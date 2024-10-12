Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области - 12.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241012/1057987887.html
Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области
Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области - 12.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области
Армия РФ к концу года может достигнуть границы Днепропетровской области. Это "консервативный прогноз", заявил в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-10-12T08:00
2024-10-12T08:00
новости
сво
спецоперация
украина
илья мощанский
россия
днепропетровская область
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042724017_0:0:1741:979_1920x0_80_0_0_86208a79d7f81917a6102fa737fea8d6.jpg
Наши войска непрерывно наступают уже несколько месяцев. Подкрепление, конечно, поступает, но и бойцы, и штабы психологически измотаны. Каких-то суперпрорывов не будет, отметил эксперт. "Но к концу года мы сможем выйти в Днепропетровскую область. Это консервативный прогноз. Я думал, что Угледар будут брать долго, но, к счастью, ошибся", - заявил Мощанский. Все зависит от резервов: и у нас, и у врага, добавил он.Перспективы у ВС РФ хорошие, сказал Мощанский. Нам надо поджимать именно так, чтобы выйти в тыл Орехову и Гуляйполю, резюмировал собеседник издания.О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.
украина
россия
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042724017_141:0:1509:1026_1920x0_80_0_0_74baeb4938f87c6fd1b609be6efc0ca0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, спецоперация, украина, илья мощанский, россия, днепропетровская область, детали
Новости, СВО, Спецоперация, Украина, Илья Мощанский, Россия, Днепропетровская область, детали

Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области

08:00 12.10.2024
 
© скриншот видео TacticMediaИлья Мощанский
Илья Мощанский
© скриншот видео TacticMedia
Читать в
Армия РФ к концу года может достигнуть границы Днепропетровской области. Это "консервативный прогноз", заявил в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Наши войска непрерывно наступают уже несколько месяцев. Подкрепление, конечно, поступает, но и бойцы, и штабы психологически измотаны. Каких-то суперпрорывов не будет, отметил эксперт.
"Но к концу года мы сможем выйти в Днепропетровскую область. Это консервативный прогноз. Я думал, что Угледар будут брать долго, но, к счастью, ошибся", - заявил Мощанский.
Все зависит от резервов: и у нас, и у врага, добавил он.
Перспективы у ВС РФ хорошие, сказал Мощанский. Нам надо поджимать именно так, чтобы выйти в тыл Орехову и Гуляйполю, резюмировал собеседник издания.
О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.
 
НовостиСВОСпецоперацияУкраинаИлья МощанскийРоссияДнепропетровская областьдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Провал ВСУ в Курске: почему антикриз больше не работает и почему молчат на Украине - Гаспарян
10:25Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в луганских Ровеньках, местные власти рассказали о последствиях
09:59Вину не признает, долг не возвращает: адвокат Лазаревой* настаивает на ее невиновности
09:30Названо число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области
09:10Катастрофа под Торецком и мечты о контрнаступлении. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:32Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском
08:20"Океан Эльзы" помог с мобилизацией. Главное на Украине на утро 12 октября
08:00Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области
07:52Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву
07:45БПЛА в гаражах. Эксперт рассказал на что следует обратить внимание Минобороны
07:33Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню
07:30"Как Пятачок": военный эксперт о том, во что превращает Зеленского новая идея Запада
07:25Расслабляться нельзя, противник будет наступать в ближайшие месяцы — Садулаев
07:19Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье
07:15Ключ к колыбели украинской элиты: военный эксперт о будущем боевых действий в Донбассе
07:05Если Британия скажет Украине "да", Россия останется в выигрышном положении — Крапивник
07:00"Как у Жванецкого": эксперт о военном искусстве при взятии Угледара
06:57Новый британский "Маккартизм", расправа над Николаем Островским, музыка Донбасса. События культуры
06:55Мобилизация неизбежна. Садулаев раскрыл цифру контрактников на победу
06:52Американист: Тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, если предоставить им эту возможность
Лента новостейМолния