https://ukraina.ru/20241012/1058044617.html

"Океан Эльзы" помог с мобилизацией. Главное на Украине на утро 12 октября

"Океан Эльзы" помог с мобилизацией. Главное на Украине на утро 12 октября - 12.10.2024 Украина.ру

"Океан Эльзы" помог с мобилизацией. Главное на Украине на утро 12 октября

Украинские военкомы и полиция провели облаву в Киеве по концерта "Океана Эльзы"

2024-10-12T08:20

2024-10-12T08:20

2024-10-12T08:21

эксклюзив

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владимир зеленский

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сбу

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Видео из-под Дворца спорта, где и проходил концерт известной группы, завирусились в украинских соцсетях. На одном из видео полицейские чуть ли не несут в авто упирающегося потенциального мобилизованного. На другом женщина кричит, что полицейские уводят её мужа."С мест сообщают, что концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве закончился странно: приехали ТЦКшники на пока еще несожжённых бусиках и принялись вязать людей. Тут особенно интересно, что концертов у патриота Вакарчука запланировано аж четыре. Сколько народа скрутят на оставшихся трёх - загадка", - прокомментировал происходящее журналист издания Украина.ру Игорь Гомольский.Тем временем на украинских маркетплейсах начали появляться объявления о продаже билетов на предстоящие концерты "Океана Эльзы". Скриншот объявлений у себя в телеграм-канале разместил медиаэксперт Анатолий Шарий."Следующий концерт "Океан Эльзы" пройдет без зрителей", - подписал он скриншот.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что происходящее вызывает особый восторг."Аааа, это просто прелестно, замечательно, восхитительно. Облава ТЦК на концерте "Океана Эльзы". Полсотни военных, ловят мужчин возле Дворца спорта в Киеве, где проходил концерт. Пару ремарок, отчего такой восторг. Во-первых, это специфическая целевая аудитория. Нормальный русский человек на Украине слушать ОЭ не будет, тем более ходить на концерт Вакарчука. Просто потому что это индикатор уровня упоротости. Во-вторых, это недешевое удовольствие. Поэтому в основном по карману среднего класса и айтишников, которые как я уже писал, основа упоротости в этих землях", - отметил Васильев.Он назвал произошедшее "двойным бинго"."Так что сейчас двойное бинго, по набору на фарш самого упоротого контингента, который при этом не имеет какой то особой мотивации для боя, ибо мотивированные ушли ещё в 22м году, остались только упоротые трусы, диванные радикалы. Ну и плюс теперь это удар по остаткам экономики, сфере развлечений. Рестораны, концерты, остаются зоной опасности для мужчин. То есть сейчас мы видим картинку как одни тридва**сы винтят других тридва**сов, чтоб отправить тех на фарш. Удачи обеим командам", - подытожил Васильев.Политолог и историк Лев Вершинин указал на то, что лидер "Океана Эльзы" - Святослав Вакарчук — активный участник обоих Майданов, куда зазывал молодёжь."Киев. По-моему, улов не очень горит желанием сдохнуть "не за Бубочку, а за родину", и пусть ему будет стыдно. А вообще, это концерт Вакарчука. Ага. Схема сбоя не дает. Уже в третий раз гадёныша Славика используют, как наживку, а безмозглое, беспамятное быдло на эту наживку тупо ведется. Но что самое забавное, вокруг толпятся сотни здоровых лбов, которые следующие в очереди, - и бараны тупо молчат...", - указывал Вершинин.Один из популярных российских блогеров в Telegram отметил, что происходившее сходно с тем, что показывали в популярном российском сериале "Ликвидация"."На Украине просто волна косплеев "Ликвидации" - сперва арестовали группу граждан, хотевшую захватить власть в Одессе, теперь полная калька эпизода с концертом Утёсова и арестом всех авторитетов. Картина маслом", - указал он.Историк и бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев вспомнил о политических амбициях солиста "Океана Эльзы" Вакарчука."Тема сегодняшнего вечера в телеге — винтилово ТЦК на выходе с концерта "Океана Эльзы" в киевском Дворце спорта. Наперебой вспоминают подходящие к случаю песни ОЭ, рассуждают про карму и прочее. Но мне вспомнилось, что весной-летом 2019 года лидер ОЭ Славко Вакарчук рассматривался в качестве "несистемного" кандидата в президенты наравне с Зеленским и даже имел перед ним некоторую фору и по социологии и по политическому опыту (реликтом этой истории остаётся партия "Голос"). А ведь всё могло сложится по-другому. Президентом бы стал Вакарчук… И тогда сегодня ТЦК ловило бы после концерта зрителей "95-го квартала", - указал он.Популярные на Украине телеграм-каналы были шокированы происходящим."Всё настолько плохо в кейсе Земобилизации, что начали отлавливать даже после концертов, устраивая тотальные облавы. Поражает то, что ТЦК и полицаи с автоматами пакуют парня после устроенной облавы возле Дворца спорта в Киеве, где проходит концерт "Океана Эльзы", а люди просто кричат: "Ганьба!", но никто ему не помогает спастись", - писал канал "Легитимный" вечером 11 октября.Авторы вспомнили и об объявленной СБУ операции в Ровно."Сегодня ещё СБУ подключилось к охоте на крепостных и объявили контртеррористическую операцию в Ровно и при этом искали кого можно мобилизовать, проверяя магазины в торговых центрах, склады, кухни в кафешках и т. д. Это означает, что Зеленскому нужно больше мясо и вся силовая система теперь работает на то, чтобы отловить как можно больше рабов. Вот он план перемоги Зеленского", - подытожили авторы канала.Группа "Океан Эльзы" пока никак официально не прокомментировала облаву после своего концерта.Тем временем мейнстримные украинские СМИ сообщили, что облава была не только в Киеве. Так, облавы прошли в Днепре, Харькове, Хмельницком и ряде других городов.В Киеве помимо концерта "Океана Эльзы" военкомы нагрянули в рестораны Goodwine и Avalon, а Харькове — в элитные заведения "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" и другие.Тем временем в западных регионах Украины обрадовались происходившему в Киеве."Посмотрел комменты украинцев к облаве ТЦК на концерте Вакарчука. Всё в порядке, рагули радуются, что столичных крутят", - отметил один из российских блогеров, опубликовав скриншоты комментариев пользователей с Западной Украины.Украинская журналистка Юлия Кириенко заявила, что своими действиями украинские военкомы способствуют дезертирству."Спонсор СОЦ — бусик ТЦК. Навеяно облавами в Киеве и Харькове. У меня всё", - написала она в соцсетях.Однако некоторые из её коллег с ней не согласились."Бусик ТЦК — это только реакция на то, что люди игнорируют повестки", - написал в комментариях к записи Кириенко ныне служащий в ВСУ журналист Павел Казарин.А некоторые из украинских военных в комментариях к записи Кириенко и вовсе назвали не желающих служить "быдломассой"."Бусики — следствие того, что быдломасса надеялась отпетлять и отсидеться, как это было после 2014 года", - указал один из военных.Однако в целом в украинском обществе отношение к подобным облавам — крайне негативное. Тем временем из Курской области продолжают поступать печальные для Украины новости, потери ВСУ в регионе, куда они вторглись, растут.О том, что происходит в Курской области — в статье Павла Котова "Сложная ситуация для Украины. Что происходит в Курской области".

https://ukraina.ru/20241011/1058042426.html

https://ukraina.ru/20241011/1058028750.html

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эксклюзив, хроники, киев, украина, харьков, святослав вакарчук, александр васильев, владимир зеленский, океан эльзы, сбу, вооруженные силы украины