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Корабли России и Китая отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане

Корабли России и Китая отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане - 14.10.2024 Украина.ру

Корабли России и Китая отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане

Боевые корабли России и Китая выполнили стрельбы в Тихом океане в рамках учений. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

2024-10-14T07:16

2024-10-14T07:16

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"В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в ходе проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне", - говорится в материале.Сначала отряд кораблей выполнил поиск подводной лодки условного противника и отработал ее преследование. Для уничтожения "вражеской" субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.После этого экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушной ракетной атаки "противника". Выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара.От российской стороны в совместном учении задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы НОАК представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".Российско-китайский отряд кораблей проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оно началось после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". Подробнее об особых отношениях Москвы и Пекина - в материале "Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков на сайте Украина.ру.

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