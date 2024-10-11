https://ukraina.ru/20241011/1058018810.html

Паника в Курской области, Зеленский готовит новую авантюру. Главное на Украине на утро 11 октября

Паника в Курской области, Зеленский готовит новую авантюру. Главное на Украине на утро 11 октября - 11.10.2024 Украина.ру

Паника в Курской области, Зеленский готовит новую авантюру. Главное на Украине на утро 11 октября

Украинские подразделения в Курской области охватила паника. Появились признаки подготовки Украиной атаки на Приднестровье

2024-10-11T07:32

2024-10-11T07:32

2024-10-11T08:50

эксклюзив

хроники

россия

курская область

украина

анатолий шарий

апти алаудинов

вооруженные силы украины

генштаб

"ахмат"

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Об охватившей украинских военных панике рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов."Противник ежедневно теряет действительно очень серьёзные участки… Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу... утеряв часть своих танков, которые были на ходу сожжены", — заявил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Кроме того, по его словам, российские военные уничтожили целый штаб батальона и его командира, противнику не удалось даже эвакуировать тела и раненых."Сейчас могу сказать, что противник у нас находится тут в некоем замешательстве. Действительно, у него паника, и мы это фиксируем… Хочу отметить, что с такими темпами, наверное, мы сможем в скором времени доложиться о том, что Курская область у нас освобождена", — добавил Алаудинов.Вечером 10 октября Минобороны России в своём телеграм-канале опубликовало видео с украинским военнопленным Виктором Исаевым. Он работал на железной дороге и имел бронь от призыва, но и он оказался в руках ТЦК (украинский аналог военкомата. — Ред.), а затем на фронте."Так называемая мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. А дальше медкомиссия за пять минут — и на фронт. Ни в коем случае не уезжайте в Курскую область, лучше отказывайтесь служить и сдавайтесь, ведь кругом одно вранье. За жизнь украинского солдата никто не переживает, мы никому не нужны. А слова Зеленского о том, что боремся за каждую человеческую жизнь, — неправда", — рассказал Исаев.Успехи Вооружённых сил России признаёт и украинская сторона."На Курском направлении активизировалось наступление ВС РФ, которое стремится взять под контроль основные логистические развязки ВСУ севернее Суджи. Сегодня российские войска начали новое наступление на основном направлении своего удара — в районе Любимовки и Малой Локни. Колонны российской бронетехники ударили в трех местах: наступление в Любимовке, где смогли весьма незначительно продвинуться, удар по соседнему хутору Зеленый Шлях и в направлении Малой Локни из района Новой Сорочины", — писал поздно вечером 10 октября популярный на Украине телеграм-канал по военной тематике Military analytics.Авторы канала предположили, что целью операции ВС РФ является "захват основных логистических развязок на севере, контролируемых ВСУ территорий Курской области: Зеленого Шляха и Малой Локни"."Их взятие нарушит логистику украинской группировки тут, а также в случае успешного движения навстречу может создать несколько котлов для украинских войск. Первый — в Любимовке, который уже наметился после начала боев за Зеленый Шлях, куда высадили десант ВС РФ. А второй, большой котел, севернее и северо-восточнее, если российские подразделения смогут захватить целый ряд поселений: на западном фланге — Зеленый Шлях и Новоивановку с выходом на Леонидовку, а на восточном фланге — Старые Сорочины, Малую Локню, Николаевку и Викторовку с выходом на Леонидовку", — отмечалось в публикации.По информации авторов канала, командование ВСУ понимает замысел командования ВС РФ."Командование ВСУ это понимает, и ряд населённых пунктов перечисленных довольно хорошо укреплен, а кроме того, сюда начали подтягивать дополнительные подразделения. В частности, после удара по Зеленому Шляху, украинские части из района Ольговки начали отводить в сторону Леонидовки — Новоивановки", — подытожили авторы канала.До этого популярный на Украине общественно-политический телеграм-канал "Резидент" отмечал, что крах Курской авантюры украинской власти уже очевиден."Курская авантюра Зеленского подходит к своему логическому завершению, причём ВСУ по итогу не добились ничего в этой операции, а потеряли техники и резервов больше, чем при контрнаступлении 2023 года. Если учесть факт обвала восточного фронта, то Сырский допустил стратегическую ошибку, которую в прошлом году не хотел совершать Залужный, когда на него давили Зеленский и Пентагон. Уже в ноябре мы поймем, какую цену заплатила Украина за эту авантюру, а пока пропаганда будет искать виновных в этом просчете, и, конечно, президента уберут из этого уравнения, но все помнят как радостно Банковая преподносила эту операцию", — писали авторы канала 10 октября в 19:40.За два с небольшим часа до этого "Резидент" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщил о том, что украинские военные не могут остановить российский контрудар."Наш источник в Генштабе сообщил, что ВСУ не могут остановить контрудар российской армии в Курской области, для этого нет резервов и техники, на этом участке фронта противник собрал группировку, в пять раз превышающую украинскую армию. Сырский срочно отправился в Сумскую область, чтобы управлять ситуацией и не допустить окружения ВСУ под Любимовкой, которая является главным логистическим центром", — отмечалось в сообщении канала в 17:22.В Курской области продолжаются ожесточённые бои.Приднестровье под угрозойМедиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о том, что Украина рассматривает Приднестровье как цель для атаки."Фишка в том, что Приднестровье есть такое, знаете? И Румыния внезапно закрыла своё генконсульство. И внезапно ещё, я не знаю, можно ли озвучивать эту информацию, я её в частном телеграм-канале озвучил: есть ряд каких-то указаний на то, что, может быть, это (целью атаки. — Ред.) будет Приднестровье", — заявил он в своём видео на YouTube.Помимо неназванных свидетельств готовящейся атаки на ПМР, Шарий указал и на другие факторы."Для Украины туда продвинуться будет легко. Западный мир поддержит, скажет: "Оттуда собирались ударить". Ну, или что-то в этом духе. Скажет: "Молдова имела право, это её земли". Они оправдают. ...Они (украинские военные. — Ред.) легко туда смогут пройти. Российский контингент, который там стоит, давно не воевал. Русским крайне тяжело будет защитить. Нужно будет туда только десант высаживать, потому что границ нет. Но это будет неудобно, если вдруг такое произойдёт, для Одессы, потому что они (россияне. — Ред.) будут прорубать окно туда. И ещё: это ещё один повод для применения ядерного оружия. И мне кажется, что Зеленскому это и надо", — отметил Шарий.По его словам, Зеленский — "киношник", который исходит в т. ч. и из зрелищности.Ранее, 9 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила от властей Румынии официальное уведомление о закрытии румынского генерального консульства в Ростове-на-Дону."От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность с 14 октября", — заявила Захарова на брифинге.Функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству Румынии в Москве, указала Захарова."Данный шаг обусловлен решением российской стороны денонсировать двустороннее межправсоглашение об открытии упомянутого консульского учреждения", — пояснила официальный представитель МИД РФ.Она также отметила, что "это решение было принято в декабре 2023 года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии".До этого Украина не раз устраивала провокации как на границе с Приднестровьем, так и непосредственно в Приднестровской Молдавской Республике.Об организованном мультимедийным изданием Украина.ру форсайт-форуме "Хочу жить в России!" — в статье Сергея Зуева "Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов".

https://ukraina.ru/20241010/1058015003.html

https://ukraina.ru/20241010/1058006310.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, курская область, украина, анатолий шарий, апти алаудинов, вооруженные силы украины, генштаб, "ахмат", владимир зеленский, приднестровье