https://ukraina.ru/20240907/1057293141.html

Штурмовик Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой

Штурмовик Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой - 07.09.2024 Украина.ру

Штурмовик Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой

Он сидит передо мной с крестом и солдатским медальоном поверх тельняшки. Белесые, кажется прозрачные глаза, коротко стриженные рыжие волосы, не молод и не стар. Огромные кисти рук, которыми он жестикулирует, когда рассказывает о своей очень непростой жизни, все время в движении.

2024-09-07T06:15

2024-09-07T06:15

2024-09-07T08:06

афганистан

хабаровский край

украина

камаз (завод)

вдв

спецоперация

интервью

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Я не знаю, какой у него рост, потому что в инвалидной коляске все кажутся маленькими и рост определить трудно - четверти левой ноги нет. В какой-то момент он ловит мой взгляд на своей левой руке – вместо указательного пальца – одна фаланга. Сразу видно - очень давняя рана.- Это с Афганистана.- А когда вы там были?- С 1985 по 1987-ой год. Служил в ВДВ, в десанте. От рядового до старшины. Там меня всему и научили.- Чему?- Убивать. И вообще всему. Как жить, как защищать товарищей и самому защищаться.- А на спецоперацию как попали?- В ноябре 22-го. Пошел добровольцем. До нынешней войны жил в селе Кукан Хабаровского края. А в Афганистан призывался из Амурской области. Там тоже жил в селе. Нас у матери было трое парней и четыре девчонки. Семеро нас было у мамы.- Вы говорите "у мамы", а что с отцом?- Он скот пас. А когда годик мне исполнился - отец умер, утонул в реке. Река Заветинка называется. На телеге переправлялся через нее, она перевернулась, отец не смог выбраться из-под телеги. Мама одна нас поднимала. Тяжело ей было, очень.- В Афганистане где воевали?- В Панджшерском ущелье. Там вот и палец потерял и контузию получил. Если бы не каска, полбашки снесло. А так только контузия.- Чем война в Афганистане отличается от нынешней?- Да всем. Там война была, как бы это сказать, по правилам, более справедливая. Душманы Коран уважали и жили по этим правилам. Если в селе находишься, приходишь, например, в магазин, в дукан по-ихнему. Стоишь в очереди вместе с душманами. В селе не стреляют. А вышел за околицу, всё – уже бой, война. Или вот бой идет, душманы кричат: "Шурави, кончай стрелять, раненных будем собирать". Всё, конец стрельбе. Они своих убирают, мы своих, и 200-ых выносим – они своих, мы своих. Потом кричат: "Шурави", конец, башка резать будем". И снова бой. А здесь всё не так. Они на наших раненных и убитых, когда мы их пытаемся вынести с поля боя, как раз и пытаются нас поймать и убить. Такая вот война теперь.- Из Афганистана вы вернулись в свое родное село в Амурской области старшиной, а сейчас – лейтенант. Как так получилось?- Я закончил службу в Афгане старшиной, а потом прошел ускоренные курсы офицеров запаса и получил младшего лейтенанта. Поэтому на Украину в ноябре 2022 года пришел добровольцем уже в офицерском звании.- Скажите, вы сами понимаете, за что там, как говорят "за ленточкой" вы воевали?- За что? Знаете, я знаю, что за Россию тогда за СССР, но за Родину все равно. Потому что мы не пустили Запад тогда на нашу территорию. Ну, это до распада. Потом они все равно пришли. А там, в Афганистане, мы укрепляли границы по крайней мере. Советский Союз укреплял границы.- И как к вам отнеслись дома, в селе после возвращения из Афганистана?- Никак. Тогда уже начинал распадаться Советский Союз, так что никак. Отнеслись, как будто мы там находились как захватчики.- Вам, наверное, неприятно было?- Конечно, неприятно было. Я как солдат выполнял свой долг. Потому что я принял присягу, меня уже не спрашивали, хочу я туда, не хочу. Просто приказ, подняли и вывезли.- И как дальше сложилась ваша судьба?- Ну, если откровенно… Плохо сложилась. В селе работал трактористом. Молодой был, резкий, с войны вернулся хорошо тренированный, сами понимаете. В общем, приезжаю в соседнее село, а там один пьяный начал дебоширить., приставать к девчонке. Девчонка не хочет с ним идти. Я его вывожу из клуба, говорю: "Уйди домой". Ну, народ стоит, видит. Раз сказал, два сказал. Он достаёт ножик и на меня. Ну я ему в лоб стукнул. Он упал и умер.- Умер?- Тут же. Хорошо, полно свидетелей было, что не я начинал и трезвый я был. Получил пять лет общего режима – за убийство по неосторожности. Вот когда я оттуда, из лагеря, вышел и уехал из своего амурского села в Хабаровск.- Не стали оставаться в Амурской области? Именно из-за этой ситуации?- Да. Не то что из-за этой ситуации. Просто я хотел дать маме, родным, чтобы они пожили нормально, спокойно. В Хабаровское крае я в Троицком жил, в Нанайском районе вначале. Женщину там встретил, но она выбрала сына. Я собрался, ей все оставил и уехал.- В смысле, как выбрала сына?- Ну, вот так. Ее сын от предыдущего брака занимался нехорошими делами, короче, курил, наркоманил. Я на вахтах зарабатывал деньги, домой привозил, все нормально. А он, ну, наркоманил и к матери приставал: "Дай денег, дай денег". И я вижу это, не выдержал и говорю: "Я с вахты приезжаю, вместо отдыха хожу на калым, чтобы дома деньги были. А ты эти деньги вымогаешь". Ну, поругал его, и всё. А он не перестает. И уже дошло до такого, что я ей говорю: "Выбирай. Либо я, либо сын". Она, конечно, сына выбрала. Я собрал вещички, оставил ей все, что нажили – дом, обстановку. Дом я там новый поставил. Она меня из дома выписала, мы ведь с ней не расписываясь жили. И я снова остался один без кола, без двора. Ну, думаю, руки есть, ноги есть, заработаю.И вот я тогда приехал в село Кукан в Хабаровском крае. Приехал в тайгу, устроился в леспромхоз трактористом работать. А там же жили и работали поселенцы все эти.- Вы имеете в виду те, кто после отсидки?- Да. Вот как-то раз там один из них и начала барагозить. Я его просил успокоиться. А они вышли вдвоем на меня. Ну, я тоже одному два раза вдарил, тот скончался. Опять такая история вышла.- У вас, наверное, сильные кулаки?- Такие нормальные. Просто резкость была хорошая, и закалка с Афганистана еще осталась. Он помер, потому что я ему по печени дал. И хоть свидетели опять же были, человек-то умер. Опять неосторожное убийство, опять на 5 лет в колонию попал.Потом вернулся в Кукан, устроился на работу, а это уже 90-ые, леспромхоз разваливается, денег не платят. Познакомился со своей женой. Она поверила в меня. Народили двух детей, всё, живем хорошо. Два пацана у меня. Они растут. Ну, я работаю. Как леспромхоз окончательно развалился, я пошел в охотники-промысловики. Дали мне участок, построил там зимовье, сыны помогали, росли, всё нормально было. Охотился на соболя, кабана, зубряка. Хорошо жить начали. Я и зарабатывал неплохо. Опять дом построил. Сыновья росли, помогали. Все у меня было хорошо.- В общем нормально жили?- Да, нормально. И вот начинается в 22-ом вот эта вот западня. Я пошел в военкомат добровольцем, потому что вижу, что они лезут на нас. Прошел медкомиссию, Дома жене говорю, что я ухожу. Ну, она знала, что я офицер запаса. Я сыновьям сказал: "Вы будьте дома, потому что вам надо семьи растить. (Они уже к тому времени женаты были). А я за вас повоюю. Я уже пожил, мне хватит. Родину надо защитить, потому что эти гады полезли".Приезжаю сюда в Крым. Думал, нас на полигон пошлют, где-то подготовят, где-то что-то. Автобусы приехали, нам: "Ребята, давайте собирайтесь и вперед". Едем на полигон. На полигон приезжаем, нас с КамАЗа сгрузили и говорят: "Сейчас еще КамАЗ придет, и вы попрете, еще 4 часа вам ехать, ну, за ленточку". Хорошо. Приезжаем за ленточку, распределили всех. Я попадаю в разведвзвод. Назначают командиром разведвзвода. Ходили вот, пацаны обстреляны уже были все. Показали мне, где, что, куда. Навык еще, афганский-то остался, и я вот так вот с ними пошел.Полгода в разведвзводе прослужили, как говорится, повоевали, побегали. А потом уже разведвзвод перевели в другой батальон, там разведрота стояла. Передислокация, и меня посылают взводным, в первую роту штурмовиком. Ну, простым штурмовиком. И на закрепы запустили. И мы вот так вот воевали.Просто комбат дает задание, допустим, а ротный говорит мне: "Ты будешь с окопа руководить". Я просто послал его по-русски. Говорю: "Я буду с ребятами. Как я буду контролировать ситуацию, если буду в окопе? Сидеть отсиживаться?". Комбат выскакивает: "Капкан, вернись!". Не вернулся, пошел с ними. "Капкан" - это мне такой позывной дали.Прыгаю на броню и еду с пацанами. Задание выполняем, занимаем украинский укреп. Сидим, ждем подкрепления. А его сутки нет. Вторые начинаются, а к вечеру укропы начинают нас окружать. Я говорю: "Короче, беру команду на себя, вывожу, чтобы людей спасти, своих. Двухсотых вытащить, трехсотых вывести".- А сколько человек там было?- На закрепе нас было десять человек. Четверо двухсотых. Трое трехсотых (четверо убитых, трое раненных).Беспилотники, арта, минометы, польки (польские бесшумные минометы – Ред.). Всё было. Все крошило, бомбило. Это хорошо, когда укреп захватили, я своим сразу сказал: "Ройте норы лисьи". Потому что они, враг наш, это ж их укреп был, знают здесь всё хорошо и бомбят свои укрепы. Вот это нас тогда и спасало - в лисьих норах. И тогда, и потом, когда на задания ходили, я всегда говорил пацанам, что саперка у любого должна быть. Потому что приходилось копать даже консервными банками, чтобы вот так спастись. Было всякое.Ребята штурмуют. Мы сидим на укрепе в лесополке. Укропы подходят к нам. Я сам охотником же был, у меня всегда с собой снайперская винтовка. Смотрю, наши пацаны откатываются раненые. Прямо катятся вот так вот по полю. Кто ползет, кто катится. И укропы вылазят. Я, хлоп, спрятался. У меня три позиции были подготовлены. Это, чтоб они не знали, где я нахожусь. И вот я уже работаю как снайпер. В данной ситуации просто прикрывал наших, чтобы они отошли. И стал убирать их, украинцев, одного за другим. Только позицию все время меняю, чтобы не засекли. У них тоже ведь снайпера работают. Потом уже узнал, что я их восемь снайперов убрал. А девятый ушел. Зато наши раненые откатились. Вот они там трое лежат, спрашивают, кто снайпер, кто укропов убрал? А я вот выхожу, они лежат раненные.И вот просто для меня это вот самое важное - не медали, не это всё , а вот когда они говорят спокойно: "Спасибо, братишка!". Это - самое ценное. Да, это самое дорогое. У меня вот слезы на глаза накатывают.Вот как-то раненого пацана вытаскиваем, зетовца. А над нами, слышим, Баба Яга кружит.- Зетовца - то есть бывшего заключенного?- Да, бывшего заключенного. Вытаскиваем его. Позывной у него "Сирота". Вот Сироту вытаскиваем. Мои ребята тоже помогают. Слышат Баба Яга. Это беспилотник такой.От нее такой гул, ее далеко слышно. Надо укрыться. Раненого тянем. Только в лесополку начали заходить, я понимаю, что Баба Яга рядом. Кричу: "Все в укрытие!". Пацаны побежали в окопы. Я только отходить начал, слышу раненый кричит: "Накрой, братан, накрой". Я поворачиваюсь, его накрываю плащ-палаткой. С себя сдергиваю, но его накрываю. Семь шагов делаю – вот она прямо надо мной. Баба Яга. Я вокруг дерева. И давай она меня крестить. Ну, правда, не ранила, ничего, но контузило. Хорошо контузила.- То есть сбросила снаряд?- Четыре.- Четыре снаряда?- Конечно. Окрестила прямо. Вот, ноги, голова, бока. Я уже, когда второй раз в голову ударило, ну, контузило меня, я уже сказал: "Господи, всё, наверное, мы с тобой встретимся сегодня". А сам вот лежу, думаю, сколько снарядов у нее? Пять, шесть, сколько? Она вот по шесть снарядов возит. Я думаю, сколько? Ну, у нее на мое счастье только четыре было. Смотрю, на отход она идет. Все, уходит. Не вижу, а слышу, что вот на отход уходит. Ладно, надо вставать. Приходит сбросник (БПЛА, который сбрасывает снаряды – Ред.). Бабе Яге на смену, значит. И, скорее всего, у него граната подвешена, "эфка". И зависает над раненым. Потому что он уже тепло отдал, она его и увидела. Когда только ложишься под плащ-палатку - тебя не видно. А потом тело нагревает плащ-палатку, и все видно, беспилотники оборудованы тепловизорами. И вот он останавливается над ним. И тут… Не я это работал, а это мозг у меня работал просто-напросто. Я встаю вот так вот, три шага делаю на тропу. Он раз, увидел - чух, раненного оставил и надо мной прямо завис.- То есть его бросил и к вам полетел?- Я просто стою, жду. Вот щелчок услышал, когда граната отцепилась, я щучкой прыгаю под дерево, чуть-чуть раньше, чем разрыв. Она бум! И никого не задела. И я потом вот просто встал, кричу им: "Х…й вам! У вас больше ничего нету! Ничего! Слышите, ни-че-го!". И бегом до пацанов в окоп. Они уже по рации кричат: "Капкан, Капкан!". А я не отвечаю, я бегу к ним. А они в рацию кричат: "Капкану, наверное, п..,ц. Ну убили, нах..й, бл..ть, и раненому, наверное, п…ц". Я прыгаю и говорю: "Богомол, Седой, за мной! У нас 20 минут забрать раненого, потому что "Баба Яга" сейчас вернется". Либо арта начнет бить по нашей тропе, потому что они уже спалили нас. Мы добегаем, раненого берем на носилки и бегом обратно. Смотрим, точно, арта начинает бить, ну минометка бьет. Как мы идем, вот арта нас гонит. И потом впереди полька ударила, я: "Стоп! Ложись!". И полька навстречу огнем идет.- А, то есть сзади арта, а впереди польский миномет, да?- Да, только полька стреляет так не слышно, только разрывы идут, и ты видишь – сзади нас арта гонит, а спереди мины польские приближаются (взрывы от мин – Ред.). В тиски зажали!От "польки" только вот маленький шелест, и сразу взрыв. Всё, не слышно. А если еще листва шелестит на деревьях, то вообще не слышно, просто взрыв и все. Ну залегли мы с раненным. Они думали, что накрыли нас. А тут и сумерки. И вытащили мы его. Понимаете, вытащили и сами живы остались! Все. Потихоньку поползли. А потом уже, когда они отработали, я говорю: "Теперь спокойно встаем и идем". Вот так его на ноль и вытащили.Вот всё тоже хочу узнать, где он, что с ним, с Сиротой, как он?- Повезло вам, наверное. Вообще, везение на фронте есть? Или это случайность?- И везение есть, но и голову надо по назначению применять. Был случай такой. Сидим с Маэстро, мой подчиненный, якут. Маэстро хорошо играл на гитаре. И мы сидим, только чай налили. Я сварил, приглашаю его. Сидим пьем чай. Начинается танковый обстрел. Они, видать, хотели по БК (боекомплекту) бить, он рядом был, но попадают в угол нашего блиндажа. У нас чай закончился. Мы сидим. И я ему говорю: "Маэстро, не ссы. Два раза не попадает в одно место". Только проговорил - второй бах. Полстены сносит. "А теперь, говорю, Маэстро, тикаем отсюда. Оба". Выскакиваем, он в одну сторону, я в другую, в ближайшую яму. Заканчивается обстрел. Выходим и я говорю: "Вот это да. Два раза в одну воронку не попадает?" Блиндажа нет. Одна яма.- То есть вы успели выскочить?- Да, успели. Я говорю: "Мы с тобой счастливчики, Маэстро!". И все. Тогда никого не зацепило. Пацаны копают траншеи, я копаю блиндаж. Накрыл уже его и говорю: "Теперь БК срочно отсюда, с открытого места перетаскиваем в этот блиндаж. В любое время налет, если попадет, будет нам невесело". И был у меня узбек одни, он берет и игнорирует приказ, идет за водой. Мы перетаскиваем, весь БК убрали. И потом он приходит с водой: "Всё, командир, я пришел". Когда БК уже все перенесли. Я говорю: "Знаешь, что, родной? Ты почему нарушил приказ? Приказ был один - БК убрать. Еще раз нарушишь приказ в этих условиях - я выведу тебя в чистое поле и расстреляю".- И расстреляли бы?- Расстрелял бы. Потому что приказ командира, он не обсуждается, он выполняется. Все это прекрасно понимали. И нормально все было. Потому что я примером показывал, что можно быть нормальным человеком, что я своих не бросаю никогда. Где ребята, там. я. Они это видят. Прекрасно понимают. Вот и уважали.- А сыновья, что знают о вас, о ваших боевых подвигах?- Нет, не знают. Я же им сказал, что за них пойду, пусть они останутся семьи поднимать. Только не послушались они меня. Я узнал, что на фронт ушли они только тогда, когда первый погиб сын.- Здесь же тоже, на фронте?- Да, на фронте. Здесь. Только на Донецком направлении. Позывной его Бешеный. У нас же на фронте как. Ты знаешь кого-то, кто-то тебя. Короче, мне звонят и говорят: "Такой-то, такой-то - твой сын"? Я говорю, да. Я-то знаю, что он дома. А жена не писала, что оба ушли. Ну я сразу уже понял, что убит. Я говорю: "Вытащили?". Он говорит: "Да, вытащили". А у самого внутри все в пружину сжалось, говорить дальше не могу. Его орден Мужества отправили домой. Я к комбату: "Дай отпуск, похоронить же надо". Не дали отпуск, потому что на БЗ надо было срочно идти.- На БЗ? На боевое задание?- Боевое задание, да. Вот как раз на штурм собирались. И все, я такой злой тогда был. Я этих укров готов был голыми руками рвать, зубами грызть. Там дрался вот как этот... Ну, за сына, за все это, за пацанов этих, которых они у нас поубивали. Комбат говорит: "Только отпуск не дам. Ты опытный просто. Топай туда. Иначе пацаны погибнут". Все, я пошел туда. Злой был.А потом через месяц на Харьковском направлении второй сын погиб. Позывной Малой. И опять мне отпуска не дали, потому что надо было опять на БЗ идти. Без меня, получается, никак. Через месяц узнал, у матери, жены моей, инфаркт схватил, чуть не умерла. Ведь похоронила двух сыновей за один месяц. Я позвонил, потому что у меня еще телефон был тогда, она мне и рассказала, как похоронили, где.И вот на этот раз нас укры взяли в полукольцо. Я своим говорю: "Отходите. Всё. Иначе все здесь сляжем". А сам там позаминировал всё. Отошли. Я гранаты заложил, к ним веревки привязал и отполз подальше. Смотрю, укры, спецы, спецотряд, значит, спускаются. И зачищают все, обстреливают.Дождался, когда поближе подойдут и дёрнул веревку. Взрыв! Ну и все. Нету никого. И я сам на отход. Меня бог миловал, даже ни одним осколком не задело. Прикрываю пацанов. И отходим. Мы уже знали свои тропы. И отошли нормально. Раненых забрали.А вот двухсотых мы всегда по серому забирали.- По серому?- Ну, да, когда поздний вечер или раннее утро. Дневные беспилотники уже не видят, а ночные еще… Птичка не видит, Баба Яга не видит, чтобы успеть за эти два часа вытащить всех ребят.Отправляли их потом домой без рук, без ног, конечно. Посеченных. Одного птички до того долбали, что от него часть руки и кусок бронежилета остался. В мешок собрали. Но все равно отправили. Потому что там как-то по ДНК потом определят, кто это. Отправить же надо, чтоб достойно похоронили.Вот такие вот ситуации на фронте у нас. И вот 8 штурмов я прошел. Урепы брали, отводил ребят из-под обстрела. Мне тут Афган очень пригодился. Знаешь, когда залечь, когда встать, что слушать.Вот на 8-м штурме меня... Потому что отводил ребят раненных, мертвых вытащили за 300 метров от места штурма. В поле вытащили, чтобы укры их не дербанили. Присыпаем, накрываем, чтобы видно не было. К ногам их привязали веревки. И с ранеными мы уходим. У меня тогда было два легко раненных, тоже ноги покошены, но они шли нормально. А еще средний. Всех я отвожу, прикрываю их от птичек. А потом должны были за веревки ночью и 200-ых вытащить. А живые, раненные отходят. И вижу беспилотники на нас летят. Первые я 3 штуки сбиваю.- Из той же снайперской винтовки, да?- Да. А этот 4-ый заходит с нашей лесополки, сбросник. Видимо, там поджидал. И надо мной становится. А я уже 5-ю на прицел взял, потому что она встала над ними, моими бойцами. Прямо вот идет над ними, их ведет. А я уже на прицел ее взял. И слышу, щелчок надо мной. И я в эту же секунду нажимаю курок и бью по ней, которая над пацанами. Она, замечаю на мгновение, уже падает в поле. А пацаны от нее ходом. А им осталось до леса метров двадцать. А я-то иду сзади, мне 300 метров бежать. Я и делаю кувырок в сторону от того места, над которым был сброс. И тут взрыв. И всё, подлетаю вверх, падаю. Раз за ногу - полстопы нет. Смотрю - алой крови нету. Значит, венозной нету, значит вену не задело. Я быстро в эту ногу обезбол себе втыкаю. И ходом иду к нашим. Потому что одна подлетает птичка – сброс, за ней следом еще прилететь может, а я уже понимаю, что в эту не попаду.- А как перемещались, если у вас уже даже не было стопы?- Вот так вот. Прямо на этой пятке, на ноге, на полстопе. Вот иду, бегу. Слышу хруст только вот такой. Потому что обезбол, ноги не чувствую. И я пру хоть и без стопы. Тут и следующая за мной летит, сбросила. А за ней еще одна, ну, мне осталось метра два. Залетаю в лесополку. Она давай над деревьями меня искать. Ну, винтовка-то со мной. Говорю: "А ты, сука, получишь". Она ищет, ищет. И я уже успокоился на прицел ее взял. А она разворачивается. Но я ее достал.- Сбили?- Да, сбил. Прямо в поле. Ну, взрыв хороший был. Потому что у нее был заряд очень сильный какой-то. Самодельный, самопальный, наверное. И вот тогда потом ребята подбежали ко мне: "Командир, ты что?". Тянут меня с собой. А уже потом в окопы спустились к своим, к ротным. Всё, ну, тут уже свои.Потом вот уже здоровые мои пацаны тащили меня до нуля еще два километра. А уже с нуля нас забрали, эвакуация была. Вот так я потом в госпиталь попал. Мне хотели пятку спасти. Не спасли. Потому что, говорят, там пятка вся в осколках, раздроблена. Они вытащили осколки, раздробленные кости отрезали. Ну, молодцы ребята. Действительно, молодцы. Там хирурги работают хорошие, им низкий поклон.- У вас награды какие есть?- А, считай, никаких. "Мужика" (Орден Мужества) мне дали. Только когда приехали из штаба вручать, я опять на БЗ был. Поэтому отправили в Хабаровск, в военкомат. Там получу, когда вернусь. Еще к медали "За отвагу" представили и "За спасение раненных". Но их не знаю, дадут ли, это как у командиров решат. Тут отцы командиры решают, кому за что давать. Да и не в них, орденах-медалях, дело.- А теперь несколько неприятных вопросов, можно? Как же теперь жить-то, когда вы двух сыновей потеряли? Ради чего?- Ради внуков. У меня их двое Даниил и Света. А еще я буду жить ради ребят. Буду жить, пока Господь не приберет. Я буду жить. Ради ребят, тех погибших даже. Ради них, чтобы что-то было на земле. Святое.- А дальше что? Вы же инвалид теперь.- А дальше подлечусь, протез сделают, вторую ногу подлечу, там у меня еще осколки сидят. И обратно вернусь, на фронт.- Еще один неприятный вопрос. Вы когда-то вспоминаете вот тех людей, которых сами убили? Я имею в виду на гражданке.- Нет. Которых убил - не вспоминаю. А вот погибших здесь и в Афгане, да, вспоминаю. Каждый день.- А как же муки совести? Все-таки убили двух человек. Было такое, что вы себе говорили, что не нужно было это делать?- Это было. Надо было как-то по-другому. Но если по-другому они не понимают? Я просто не рассчитал удар. Если честно, когда-то давно действительно они снились. Надо было по-другому как-то поступить. Ну, молодой был, глупый. Силы не рассчитывал, словом не останавливал.- Вы водку пьете?- После второй отсидки ни грамма двадцать лет в рот не брал. А потом, когда мама умерла, я три дня пил. Ничего не брало. А потом люди пришли в дом. Я говорю: "Вы чего, мама же спит, не шумите". А они ее забрали в гроб положили и в машину и говорят: "Мама умерла, садись в машину, на кладбище повезем". Я им сказал: "Нет, эту дорогу я пройду своими ногами". И сам пошел на кладбище. А потом двое суток спал, без просыпу.- Вы в Бога верите? Я вот вижу, у вас крест вместе с солдатским медальоном на шее висит.- Верю, конечно. Каждый вечер читаю "Отче наш, еже си на небеси". Я даже когда на задания иду, говорю про себя: "Ангел мой, будь со мной. Ты вперед. Я за тобой". (Тихо и неожиданно как-то нежно смеется. И снова повторяет). "Ангел мой, будь со мной. Ты вперед. Я за тобой".Комментарии журналиста. Очень хочется, чтобы герои были красивыми, статными, картинными, без изъянов, чистые как слеза ребенка. Но не получается. Они в школе плохо учились, могли состоять на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. И учебники у них были не главным в жизни. Они могут быть совсем не картинными, неказистыми, со сложной, негероической биографией. Вот и Капкан такой. Вроде бы простой русский мужик. Но совсем непростой. Когда мы с ним говорили, я все время хотел спросить, а не кажется ли ему, что он убил на гражданке двух человек, за что дважды отсидел в лагере, а за это бог забрал у него двух сыновей? Но не спросил, потому что бог не мстит. А еще потому что он спас многих людей. И может быть этим искупил свою вину. Только перед кем? Не знаю. И он вернется на фронт и обязательно спасет еще многих. Не как в кино или на картинке, а с матами, с кровавым потом, но не за ордена и медали, а просто потому, что он такой - человек войны. Ну, и что тут сказать? Немного переиначивая известные слова из популярного фильма; "Это наша Родина, брат"О судьбе другого штурмовика - в интервью "Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну"

афганистан

хабаровский край

украина

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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