Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте
03:40 13.10.2024 (обновлено: 04:55 13.10.2024)
Фото: "Думська", одесская 126-я бригада ВСУ
"Допустим, военнослужащий имеет квалификацию механика-водителя танка или БМП. Это сложная и ответственная работа. И если вы такого специалиста направляете в обычную пехоту, вы разбазариваете ценные кадры"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.
Он считает, что все проблемы, которые существуют в нашей системе отбора людей на фронт, серьезные: разница в выплатах между регионами, разная степень оснащенности и подготовки новобранцев, использование бойцов в соответствии с их навыками.
“Но я бы все же выделил использование личного состава не по их назначению. К сожалению, иногда бывает так, что контрактник прошел обучение по какой-то военно-учетной специальности, но его используют не в соответствии с его профессиональными навыками. А это подрывает общую боеспособность армии”, — объяснил Садулаев.
По его мнению, комиссии начать нужно именно с этой проблемы. Потом нужно решить проблему с разницей региональных выплат, добавил эксперт.
Подробнее о реалиях региональных выплат в статье — Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны – Гладков
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На днях стартовала работа комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которую возглавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан для участия в СВО. Одна из задач этой комиссии состоит в том, чтобы устранять проблемы в нашей системе отбора людей на фронт.