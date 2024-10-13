https://ukraina.ru/20241013/1057988792.html

Военный эксперт описал, что сделает Киев, если ВС РФ пойдут по берегу Днепра к Запорожью

Военный эксперт описал, что сделает Киев, если ВС РФ пойдут по берегу Днепра к Запорожью - 13.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт описал, что сделает Киев, если ВС РФ пойдут по берегу Днепра к Запорожью

После овладения Угледаром, перед ВС РФ открываются хорошие перспективы. Если активизируются боевые действия под Херсоном, то есть шансы на то, что российская армия начнет движение на Запорожье. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-10-13T08:00

2024-10-13T08:00

2024-10-13T08:00

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По словам эксперта, группировка "Днепр" зачистила от украинских формирований острова на своем участке. Если будет стоять задача поджимать именно так, чтобы выйти в тыл Орехову и Гуляйполю, то ВСУ не смогут внезапно ударить армии России во фланг. "Если фронт там зашевелится, и мы пойдем по берегу Днепра к Запорожью, противник тут же начнет десантные операции на лодках, стреляя нам в тыл", - сказал Мощанский.Если угроза с островов под Херсоном ликвидирована, то значит, что мы хотим от этого защищаться, добавил собеседник издания. И судя по тому, что мы бомбим Запорожье – это наша следующая цель, подытожил Мощанский.О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.

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новости, илья мощанский, сво, спецоперация, украина, россия, запорожье, всу, вс рф, детали