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Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье

Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье - 06.10.2024 Украина.ру

Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье

Российские группировки "Центр" и "Восток" сейчас будут поворачивать на запад и идти параллельно. Курахово – это ключ к Днепропетровской области – колыбели украинской элиты еще с советских времен. А если "Восток" возьмет Великую Новоселку, она выйдет в Запорожскую область. Днепропетровск и Запорожье - два тыловых города-миллионника

2024-10-06T07:25

2024-10-06T07:25

2024-10-06T07:25

интервью

украина

угледар

россия

владимир зеленский

рютте

энтони блинкен

вооруженные силы украины

сво

покровск/красноармейск

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То есть врагу надо опять перестраивать свои боевые позиции и строить новую линию обороны. А у него все время "зубы дракона" мелкие, потому что воруют много, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Илья Борисович, Минобороны РФ официально доложило о падении Угледара – "степного Монте-Кассино", который попил немало нашей крови. Остатки 72-й бригады ВСУ ковыляют в Богоявленку, а российские наблюдатели рисуют стрелки на Курахово, где наши группировки "Центр" и "Восток" под командованием генералов Мордвичева и Санчика должны сомкнуться и раздавить этот крупный укрепрайон врага.- "Американский институт изучения войны" (ISW) в последнее время стал брать комментарии у финских экспертов, которые утверждают, что ситуация с падением Угледара для Украины не такая уж и плохая. Видимо, до них долго доходит осознание процесса, поэтому их бросили на передовую информационного противоборства (смеется).А теперь давайте сравним Угледар с Авдеевкой.Во-первых, Авдеевка была больше Угледара и была элементом "промышленного Рура". А Угледар – это город несбывшихся надежд. Его построили в 1960х годах, когда советская власть хотела понатыкать шахт в южном Донбассе и добывать там уголь и метан.- Понатыкали всего две.- Да, понатыкали всего две. Одну из них мы взорвали вместе с украинским гарнизоном, за что два наших сержанта получили звание Героя России. Оказалось, что в Кузбассе добывать уголь открытым способом – лучше. И Угледар остался стоять как волк посреди степи.Во-вторых, у Санчика в Угледаре, в отличие от Мордвичева в Авдеевке, не было столько войск. Он поступил как у Жванецкого: за счет изыскания внутренних резервов из междуящичного пространства изгнал 58-ю и 72-ю бригады ВСУ. В этом и заключается военное искусство.- Мы с вами за это уже хвалили Санчика, когда он за счет тактического мастерства взял Урожайное на Времевском выступе.- Да-да.Угледар по сути соединял две украинские оперативные группы – "Хортицу" и "Таврию". Хотя у противника совершенно нельзя понять, кто чем управляет. Еще недавно Покровском почему-то управляла "Таврия", но ответственность за уход из Угледара взяла на себя "Хортица".- Так говорили, что Покровск – это как раз стык между "Хортицей" и "Таврией".- Я тоже так думал, что Тарнавский командует обороной Угледара. Но, видимо, в этой украинской дедовщине есть какой-то младший товарищ (смеется). В этом трудно разобраться, поскольку противник нашлепал за последние два месяца много тактических групп по немецкому образцу. Непонятно, кто там за что отвечает.Мы наступали на Угледар, применяя тактику охвата. Санчик охватывал Угледар двумя клешнями. Одна из них - через Водяное на Богоявленку. А в Катериновке у нас сражалась 18-я дивизия с Курильских островов. Санчик показывал Украине: "Мы наступаем на Богоявленку. Мы заблокируем ее, чтобы вы не били нам в тыл. А потом мы начнем осаду Угледара". Противник в это поверил. И я тоже думал, что это будет долго.Понимаете, наши блогеры на картах увеличивали Угледар и рисовали фаллический котел. На самом же деле в районе Богоявленки и Новоукраинки – "широка страна моя родная". Там можно было выскочить. Никакого котла там не было. Там было три дороги, которые связывали Угледар с Богоявленкой и Новоукраинкой.Но Санчик показал им наши намерения. Потом мы продвинулись у Пречистовки и перерезали дорогу вдоль фронта на Великую Новоселку. Потом мы стали наступать от Водяного. ВСУ подумали, что так и будет: русские будут охватывать Угледар, а потом от Курахово двинется Мордвичев. А на самом деле мы проломили главный "Форт-Нокс", который прикрывал Угледар с северо-запада от Павловки – молочно-товарную ферму (МТФ).МТФ – это полноценный укрепрайон. ВСУ за это время вырыли там "Южнодонбасскую шахту №2". Когда мы его взяли, оказалось, что это настоящая "Линия Мажино".Военное искусство как раз заключается в том, чтобы быстро приспосабливаться к меняющимся планам.- Это уже тенденция, когда нам проще взять город в лоб, чем окружать.- Потому что все украинское войско сместилось в сторону Водяного.Мы подошли к Угледару слишком близко и как индейцы заскакивали в него. Городишко-то маленький. ВСУ отстреливались. Но мы их удивили, пройдя в Угледар через "золотые ворота" - МТФ.Эту ферму мы брали три недели. Сначала мы действовали как в Великую Отечественную войну: сначала артиллерия лупила четыре часа, потом бомбила авиация, потом мы восемь пакетов "Града" выпустили, и рванули. Штурм не удался. Потом мы целую неделю разбивали дороги и точечно накрывали склады с боеприпасами. А через неделю в атаку пошел спецназ без всякой артподготовки.Спецназ вырезал охранение и туда втек 430-й челябинский мотострелковый полк. Он взял часть фермы, а потом мы их там добивали. И к концу сентября стало ясно, что позиция, которая прикрывала северо-запад Угледара, рухнула. Противнику пришлось отводить туда часть гарнизона с другого края города.И 30 сентября 5-я танковая бригада с 430-м перекрыла еще одну дорогу. У 72-й бригады ВСУ остался только один путь, по которому можно было отковылять. Но письменного приказа на отход им никто не давал. Во-первых, Зеленский был в США. Во-вторых, 1 октября был "День защитника Украины". Все сошлось. То есть противник думал как-нибудь пропетлять.А Санчик, когда ситуация изменилась и Угледар можно было охватить подковой с одним выходом, собрал со всех бригад штурмовые отряды, которые со всех сторон окружили город. Днем 1 октября они пошли на штурм. И поскольку украинское командование устранилось от отдачи приказов, кто-то из них сбежал, кто-то остался и город пал.Санчик такой "подарок" Зеленскому вручил на 1 октября, что ему оставалось только про баллистические ракеты говорить. Больше не про что. Наверное, они опять удлинят "Нептун", приварят очередной бак и сделают маленькую боевую часть (смеется).То есть у нас уже есть два командующих (Санчик и Мордвичев), которые за счет своего мастерства могут вести боевые действия эффективно.- Какие перед нами открываются перспективы?- И "Центр", и "Восток" сейчас будут поворачивать на запад и идти параллельно. Курахово – это ключ к Днепропетровской области – колыбели украинской элиты еще с советских времен. Львов – это так, пугало. А если "Восток" возьмет Великую Новоселку, он выйдет в Запорожскую область. Днепропетровск и Запорожье - два тыловых города-миллионника.Причем если "Восток" выйдет в Запорожскую область, он выйдет в тыл Орехову и Гуляйполю – позициям ВСУ, которые сформировались после контрнаступа.То есть врагу надо опять перестраивать свои боевые позиции и строить новую линию обороны. А у него все время "зубы дракона" мелкие, потому что воруют много.- Судя по снимкам наших осинтеров, Богоявленку украинцы неплохо укрепили.- Все зависит от количества сил. Если бы у Сырского были резервы, он бы удержал Угледар. Но, судя по всему, их ничего кроме Курской области не интересует. Они просто перенеслись на другую планету, потому что там они "побеждают". Там сейчас находится ¼ списочного состава Сил обороны Украины.Судя по тому, что наш беспилотник "Орион" поджег БМП "Брэдли", под Веселым появилась наша "любимая" 47-я бригада. Вроде бы ее только-только убрали с фронта, потому что там уже живых людей не осталось. Но, видимо, ее опять собрали в боевую группу. То, что они "топчут вражескую землю", создает некий элемент покоя в украинском сумасшедшем доме. А то, что у них сгорел и сарай, и хата, никого не волнует.Теперь насчет Запада.На днях "известный специалист по России" Энн Эплбаум (жена главы МИД Польши) написала большую статью об Украине в кошерном американском журнале. Почему она специалист по России? Во-первых, ее предки когда-то обиделись на царизм за черту оседлости и уехали в США. Во-вторых, она была в Ленинграде в 1985 году и "это изменило ее жизнь". Так если я шесть раз был в Праге, я тоже могу назвать себя специалистом по Чехии (смеется).И что же она пишет? Во-первых, что "русские под Угледаром потеряли тысячу танков" (если бы у Санчика было тысяча танков, он бы уже давно Киев взял). Во-вторых, она призывает Украину воевать с Россией до тех пор, "пока Москва не признает, что Украина – не Россия так же, как Париж признал, что Алжир – не Франция".Минуточку. Так есть же обратный пример, когда во время Гражданской войны в Америке северные штаты не признали южные, разгромили их и стали сильнее. Или это другое?- По вашему мнению, эта идиотская публицистика свидетельствует о серьезных планах США по Украине?- Мы не знаем, кто на Западе принимает решения. Кому первым позвонил новый генсек НАТО Рютте? Блинкену. Еще один выходец из Украины. Он там не родился, но у него есть знания об управлении местной флорой и фауной. Даже Остин и Байден не особенно хотят вести войну до последнего украинца. А Блинкен намекает Киеву снизить призывной возраст до 25 и до 18 лет. "Почему ваша молодежь не под Курахово?". Я думаю, это следующий этап.И Блинкен, и Эплбаум – это люди, которые обосновывают свое желание развалить Россию тем, что они якобы не могли там жить. Если Россия победит в этой войне, они останутся без работы. И мы победим по ходу пьесы, если не придет новый режиссер типа Богомолова, который переставит спектакль с головы на другие интимные места (смеется). Еще неизвестно, не выставим ли мы Западу свиток новых условий.Есть еще одна тенденция, которая проявилась с приездом Рютте в Киев.Запад уже отдал Украине все, что ему было не жалко. Все старые "холодильники" и "телевизоры" Киеву отдали. Дальше надо отдавать свое, кровное. То, что стоит на тумбочке и ты им каждый день любуешься. А жалко.- Например?- Современные танки и средства ПВО. У Румынии еле отняли "Пэтриот", не отдавала. Рютте его на себе как ишак на Украину тащил. Потому что получился эффект Словакии, когда Братислава отдала Украине МиГ-29, а ей взамен предложили F-35 по коммерческим ценам. Словаки не согласились, так американцы им предложили старые вертолёты, которые Пакистан отказался брать. "Мы че, на вертолетах русские ракеты сбивать будем?".Теперь у Запада возникла новая идея – завести на Украину филиалы своих оборонных предприятий, чтобы Зеленский сам выпускал на них 155-мм снаряды и чинил старую технику. Еще Запад через эти филиалы будет контролировать денежные потоки, а в руки украинским политикам минимум средств давать. Зеленский будет как Пятачок из мультика, когда ему Винни-Пух платок на рот повязал. Только у Зеленского не рот, а пасть. Украина все время все пожирает. Даже их "главный разведчик" индийские снаряды закупал в три раза дороже.Также Запад поставил перед Зеленским задачу мобилизовать еще 200 тысяч бойцов в этом году. А дальше они возьмутся за молодое поколение, которое пока не трогали.- А мы за счет чего будем воевать?- У нас Медведев (самый наш радикальный политик) возглавил комиссию по контрактникам и заверил, что все вопросы решаются.Западные СМИ утверждают, что сейчас у нас в зоне СВО сражаются 540 тысяч человек против 450 тысяч. Да, у нас нет преимущества три к одному, но мы это можем компенсировать техникой. Мы выпускаем много разнообразных дронов. Мы увеличили производство корректируемых авиабомб. Недавно по Запорожью прилетело. Наша задача – уничтожить там все производство и выдавить оттуда все население на западную Украину, чтобы вызвать социальную напряженность.Наконец-то мы стали воевать по-взрослому.К тому же, есть "волшебное государство Израиль". Нетаньяху постоянно поджигает войну, вместо того, чтобы договориться. Это связано в том числе с тем, что у Израиля, несмотря на древность его народа, слишком молодое государство, которое не умеет выстраивать отношения с соседями. "Если что Америка нас защитит". И Нетаньяху своей деструктивной политикой нам здорово помогает. Как только Израиль в очередной раз кого-то бомбит, все смотрят видео в телеграме и забывают про Украину. А мы в этот момент спокойно можем дать в глаз Зеленскому без причитаний мирового сообщества.- Напоследок все-таки расскажите про более мелкие задачи группировок "Центр" и "Восток" (бои за Горняк и Цукурино).- Цукурино мы уже охватили и частично заняли.Наши войска непрерывно наступают уже несколько месяцев. Подкрепление, конечно, поступает, но и бойцы, и штабы психологически измотаны. Каких-то суперпрорывов не будет. Но к концу года мы сможем выйти в Днепропетровскую область. Это консервативный прогноз. Я думал, что Угледар будут брать долго, но, к счастью, ошибся. Санчик показал, что воюет по-суворовски: не числом, а умением и изысканием внутренних резервов. У него вроде бы много войск, но они мелкие.Все зависит от резервов: и у нас, и у врага. У Украины механизированных частей мало. Да, их 155-я бригада получает "Цезари" и "Леопарды", а ее командиром назначен командир 47-й бригады. Но их немного. К тому же, украинские пленные говорят, что у них идет отсеивание. Молодежь и нацисты уезжают тренироваться на Запад, а ветераны старше 50 лет идут на фронт и уходят восвояси, как это было с Угледаром.Перспективы у нас хорошие. Нам надо поджимать именно так, чтобы выйти в тыл Орехову и Гуляйполю. Может быть, тогда и Теплинский (командующий группировкой "Днепр") зашевелится. Он же все острова под Херсоном зачистил. Это значит, что Украина не сможет внезапно ударить нам во фланг.Если фронт там зашевелится, и мы пойдем по берегу Днепра к Запорожью, противник тут же начнет десантные операции на лодках, стреляя нам в тыл. Но раз Теплинский зачистил острова, значит, мы хотим от этого защититься. И судя по тому, что мы бомбим Запорожье – это наша следующая цель.А в Курской области нам главное не допустить глубоких прорывов и поджимать их. В медийном плане Украина уже отхвасталась, а мы все оплакали. Это как с плацдармом в Крынках – это не так срочно. Мы их постепенно будем бить, пока они не перебросят войска на другое направление.Наш уровень растет. Возросла подготовка командиров на низовом уровне. У нас есть два командира-победителя, которые постоянно наносят противнику поражение. Это психологически важно. Например, в 1945 году во время контрудара немцев под Балатоном некоторые наши части не отступали, даже попадая в окружение. "Мы немцев били два года. Мы теперь не можем отступать".В целом нам надо не снижать выгоды от контрактной службы и делать упор на техническое превосходство над противником во всех областях, чтобы компенсировать наш недостаток в личном составе.О других деталях СВО - в интервью Михаила Поликарпова: Россия ждет ноября для прорыва к Курахово, а ВСУ на "Южмаше" готовят ей новые проблемы

https://ukraina.ru/20241003/1057850969.html

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угледар

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курахово

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, угледар, россия, владимир зеленский, рютте, энтони блинкен, вооруженные силы украины, сво, покровск/красноармейск, курахово, запорожье, днепропетровск, танки, дроны, авиабомбы, артиллерия, израиль