномер, благодаря которому борт можно вернуть даже без видеосвязи", - объясняет боец.По всему видно, что "Санчес" от своей работы в восторге. После войны парень хочет либо остаться в армии, либо уйти работать в "Ростех" и развивать беспилотное направление.- "Санчес", а награды у тебя есть?- Есть. "За Отвагу" медаль, "За боевые заслуги", "Содружество войск".- А "За Отвагу" за что?- За работу под Невельским. Мы тогда уничтожили БМП, "мотолыгу" и личный состав.- Круто!- Мама всегда хотела, чтобы я был медалистом, а я учился на тройки. А теперь – вот, пожалуйста.Через некоторое количество часов "Supercam" вновь пойдет на посадку, а группа техников, рискуя собой, вновь "переобует" его и отправит в небо, откуда "Санчес" примется выявлять цели и передавать координаты артиллерии. Тем временем "коллеги" с той стороны будут всеми силами искать "Санчеса", чтобы нанести по нему ракетный удар и ослепить наши войска на данном направлении. Такая вот игра в "Кошки-мышки", такая рутина войны.О том как российские солдаты воюют с вражескими БПЛА - в интервью "Штурмовик Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецкое направление, чечня, волноваха, украина.ру, ростех, спецоперация, сво