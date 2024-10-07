https://ukraina.ru/20241007/1057928486.html
Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков
Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков - 07.10.2024 Украина.ру
Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков
Жители Белгородской области, заключающие контракт с Минобороны России, с 7 октября будут получать по три миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-10-07T12:20
2024-10-07T12:20
2024-10-07T12:20
новости
белгородская область
украина
вячеслав гладков
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_d4867d2f8892611238889a141fb586b2.jpg
В Белгородской области контрактникам будут выплаивать по 3 млн рублей. Особая мера поддержки будет действовать в регионе до 31 декабря текущего года, заявил Гладков.Сумма является рекордной для российских регионов и складывается из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных фондов.Гладков отметил, что такие выплаты также доступны для граждан, прибывающих из других субъектов страны.До этого самой высокой суммой за подписание контракта являлись 2,75 миллиона рублей, которые начали выплачивать в Ханты-Мансийском автономном округе с 4 октября.Ранее Гладков сообщал, что украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 25 раз беспилотниками все семь приграничных с Украиной районов Белгородской области.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
белгородская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1acdfd42dff5a179a79e4311fcf5428b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, украина, вячеслав гладков, минобороны
Новости, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Минобороны
Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков
Жители Белгородской области, заключающие контракт с Минобороны России, с 7 октября будут получать по три миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
В Белгородской области контрактникам будут выплаивать по 3 млн рублей. Особая мера поддержки будет действовать в регионе до 31 декабря текущего года, заявил Гладков.
Сумма является рекордной для российских регионов и складывается из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных фондов.
Гладков отметил, что такие выплаты также доступны для граждан, прибывающих из других субъектов страны.
До этого самой высокой суммой за подписание контракта являлись 2,75 миллиона рублей, которые начали выплачивать в Ханты-Мансийском автономном округе с 4 октября.
Ранее Гладков сообщал, что украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 25 раз беспилотниками все семь приграничных с Украиной
районов Белгородской области.