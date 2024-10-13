Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте - 13.10.2024 Украина.ру
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Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте
Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте - 13.10.2024 Украина.ру
Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте
"Допустим, военнослужащий имеет квалификацию механика-водителя танка или БМП. Это сложная и ответственная работа. И если вы такого специалиста направляете в обычную пехоту, вы разбазариваете ценные кадры"
2024-10-13T03:40
2024-10-13T04:55
россия
фронт
вс рф
контракт
новости
белгородская область
дмитрий медведев
украина.ру
минобороны
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.Он считает, что все проблемы, которые существуют в нашей системе отбора людей на фронт, серьезные: разница в выплатах между регионами, разная степень оснащенности и подготовки новобранцев, использование бойцов в соответствии с их навыками.По его мнению, комиссии начать нужно именно с этой проблемы. Потом нужно решить проблему с разницей региональных выплат, добавил эксперт.Подробнее о реалиях региональных выплат в статье — Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны – ГладковНа днях стартовала работа комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которую возглавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан для участия в СВО. Одна из задач этой комиссии состоит в том, чтобы устранять проблемы в нашей системе отбора людей на фронт.Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ
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россия, фронт, вс рф, контракт, новости, белгородская область, дмитрий медведев, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины, детали
Россия, фронт, ВС РФ, контракт, Новости, Белгородская область, Дмитрий Медведев, Украина.ру, Минобороны, Вооруженные силы Украины, детали

Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте

03:40 13.10.2024 (обновлено: 04:55 13.10.2024)
 
Фото: "Думська", одесская 126-я бригада ВСУ
Фото: Думська, одесская 126-я бригада ВСУ
Читать в
"Допустим, военнослужащий имеет квалификацию механика-водителя танка или БМП. Это сложная и ответственная работа. И если вы такого специалиста направляете в обычную пехоту, вы разбазариваете ценные кадры"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.
Он считает, что все проблемы, которые существуют в нашей системе отбора людей на фронт, серьезные: разница в выплатах между регионами, разная степень оснащенности и подготовки новобранцев, использование бойцов в соответствии с их навыками.
“Но я бы все же выделил использование личного состава не по их назначению. К сожалению, иногда бывает так, что контрактник прошел обучение по какой-то военно-учетной специальности, но его используют не в соответствии с его профессиональными навыками. А это подрывает общую боеспособность армии”, — объяснил Садулаев.
По его мнению, комиссии начать нужно именно с этой проблемы. Потом нужно решить проблему с разницей региональных выплат, добавил эксперт.
Подробнее о реалиях региональных выплат в статье — Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны – Гладков
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На днях стартовала работа комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками, которую возглавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан для участия в СВО. Одна из задач этой комиссии состоит в том, чтобы устранять проблемы в нашей системе отбора людей на фронт.
Полный текст интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ
 
РоссияфронтВС РФконтрактНовостиБелгородская областьДмитрий МедведевУкраина.руМинобороныВооруженные силы Украиныдетали
 
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