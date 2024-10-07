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Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков

Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков - 07.10.2024 Украина.ру

Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков

Жители Белгородской области, заключающие контракт с Минобороны России, с 7 октября будут получать по три миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-10-07T12:20

2024-10-07T12:20

2024-10-07T12:20

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В Белгородской области контрактникам будут выплаивать по 3 млн рублей. Особая мера поддержки будет действовать в регионе до 31 декабря текущего года, заявил Гладков.Сумма является рекордной для российских регионов и складывается из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных фондов.Гладков отметил, что такие выплаты также доступны для граждан, прибывающих из других субъектов страны.До этого самой высокой суммой за подписание контракта являлись 2,75 миллиона рублей, которые начали выплачивать в Ханты-Мансийском автономном округе с 4 октября.Ранее Гладков сообщал, что украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 25 раз беспилотниками все семь приграничных с Украиной районов Белгородской области.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, украина, вячеслав гладков, минобороны