https://ukraina.ru/20241012/1058045431.html

Спецоперация на минувшей неделе. Наступаем по всему фронту. Что предпримет противник

Спецоперация на минувшей неделе. Наступаем по всему фронту. Что предпримет противник - 12.10.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Наступаем по всему фронту. Что предпримет противник

На линии фронта продолжаются упорные бои. Полностью завладев оперативно-тактической инициативой, российская армия наращивает усилия наступательного характера на ключевых направлениях.

2024-10-12T11:29

2024-10-12T11:29

2024-10-12T11:29

россия

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курская область

владимир зеленский

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вкс

нато

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В Курской области фактически началась активная фаза прорывных, маневренных действий частей и подразделений группировки войск "Север". Отличились морпехи Тихоокеанского флота, которые нанесли неожиданный, рассекающий удар для противника. Они окружили узел обороны в Любимовке (Суджанский район), отрезав пути отхода. Одновременно был нанесен удар по населенному пункту Ольговка. Позже появилась официальная информация об освобождении села.Характер боев в Кореневском и Глушковском районах области свидетельствует о наступлении кризисных явлений в стане противника. Пути переброски сил и средств по важной логистической трассе Суджа-Коренево отрезаны, надежную линию обороны в этих районах ВСУ создать не удалось, приходится оставлять свои позиции и откатываться в сторону границы с Сумской областью.Наши десантные подразделения в это время взяли без боя хутор Зеленый Шлях, который украинские военные захватили в первый день вторжения в Курскую область и атаковали оттуда мирные населенные пункты. ВС РФ также взяли под контроль Нижний Клин. При этом в ходе освобождения российскими военными курского приграничья ВСУ потеряли большое количество личного состава и боевой техники.Ощутимые успехи российской армии дали Главкому ВСУ Сырскому придумать очередные небылицы и оправдывать провал украинской армии под Курском. Якобы Кремль перебросил на Курское направление около 50 тысяч военных с других направлений: заявил главком Сырский. Он утверждает, что это ослабило российские группировки на других направлениях, в частности в Запорожской и Херсонской областях, а также на Краматорском участке фронта.Основная причина ложных заявлений украинского генерала состоит в том, что российская армия продолжает наступать на харьковском направлении, особенно в районе левобережного плацдарма реки Оскол под Купянском. Также армейские части продолжают давить на донбасском фронте и почти взяли Торецк. На запорожском направлении они впервые за два года предприняли наступление на Каменское (населенный пункт в направлении Запорожья).Войска группировки "Запад" прорывают оборону ВСУ на купянском направлении и стремительно продвигаются к реке Оскол. В районе Песчаного наши подразделения разрезают линию обороны ВСУ. Между Синьковкой и Петропавловкой был уничтожен один укрепрайон и три наблюдательных пункта. По Глушковке нанесен массированный удар, в результате чего противник ослабил сопротивление на этом участке. Большие подвижки в районе Кругляковки, где наши войска наращивают усилия при мощной поддержке артиллерии, штурмовой и армейской авиации.На двух участках фронта севернее Харькова в круглосуточном режиме наносится огневое поражение наземными и воздушными носителями. Уничтожаются опорные пункты и районы обороны ВСУ, логистические маршруты переброски материальных средств и вооружения противника, пункты временной дислокации и размещения прибывающих резервов, в том числе из состава инструкторов и иностранных наемников. В Волчанске и под Липцами эффективно применяются ОДАБы и ФАБы (объёмно детонирующие авиационные бомбы и фугасные авиационные бомбы) различных типов.Российская авиация поражает места расположения противника и на Донбассе. Только один показательный пример. ВКС нанесли прицельный удар в городе Доброполье — ключевом пункте украинской обороны под Донецком. В результате были ликвидированы десятки военнослужащих и техника противника."Первый авиаудар был направлен на здание детского сада „Светлячок “, в котором подразделения 68-й егерской бригады ВСУ размещали личный состав. Учреждение использовали для подготовки и отдыха военных. В результате разрушения здания ликвидированы по меньшей мере 20 боевиков", — сообщают военкоры с линии боевого соприкосновения. Второй удар пришелся по помещениям предприятию "Добропольеугольдобыча", в которых ВСУ хранят технику и боеприпасы. После удара на предприятии начался пожар — пострадали не менее 16 единиц вражеской техники.Тем временем наша армия в Донецкой Народной Республике освободила населенные пункты Григоровка и Верхнекаменское, что позволило им начать охват города Северска в "клещи". Освобождение населенных пунктов позволило обойти Северск с севера и востока. В огневом мешке могут оказаться до трех тысяч солдат Вооруженных сил Украины. Под Торецком (ДНР) украинские силы могут также оказаться в "мешке". Речь идет о пограничниках и солдатах 100-й и 150-й бригад ВСУ.После освобождения Угледара следующей серьёзной целью на стыке ДНР и Запорожской области РФ выглядит укрепрайон ВСУ в районе Великой Новосёлки. Именно он, по замыслу вражеского командования, должен стать главным прикрытием Запорожского направления. Причем, как верно отмечают специалисты, опорные пункты противника развёрнуты на этом участке в основном к югу, так как создавались еще в 2022 году при угрозе продвижения ВС РФ с южного направления. Разворачивать позиции на восток и, тем более, на север противник тогда не стал — прикрывавший Великую Новосёлку укреп в Угледаре выглядел на тот момент просто незыблемо. Основные позиции в 2022-м ВСУ оборудовали в северной части Великой Новосёлки на преобладающих высотах.В 2022-м году российские войска пытались взять Великую Новосёлку неоднократно. Смогли даже зайти во Времевку на юго-западной окраине. Был момент, когда одна из наших батальонно-тактических групп прошла восточнее Великой Новосёлки дальше в район н.п. Раздольное, но вынуждена была отойти с боями в исходное положение под угрозой окружения. Нами предпринимались попытки обойти Великую Новосёлку западнее, но и они не достигли успеха — натыкались на укрепы и откатывались назад. С западной стороны от Великой Новосёлки расположены преобладающие высоты, по которым находятся позиции противника. С этих позиций хорошо контролируются сёла, так называемого Времевского выступа, расположенные по речке Мокрые Ялы (Макаровка, Сторожевое, Нескучное, Времевка).С севера Великая Новосёлка прикрыта заранее подготовленными опорниками по рубежам Шахтёрск — Раздольное — Новый Комар. Одно "но": эти позиции готовились для отражения нашего наступления с южного и юго-западного направлений. Но мы же на третий год СВО точно знаем: умные герои всегда идут в обход. Тактика действий наших войск изменилась, стала маневренной, прорывной, с такими важнейшими тактическими приемами, как охват, удары с флангов при помощи "дроновых зонтиков".Еще один важнейший нюанс, который просматривается на линии фронта, особенно в результате решительных наступательных действий ВС РФ. Украинские военнослужащие, в первую очередь из числа насильно мобилизованных, отказываются умирать за идеи киевского режима, и при первой возможности либо бегут с фронта, либо сдаются в плен российским войскам. Этот факт признают и украинские политики, часть из которых считает, что это единственный способ сохранить жизнь. В отличие от режима Зеленского, который продолжает требовать воевать "до последнего украинца".ВСУ, на самом деле, достаточно разнородная структура. Здесь немало мотивированных военнослужащих, которые готовы участвовать в боевых действиях и добиваться каких-то успехов на поле брани. Нужно отметить, что таких в 2022 году было большинство в составе украинской армии. Им внушили, что они представляют серьезную силу и настроили на достижение превосходства в боевых действиях. Идея решительного контрнаступления витала в головах как командного состава, так и обычных солдат, которым промыли мозги некими идеями по "освобождению Украины". И они отчаянно пошли в бой.Заметим, что на момент начала украинского контрнаступления дезертирство и самовольное оставление воинских частей ВСУ составляло порядка 10 тысяч человек. То есть драпали и тогда, но не в таком массовом порядке, как сейчас, когда только за первые месяцы нынешнего года "стройные" армейские ряды самовольно покинули около 40 тысяч человек. Причем бегут уже в массовом порядке. К примеру, недавно с фронта удрали домой более 100 бойцов 123-й бригады территориальной обороны, которые приехали в Николаевскую область, где были мобилизованы, и устроили протестный митинг.Украинцы не хотят воевать, а ещё они не хотят погибать, непонятно за что. Поэтому и дают дёру, неважно в какую сторону, лишь бы не рисковать жизнью, которая отмерена для них на передовой в несколько суток. И вот на что бы я обратил внимание — на самой Украине сами факты дезертирства военнослужащих стали восприниматься не как позорные действия, а как вынужденные обстоятельства. Беглецов из ВСУ прячут, стараются дать им возможность скрыться, при возможности пытаются отправить за границу. И это нормальный, как мне кажется, процесс, с желанием хоть как-то сохранить генофонд страны. Другой вопрос, вернутся ли они из Польши или Германии. Ну, как минимум сохранят жизни и ещё нарожают новых украинцев.Тем не менее, нам говорить о скорой победе над врагом еще не приходится, более того-преждевременно. Несмотря на большое количество уничтоженной боевой техники, НАТО по-прежнему будет вооружать Украину. А сожженные танки и боевые машины - лишь повод оружейным корпорациям истребовать из бюджетов ЕС и США еще денег на их производство. Запад тоже развивает логистику, строит заводы по производству артиллерийских боеприпасов, апробирует всё это дело на излюбленном полигоне - Украине. Да и мобилизационный ресурс еще не исчерпан.Фронт трещит на всех направлениях, союзники Киева всё сильнее разочаровываются в его способности "выбить" Россию из войны и всё более явственно проступают очертания грядущего кризиса. СМИ на Западе уже год пишут о том, что на поле боя ВСУ победить не способны и, значит, с русскими придётся договариваться по формуле "территории в обмен на мир". Все попытки Украины сломать неудачный для неё ход войны терпят крах. Прошлогодний "контрнаступ" захлебнулся кровью так и не прорвав русскую оборону. Августовская попытка захвата Курской области с АЭС успеха не принесла. Но Зеленскому и его хозяевам - кровь из носу! - нужен некий "успех", который бы смог им обеспечить "паритет" на предстоящих переговорах с русскими. Если они (переговоры) вообще сосатоятся. И под этот "успех" ВСУ вместе с западными советниками и кураторам ускоренно собирают резервы.По замыслу Сырского весь 2024 год ВСУ должны были стоять в жесткой обороне, обескровливая ВС РФ, чтобы к 2025 году накопить достаточно резервов, чтобы перейти в наступление. Но американские кураторы смешали эти планы и погнали ВСУ наступать на Курск. Это наступление "съело" практически все с таким трудом накопленные резервы, даже те, что не принимали участия в боях в кампаниях 23 - 24 годов. Теперь приходится собирать силы заново.Очевидно, что ноябрь и март — это самое неудобное время для наступления на востоке Украины - время распутицы. Дожди и туманы, хотя и сковывают действия авиации, что выгодно ВСУ таковой не имеющих, но также "заземляют" и БПЛА, а на них у ВСУ особая ставка, поля становятся непроходимы для большей части техники, особенно западной, к нашим погодным условиям не приспособленной. Зима вполне подходит для активных боевых действий - нет "зелёнки" и позиции противника, его перемещения, легко вскрываются, но за две зимних кампании ВСУ ни разу не наступали зимой и опыта зимних наступлений не имеют. Можно предположить, что и теперь они сделают ставку на весенне-летнюю компанию, причём, не только по погодным условиям, но и в силу алгоритма ситуации: истощения русских сил, которого напряжённо ждёт украинский Генштаб, на данный момент нет, и, начать наступать, не завершив Курскую операцию, это просто безумие. Две наступательные операции одновременно ВСУ точно не потянут. Курская же авантюра пока исправно проваливается. Поэтому логично ждать нового "наступа" весной - летом.Наступление должно быть внезапным и сразу дать "эффект"! То есть это должна быть территория, заход на которую ВСУ будет крайне чувствительным для России. С захватом которой, Западу можно будет сразу "навалиться" на Россию с мирными переговорами при поддержке "мировой общественности".Конечно, таковой может стать ещё одна из приграничных российских областей - Белгородская или Брянская, хотя после курской авантюры и формирования здесь крупных российских войсковых группировок добиться тут даже тактической внезапности будет крайне сложно. А после успешных действий наших войск на Донбассе и на стыке с Запорожской и Херсонской областями, где перерезаны основные логистические пути на Крым, о намерениях ударить на юге остаются только в мечтах Зеленского.Стоит просто вспомнить историю, чем закончилось последнее наступление Гитлера. После трёх недель тяжёлых боёв гитлеровцы так и не смогли прорвать наш фронт и были вынуждены начать отвод своих дивизий на исходные, потеряв в этих боях сорок тысяч убитыми и несколько сотен танков. Но главное - провал наступления страшно деморализовал немцев. После Балатона крах Рейха стал очевидным даже самым ярым фанатикам. Российская армия, без всяких сомнений, сумеет повторить это с их наследниками из ВСУ! Сделать это будет не просто, но опыт последних боев на фронте убедительно свидетельствует о том, что цели и задачи СВО будут выполнены в полном объеме.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

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