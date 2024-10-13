https://ukraina.ru/20241013/1058030883.html

Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте

Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте - 13.10.2024 Украина.ру

Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте

"Допустим, военнослужащий имеет квалификацию механика-водителя танка или БМП. Это сложная и ответственная работа. И если вы такого специалиста направляете в обычную пехоту, вы разбазариваете ценные кадры"

2024-10-13T03:40

2024-10-13T03:40

2024-10-13T04:55

россия

фронт

вс рф

контракт

новости

белгородская область

дмитрий медведев

украина.ру

минобороны

вооруженные силы украины

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.Он считает, что все проблемы, которые существуют в нашей системе отбора людей на фронт, серьезные: разница в выплатах между регионами, разная степень оснащенности и подготовки новобранцев, использование бойцов в соответствии с их навыками.По его мнению, комиссии начать нужно именно с этой проблемы. Потом нужно решить проблему с разницей региональных выплат, добавил эксперт.Подробнее о реалиях региональных выплат в статье — Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны – ГладковНа днях стартовала работа комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которую возглавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан для участия в СВО. Одна из задач этой комиссии состоит в том, чтобы устранять проблемы в нашей системе отбора людей на фронт.Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ

https://ukraina.ru/20241011/1058013526.html

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Новости

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россия, фронт, вс рф, контракт, новости, белгородская область, дмитрий медведев, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины, детали