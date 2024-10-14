Корабли России и Китая отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане
07:16 14.10.2024 (обновлено: 07:17 14.10.2024)
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Боевые корабли России и Китая выполнили стрельбы в Тихом океане в рамках учений. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота
"В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в ходе проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне", - говорится в материале.
Сначала отряд кораблей выполнил поиск подводной лодки условного противника и отработал ее преследование. Для уничтожения "вражеской" субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.
После этого экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушной ракетной атаки "противника". Выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса "Кинжал".
Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара.
От российской стороны в совместном учении задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы НОАК представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".
Российско-китайский отряд кораблей проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оно началось после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024".
Подробнее об особых отношениях Москвы и Пекина - в материале "Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков на сайте Украина.ру.