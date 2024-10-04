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"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков

"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков - 04.10.2024 Украина.ру

"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков

В условиях СВО у Москвы и Пекина сложились особые отношения, позволявшие двум странам совместно выстраивать новую глобальную архитектуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-10-04T05:00

2024-10-04T05:00

2024-10-04T05:00

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"Наши отношения с Китаем выстраиваются не на тех основах, на которых выстраивались отношения еще Российской Империи с Великобританией. У нас весь 19 век с ними шла "большая игра", а в союзы с ними мы заключали исключительно ситуативные. С Китаем же все по-другому", - сказал Мягков.Он напомнил, что у России и Китая общая граница и экономические связи. Отношения Москвы и Пекина отличаются от формата отношений с БританиейМягков напомнил, что в прошлом веке Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль заключили договор на 20 лет, и это казалось очень большим сроком. Сейчас же отношения России и Китая запланированы на столетия, отметил он."Россия имеет все необходимое, что добить врага. Рано или поздно победа будет за нами. А с Китаем нам предстоит выстраивать международные отношения в глобально меняющемся мире, когда влияние Запада катастрофически уменьшится. Мы можем завоевать победу сами. Но мир мы можем завоевать только вместе с Китаем. Этот мир будет многополярным и справедливым. Каждое государство будет достойным членом мирового сообщества", - подчеркнул научный директор РВИО.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Сколько может призвать Россия по новой мобилизации и как ответит на хитрые планы Китая - Баранчик

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новости, китай, россия, михаил мягков, иосиф сталин, черчилль, украина, сво, многополярный мир, геополитика, международные отношения, международная политика, британия, ссср, история ссср, российская империя