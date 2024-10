https://ukraina.ru/20241012/1058051510.html

Илона Маска записали в помощники армии России. Итоги 12 октября на Украине

Американские СМИ заявили, что терминалы связи Starlink используются армией России и играют существенную роль в продвижении ВС РФ на фронте

Издание The Washington Post обвинило американского миллиардера Илона Маска в том, что терминалы его спутниковой связи Starlink используются российскими военными."Российские войска стали более смертоносными и более гибкими с помощью нелегальных терминалов Starlink, что позволяет им использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время атак, совершать больше вылетов беспилотников и наносить удары по украинским войскам точным артиллерийским огнем, несмотря на попытки США остановить поток технологий", - написало издание 12 октября.Примечательно, что терминалы Starlink, которые, как отмечает издание, позволяют командирам наблюдать за полем боя с помощью дронов и обеспечивают безопасную связь между солдатами, подпадают под действие санкций, запрещающих поставку России американских электронных устройств."Однако существует чёрный рынок, через который россияне получают терминалы Starlink. Их распространение — важный фактор их недавних успехов в ходе наступления в Донбассе", - писало издание.Шесть украинских солдат и офицеров из разных подразделений ВСУ, сражающихся в Донецкой области, рассказали The Washington Post, что Россия закрыла технологический разрыв, сделав свои силы более сплоченными и увеличив количество и точность атак."Эта проблема возобновила разочарование украинцев в отношении Илона Маска, непостоянного генерального директора SpaceX. Некоторые солдаты критиковали Маска по имени, заявляя, что его компания не сделала достаточно для пресечения незаконного использования, и подвергали сомнению его желание решить проблему, заявляя, что он, по-видимому, благосклонно относится к России", - писало издание.Один из украинских комвзодов предоставил видео с беспилотника, на котором был запечатлён момент уничтожения терминала Starlink ВС РФ под Новогродовкой."Они (россияне — Ред.) просто подавили нас", — жаловался изданию офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая сражалась в Угледаре с 2022 года и недавно была вынуждена отступить.Этот офицер использование армией России терминалов Starlink одним из важных факторов, наряду с нехваткой личного состава и вооружения, которые ускорили падение Угледара."Как и другие опрошенные для этой статьи, он говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен общаться с журналистами", - также сообщило издание.Со ссылкой на аналитиков, издание The Washington Post утверждало: Киев в Вашингтон сталкиваются с трудностями в решении проблемы использования Starlink Россией, особенно в свете успеха Москвы в обходе санкций и технической проблемы запрета доступа к сети Starlink.Правительства США и Украины работают со SpaceX, чтобы "предотвратить незаконное использование Россией терминалов Starlink". Особо подчёркивалась роль Минфина США "потенциальным нарушениям санкций", связанным с международной контрабандой, заявил представитель Пентагона, подполковник Чарли Диц.Как сообщило издание The Washington Post, терминалы Starlink фиксировались на российских позициях в течение всего года, однако только в последние несколько месяцев их эффект действительно был ощутим.Как заявили украинские дроноводы, дислоцированные у Новогродовки, они видели Starlink на российских позициях с прошлого месяца."Раньше русские не могли контролировать некоторые из своих перемещений, манёвров, артиллерии, пехоты", — рассказал изданию командир взвода беспилотников 93-й отдельной механизированной бригады по имени Евгений.Сейчас же ситуация изменилась."Теперь они будут только улучшаться, и, к сожалению, это происходит повсеместно", — рассказал он.Издание также исследовало рынок Starlink в России. Как утверждает The Washington Post, терминалы поставляются на фронт из Москвы. Один из сайтов, занимающихся этим, предлагает терминал и плату за подключение, начиная с чуть более $1 тыс.. Обслуживание клиентов бесплатное, и каждый клиент получает рекомендации "по минимизации рисков блокировки"."Мы пользуемся Starlink около месяца. Никаких жалоб, скорость хорошая", — говорилось в одном отзыве с фотографией, на котором терминал Starlink был накрыт камуфляжем."Интернет летает, люди счастливы. Господа, я рекомендую!" - гласил другой отзыв.Чтобы активировать устройство, пользователям нужен иностранный номер телефона, адрес электронной почты и банковский счет для оплаты ежемесячной абонентской платы, что побуждает поставщиков искать людей, готовых предоставить свои личные данные.Как отмечалось в публикации, пользователи в чатах Telegram "Поддержка клиентов" говорят, что легко купить и зарегистрировать комплекты Starlink за границей. Большинство из них приобретаются в Европе и перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты. На одной странице предупреждают, что не следует активировать терминал в России.Один из поставщиков сообщил, что соединения для устройств, купленных в Европейском Союзе, могут быть заблокированы после 90 дней использования, и в качестве одного из решений предложил зарегистрироваться с использованием украинских данных.Проблема с блокировкой Starlink для ВС РФ, чего так добиваются американцы и украинцы, состоит ещё и в том, что линия фронта не статична.Об этом заявила директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. Она сказала, что усилия США по ограничению использования Россией "не кажутся чрезвычайно эффективными", отчасти из-за смещения линий фронта."Украинские войска сейчас находятся в России. Где именно проходят линии фронта? Если провести черту, где это работает, а где нет, вы по сути фиксируете линии фронта там, где они находятся, и не даёте украинцам перейти в наступление", - заявила ПеттидждонУкраинские военные, со своей стороны, заявили, что у них также есть опасения по поводу запрета доступа в географических регионах, поскольку это может закрыть их собственные терминалы. При этом вторгшиеся в августе в Курскую область подразделения ВСУ внезапно обнаружили, что их терминалы не работают из-за географических ограничений.В итоге самим украинцам пришлось искать обходные пути, чтобы снова включить Starlinks в сеть. В частности, такими методами являются прерывание процесса обновления программного обеспечения и настройка параметров GPS, что может заставить работать терминалы на территории РФ. Об этом изданию рассказал участвующий во вторжении украинский оператор БПЛА.Теоретически, отметил старший научный сотрудник и эксперт по космической безопасности Американского института предпринимательства Тодд Харрисон, есть и другие методы ограничения работы Starlink. Одним из таких является идентификация всех терминалов Киевом и Вашингтоном с требованием заблокировать другие терминалы в зоне боёв.Украинские же солдаты жалуются на возросшие способности армии России и начали охоту на терминалы спутниковой связи."У них их много... они используют их так же, как и мы", - заявил изданию оператор БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тимофей.По его словам, у россиян достаточно терминалов для того, чтобы снабдить ими не только командиров, но и отдельные группы."Это то, что нас убивает", - критиковал бездействие украинских властей в вопросе Starlink комбат 47-й омбр Александр.В то же время, обращает на себя внимание, что подобные публикации стали появляться в американской прессе после того, как Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента США.Тем временем в России продолжается спор о мессенджере Discord, который заблокировал Роскомнадзор и который использовался в т.ч. и в зоне СВО."Я с Discord нигде не сталкивался. И люди, с которыми я общаюсь, его не используют для выполнения боевых задач. Это надуманная история, скорее всего, чей-то, может быть, заказ или вброс. На фронте бойцы находятся на связи, у нас все хорошо. В большинстве своем бойцы используют обычные кнопочные телефоны для общения и радиостанции. А Discord никуда не впихнешь, извините", - заявил в комментарии RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Однако ряд военных и волонтёров призвали перед тем, как что-то запрещать, создать работающую альтернативу."Наверное, мало кто, как связисты ПриZрака Новороссии крайне критически до резко негативного относятся и к использованию Discord для трансляций, и к пользованию Starlink в целом.Хотя, и Starlink покупали и выдавали, и Discord помогали настраивать. Неоднократно. Более того, скажу страшное, - мы и крайне критически относимся к использованию гражданского китайского DMR для организации связи в подразделениях. Чем мы занимаемся. Как же так??!! А вот так. Ведь как бы здорово было, чтобы в армии была работающая система связи на Азартах. Да с ППРЧ, да с шифрованием. Да свой спутниковый интернет В достаточных количествах, да с шифрованным туннелем. А вместо Telegram- свои мессенджеры криптованные. И дроны свои тоже желательно. Вопрос, это все есть? Да/нет? Нет. Запрещая что-то альтернатива этому чему-то обеспечена - да/нет? Нет", - отметил помогающий ВС РФ волонтёр Владимир Грубник.По его словам, проблема с западными средствами связи и мессенджерами в отсутствии альтернативы.Тем временем на передовой идут ожесточённые бои.О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Наступаем по всему фронту. Что предпримет противник".

