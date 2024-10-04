"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057849614.html
"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков
"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков - 04.10.2024 Украина.ру
"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков
В условиях СВО у Москвы и Пекина сложились особые отношения, позволявшие двум странам совместно выстраивать новую глобальную архитектуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-10-04T05:00
2024-10-04T05:00
новости
китай
россия
михаил мягков
иосиф сталин
черчилль
украина
сво
многополярный мир
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055113938_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_7b52f5ea528537af29067c9aed69549a.jpg
"Наши отношения с Китаем выстраиваются не на тех основах, на которых выстраивались отношения еще Российской Империи с Великобританией. У нас весь 19 век с ними шла "большая игра", а в союзы с ними мы заключали исключительно ситуативные. С Китаем же все по-другому", - сказал Мягков.Он напомнил, что у России и Китая общая граница и экономические связи. Отношения Москвы и Пекина отличаются от формата отношений с БританиейМягков напомнил, что в прошлом веке Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль заключили договор на 20 лет, и это казалось очень большим сроком. Сейчас же отношения России и Китая запланированы на столетия, отметил он."Россия имеет все необходимое, что добить врага. Рано или поздно победа будет за нами. А с Китаем нам предстоит выстраивать международные отношения в глобально меняющемся мире, когда влияние Запада катастрофически уменьшится. Мы можем завоевать победу сами. Но мир мы можем завоевать только вместе с Китаем. Этот мир будет многополярным и справедливым. Каждое государство будет достойным членом мирового сообщества", - подчеркнул научный директор РВИО.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик
китай
россия
украина
британия
ссср
российская империя
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055113938_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99cf191da6006043f18748c5cb08a810.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, россия, михаил мягков, иосиф сталин, черчилль, украина, сво, многополярный мир, геополитика, международные отношения, международная политика, британия, ссср, история ссср, российская империя
Новости, Китай, Россия, Михаил Мягков, Иосиф Сталин, Черчилль, Украина, СВО, многополярный мир, геополитика, международные отношения, Международная политика, Британия, СССР, история СССР, Российская империя

"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков

05:00 04.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
В условиях СВО у Москвы и Пекина сложились особые отношения, позволявшие двум странам совместно выстраивать новую глобальную архитектуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
"Наши отношения с Китаем выстраиваются не на тех основах, на которых выстраивались отношения еще Российской Империи с Великобританией. У нас весь 19 век с ними шла "большая игра", а в союзы с ними мы заключали исключительно ситуативные. С Китаем же все по-другому", - сказал Мягков.
Он напомнил, что у России и Китая общая граница и экономические связи. Отношения Москвы и Пекина отличаются от формата отношений с Британией

"Но Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства, которое сейчас формируется на земле. Мы стоим спиной друг к другу. Каждый друг другу прикрывает тыл. Это самое важное. Вы представляете, что было бы, если бы нам сейчас пришлось воевать на два фронта? Мы помогаем друг другу ресурсами, технологиями и в культурном отношении", - констатировал собеседник Украина.ру.

Мягков напомнил, что в прошлом веке Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль заключили договор на 20 лет, и это казалось очень большим сроком. Сейчас же отношения России и Китая запланированы на столетия, отметил он.
"Россия имеет все необходимое, что добить врага. Рано или поздно победа будет за нами. А с Китаем нам предстоит выстраивать международные отношения в глобально меняющемся мире, когда влияние Запада катастрофически уменьшится. Мы можем завоевать победу сами. Но мир мы можем завоевать только вместе с Китаем. Этот мир будет многополярным и справедливым. Каждое государство будет достойным членом мирового сообщества", - подчеркнул научный директор РВИО.
Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик
 
НовостиКитайРоссияМихаил МягковИосиф СталинЧерчилльУкраинаСВОмногополярный миргеополитикамеждународные отношенияМеждународная политикаБританияСССРистория СССРРоссийская империя
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
08:22Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября
08:06Главное за ночь 4 октября
08:00Как Галичина стала австрийской
07:50ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны
07:29США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
07:14"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара
06:27Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины - "биоматериал"
05:50Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?
05:41Разворовал Минобороны и шантажирует компроматом. Чем занимается бывший министр обороны Украины Гриценко
05:27Опасная для премьера Британии музыка Шостаковича, театр в огне и смерть легенды. Обзор событий культуры
05:18Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
05:17Михаил Поликарпов: Россия ждет ноября для прорыва к Курахово, а ВСУ на "Южмаше" готовят ей новые проблемы
05:00"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков
04:45Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"
04:30Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО
04:15Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю
04:00Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру
03:45"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких
03:30Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния