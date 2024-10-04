"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков
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В условиях СВО у Москвы и Пекина сложились особые отношения, позволявшие двум странам совместно выстраивать новую глобальную архитектуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
"Наши отношения с Китаем выстраиваются не на тех основах, на которых выстраивались отношения еще Российской Империи с Великобританией. У нас весь 19 век с ними шла "большая игра", а в союзы с ними мы заключали исключительно ситуативные. С Китаем же все по-другому", - сказал Мягков.
Он напомнил, что у России и Китая общая граница и экономические связи. Отношения Москвы и Пекина отличаются от формата отношений с Британией
"Но Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства, которое сейчас формируется на земле. Мы стоим спиной друг к другу. Каждый друг другу прикрывает тыл. Это самое важное. Вы представляете, что было бы, если бы нам сейчас пришлось воевать на два фронта? Мы помогаем друг другу ресурсами, технологиями и в культурном отношении", - констатировал собеседник Украина.ру.
Мягков напомнил, что в прошлом веке Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль заключили договор на 20 лет, и это казалось очень большим сроком. Сейчас же отношения России и Китая запланированы на столетия, отметил он.
"Россия имеет все необходимое, что добить врага. Рано или поздно победа будет за нами. А с Китаем нам предстоит выстраивать международные отношения в глобально меняющемся мире, когда влияние Запада катастрофически уменьшится. Мы можем завоевать победу сами. Но мир мы можем завоевать только вместе с Китаем. Этот мир будет многополярным и справедливым. Каждое государство будет достойным членом мирового сообщества", - подчеркнул научный директор РВИО.
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