Сложная ситуация для Украины. Что происходит в Курской области - 11.10.2024 Украина.ру
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Сложная ситуация для Украины. Что происходит в Курской области
Сложная ситуация для Украины. Что происходит в Курской области - 11.10.2024 Украина.ру
Сложная ситуация для Украины. Что происходит в Курской области
Российская армия наращивает свое наступление на позиции ВСУ в Курской области. Территория, которую еще контролирует Украина, неминуемо уменьшается. Удары наносятся не только по формированиям, перешедшим границу РФ, но и по резервам противника, расположенным в соседней Сумской области
2024-10-11T16:59
2024-10-11T16:59
эксклюзив
украина
россия
курская область
сво
спецоперация
всу
вс рф
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Спустя чуть более двух месяцев после начала нападения ВСУ на Курскую область можно констатировать, что первоначальная эйфория украинский властей и националистически настроенной части местного общества практически сошла на нет."Сейчас сложная ситуация на фронте. В том числе на курском направлении", - написала в своем телеграм-канале экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр.Сухие малоинформативные строчки говорят сами за себя. Если уже приходится признавать, что дела не очень, то значит, что дела в реальности обстоят сильно хуже.Давно помалкивают о событиях под Курском и в Офисе Владимира Зеленского. Как писали западные СМИ, продолжение этой операции – один из пунктов украинского "плана победы", однако не совсем ясно, как, кем и главное, для чего ее продолжать.Огорчаться в Киеве есть от чего. За последние сутки процесс уничтожения украинских формирований в Курской области получил ускорение.Согласно сообщению Минобороны РФ от 11 октября, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по скоплению личного состава и техники 13 бригад армии Украины в 19 районах Курской области.Как пишет телеграм-канал "Рыбарь", в результате успешных действий ВС РФ практически полностью освободили от противника Глушковский район. Там ВСУ отбросили до железной дороги, российские войска приблизились к окраинам Нового пути. Кроме того, украинскую армию выбили из лесополос возле освобожденной деревни Медвежье.Подразделения российской группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово, отмечает Минобороны."В Кореневском районе ВС РФ также смогли значительно продвинуться в окрестностях Любимовки — под контроль перешел Зеленый Шлях, поселки Покровский и Нижний Клин. При этом в Любимовке все еще идут встречные бои, противник цепляется за населенный пункт, оказавшись в полуокружении на окраине и в селе Толстый Луг", - приводит детали "Рыбарь".Наступление идет и в Суджанском районе, а также на других участках.Как передает Министерство обороны России, попытки контратак ВСУ результата не достигают.За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 300 человек, добавили в российском оборонном ведомстве.Уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля.Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 2090 военнослужащих.Помимо этого, появились свидетельства того, что в некоторых местах ВСУ вынуждены были спешно отходить по другую сторону границы.Как заявил в эфире "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота успешно атаковали позиции противника по трассе на Суджу. По кадрам боя, заснятым БПЛА, группа украинских военных побросала технику и ушла на территорию Сумской области.Тем не менее, несмотря на успехи, расслабляться рано."В Курской области ситуация по-прежнему сложная. Противник будет стоять до последнего, пытаясь удержать хотя бы часть территории России. Хотя бы несколько квадратных километров", - пишет у себя в телеграм-канале журналист Андрей Медведев.По его словам, для киевского режима пиар дороже людей, поэтому Владимир Зеленский будет бросать в топку все новых военнослужащих."С одной стороны да, у частей ВСУ в Курской области, судя по радиоперехватам, состояние моральное так себе. Но тем не менее, придется их выбивать из каждого дома, каждой лесополосы, каждого опорника. Такой вот парадокс", - заявил Медведев.Тем временем, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, комплиментарно настроенный к Украине, констатирует, цели вторжения в Курскую область не выполнены."Украинское контрнаступление на Курском направлении не достигло реки Сейм, не дошло до Глушково, не дошло до Теткино, не дошло до Коренево и, конечно же, не дошло до Курской АЭС. Пространственно говоря, наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи", - написал он 11 октября в соцсетях.Остается только вопрос, сколько еще своих граждан готов принести в жертву Зеленский, продолжая цепляться за курскую авантюру.О том, как будет действовать российская армия на ключевых направлениях специальной военной операции - в материале Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском.
https://ukraina.ru/20241009/1057991344.html
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, курская область, сво, спецоперация, всу, вс рф
Эксклюзив, Украина, Россия, Курская область, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

Сложная ситуация для Украины. Что происходит в Курской области

16:59 11.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российская армия наращивает свое наступление на позиции ВСУ в Курской области. Территория, которую еще контролирует Украина, неминуемо уменьшается. Удары наносятся не только по формированиям, перешедшим границу РФ, но и по резервам противника, расположенным в соседней Сумской области
Спустя чуть более двух месяцев после начала нападения ВСУ на Курскую область можно констатировать, что первоначальная эйфория украинский властей и националистически настроенной части местного общества практически сошла на нет.
"Сейчас сложная ситуация на фронте. В том числе на курском направлении", - написала в своем телеграм-канале экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Сухие малоинформативные строчки говорят сами за себя. Если уже приходится признавать, что дела не очень, то значит, что дела в реальности обстоят сильно хуже.
Давно помалкивают о событиях под Курском и в Офисе Владимира Зеленского. Как писали западные СМИ, продолжение этой операции – один из пунктов украинского "плана победы", однако не совсем ясно, как, кем и главное, для чего ее продолжать.
Огорчаться в Киеве есть от чего. За последние сутки процесс уничтожения украинских формирований в Курской области получил ускорение.
Согласно сообщению Минобороны РФ от 11 октября, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по скоплению личного состава и техники 13 бригад армии Украины в 19 районах Курской области.
Как пишет телеграм-канал "Рыбарь", в результате успешных действий ВС РФ практически полностью освободили от противника Глушковский район. Там ВСУ отбросили до железной дороги, российские войска приблизились к окраинам Нового пути. Кроме того, украинскую армию выбили из лесополос возле освобожденной деревни Медвежье.
Подразделения российской группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово, отмечает Минобороны.
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
9 октября, 16:45
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котелЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
"В Кореневском районе ВС РФ также смогли значительно продвинуться в окрестностях Любимовки — под контроль перешел Зеленый Шлях, поселки Покровский и Нижний Клин. При этом в Любимовке все еще идут встречные бои, противник цепляется за населенный пункт, оказавшись в полуокружении на окраине и в селе Толстый Луг", - приводит детали "Рыбарь".
Наступление идет и в Суджанском районе, а также на других участках.
Как передает Министерство обороны России, попытки контратак ВСУ результата не достигают.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 300 человек, добавили в российском оборонном ведомстве.
Уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля.
Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 2090 военнослужащих.
Помимо этого, появились свидетельства того, что в некоторых местах ВСУ вынуждены были спешно отходить по другую сторону границы.
Как заявил в эфире "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота успешно атаковали позиции противника по трассе на Суджу. По кадрам боя, заснятым БПЛА, группа украинских военных побросала технику и ушла на территорию Сумской области.
Тем не менее, несмотря на успехи, расслабляться рано.
"В Курской области ситуация по-прежнему сложная. Противник будет стоять до последнего, пытаясь удержать хотя бы часть территории России. Хотя бы несколько квадратных километров", - пишет у себя в телеграм-канале журналист Андрей Медведев.
По его словам, для киевского режима пиар дороже людей, поэтому Владимир Зеленский будет бросать в топку все новых военнослужащих.
"С одной стороны да, у частей ВСУ в Курской области, судя по радиоперехватам, состояние моральное так себе. Но тем не менее, придется их выбивать из каждого дома, каждой лесополосы, каждого опорника. Такой вот парадокс", - заявил Медведев.
Тем временем, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, комплиментарно настроенный к Украине, констатирует, цели вторжения в Курскую область не выполнены.
"Украинское контрнаступление на Курском направлении не достигло реки Сейм, не дошло до Глушково, не дошло до Теткино, не дошло до Коренево и, конечно же, не дошло до Курской АЭС. Пространственно говоря, наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи", - написал он 11 октября в соцсетях.
Остается только вопрос, сколько еще своих граждан готов принести в жертву Зеленский, продолжая цепляться за курскую авантюру.
О том, как будет действовать российская армия на ключевых направлениях специальной военной операции - в материале Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияКурская областьСВОСпецоперацияВСУВС РФ
 
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