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Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области

Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области - 12.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт назвал срок, когда ВС РФ выйдут к Днепропетровской области

Армия РФ к концу года может достигнуть границы Днепропетровской области. Это "консервативный прогноз", заявил в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:00

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Наши войска непрерывно наступают уже несколько месяцев. Подкрепление, конечно, поступает, но и бойцы, и штабы психологически измотаны. Каких-то суперпрорывов не будет, отметил эксперт. "Но к концу года мы сможем выйти в Днепропетровскую область. Это консервативный прогноз. Я думал, что Угледар будут брать долго, но, к счастью, ошибся", - заявил Мощанский. Все зависит от резервов: и у нас, и у врага, добавил он.Перспективы у ВС РФ хорошие, сказал Мощанский. Нам надо поджимать именно так, чтобы выйти в тыл Орехову и Гуляйполю, резюмировал собеседник издания.О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.

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новости, сво, спецоперация, украина, илья мощанский, россия, днепропетровская область, детали