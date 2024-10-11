https://ukraina.ru/20241011/1058015579.html

Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов

Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов - 11.10.2024 Украина.ру

Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов

Организованный мультимедийным изданием "Украина.ру" форсайт-форум "Хочу жить в России!" был посвящен горячей теме переселения десятков и сотен тысяч людей из разных — дружественных и недружественных — стран в Россию.

2024-10-11T05:33

2024-10-11T05:33

2024-10-11T05:33

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Главный редактор "Украины.ру" Искандер Хисамов отметил, что форум вызвал большой интерес, в его работе приняли участие представители двух десятков стран.У России появился исторический шанс вернуть бывших соотечественников и привлечь в страну уроженцев других государств, которые готовы связать с ней свою жизнь и внести вклад в ее развитие. 1 сентября 2024 года вступил в силу Указ Президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Иностранцы, которые выступают против навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок властями своих государств, могут переехать в Россию в упрощенном порядке.И люди переселяются, у них есть для этого серьёзные причины. Но в ходе переселения, разумеется, возникают проблемы, требующие скорейшего решения. Этим злободневным вопросам и был посвящён форум.Открывая заседание, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "Россия переживает сейчас период моральной победы, потому что огромный поток людей хлынул в Россию и есть масса людей, которые действительно мечтают переселиться в Россию по разным причинам — потому что им не очень уютно на Западе, либо на Востоке, либо на Юге"."Это, конечно же, серьёзная моральная победа России в условиях, когда страна ведёт военные действия", - подчеркнул Киселёв. Он продолжил: "Трудно себе представить вот это сочетание, но мы воюем за правое дело и, наверное, люди это чувствуют".Но это и огромный вызов - "потому что эту привлекательность России наши недруги используют против нас и с этим потоком запускают сюда людей, которые либо внутренне не готовы соотвествовать той морально-духовной конструкции, которая главенствует в России, и будут ей сопротивляться, находясь внутри, либо едут сюда по заданию спецслужб, такое тоже бывает".По словам Киселёва, поэтому России предстоит сопротивление этой подрывной деятельности. Но основной упор иммиграционной политики России должен быть сделан на позитивное отношение к тем миллионам людей, прибытия которых наша страна ожидает — на то, чтобы адаптировать их, помогать им, обучать, сделать так, чтобы они могли здесь обустроиться.Это тоже вызов, но не такой уж и новый для России, сказал Киселёв, напомнив, что ещё Достоевский писал, что русский — всечеловек, брат всех людей, и это отличие русского… Эту мысль Достоевский провел в своей речи по случаю открытии памятника Пушкину в Москве — "ему предстояло доказать, что Пушкин — русский, хотя кровь в нём эфиопская, арабская, какая угодно".Но главное не кровь, а вот это — всечеловек, брат всех людей, если ты такой, то ты - русский. И это даёт нам хорошую культурную основу для того. чтобы всем людям, независимо от крови, почувствовать себя частью единой великой общности, сказал Киселёв, добавив, что этот шанс мы должны дать всем желающим жить в России.Журналист подчеркнул, что это необходимый исторический шаг, принять людей в России, и тут от общества зависит очень многое, а это значит — зависит от каждого из нас.Искандер Хисамов рассказал, как журналистский коллектив издания Украина.ру пришёл к этой теме: увидели, что появилась такая тенденция — вдруг резко увеличилось число людей, желающих переехать в Россию. Казалось бы — СВО, бои идут… А интерес к переезду растёт, люди хотят жить в России. Раньше говорили — "валить надо на Запад", а сейчас массово подают заявления о переезде в Россию.Этому способствуют и сигналы от Российского государства, что мы будем поддерживать людей, разделяющих наши духовно-нравственные ценности, и что мы не приемлем эту идею неолиберализма, которая включает в себя жесточайшую ювенальную юстицию, всяческую ЛГБТ*, размывание устоев, добавил Хисамов.По его словам, проблем у России сейчас много, они разнообразны, но это возвращение и переселение людей крайне важно.Депутат ГД Мария Бутина отметила, что видит в зале многих из тех, кто переехал в Россию, наверняка их много среди тех, кто смотрит форум по интернет-трансляции.По словам политика, ещё до президентского указа к ней стали обращаться люди, желающие переселиться в Россию. Есть две группы потенциальных переселенцев - те, кто никак с Россией не связан, не говорит по-русски, не имеет здесь родственников, но хочет переехать. Вторая группа — уехавшие когда-то без своей воли, их детьми увезли. И даже родившиеся за границей, но считающие себя русскими.Бутина напомнила, что такое явление было в российской истории всегда, перрвые переселенцы появляются ещё в правление Ивана III, посоветовав участникам форума прочитать труд профессора, доктора исторических наук Татьяны Черниковой "Процесс европеизации России во второй половине XV-XVII вв".На каждом этапе истории случалось что-то такое в Европе, например, религиозные войны, вызывавшие волны переселения европейцев (и не только) в Россию, и Россия их принимала, сказала политик.Почему едут сейчас? Об этом команда Марии Бутиной в составе 12 человек, которые принимают обращения от потенциальных переселенцев, число которых кратно увеличилось после появления президентского указа, значительно упрощающего процесс, знает очень хорошо.Большинство людей переезжают сегодня (если говорить о Европе) из Германии — 31%. Далее по количеству переселенцев идёт Прибалтика, затем Италия, затем Америка (Канада, США), далее следует Австралия, затем Франция, рассказала депутат ГД.По её словам, первая и самая главная причина , по которой люди перезжают в Россию, это желание воспитывать своего ребенка самостоятельно, чтобы это не делала за семью ювенальная юстиция.Бутина рассказал конкретные истории — вот, например, семья из Германии, мама спасает своих троих детей, поскольку ювенальная юстиция вмешивается, если ребенок ведет себя "как-то не так", не вполне толерантен к известным меньшинствам и пр., тогда ребёнка могут просто отобрать и отдать в другую семью. Многие и многие не хотят мириться с такой практикой и ищут пути спасения.Спасение видят в России. За последние два года уже более трёх тысяч человек переехали из недружественных стран, с новым указом переселяться будет проще. Кто едет? Как правило это семья, и семья обеспеченная и образованная , поскольку никаких дотаций и выплат при переселении не предусмотрено, рассказала политик, добавив, что зато эти люди получают большее — они сохранят у нас свободу воспитывать своего ребенка.Конечно, им нужна помощь — и, главное, помощь в адаптации их детей. Дети могут не владеть русским языком или не владеть им в письменной форме и прочее, поэтому надо им помогать, отметила Мария Бутина, добавив, что такая работа ведётся.Ряд проблем описал замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Он подчеркнул, что делается всё для того, чтобы люди больше знали о том, как переехать в Россию и о том, что их здесь ждет. Нужно дебюрократизировать многие механизмы, многое для инстранцев не вполн понятно — например, нужно предоставить справку о стаже или об отсутствии судимости, а там таких справок не выдают. Или же возникают проблемы с подтверждением дипломов.Или взять русский язык — вот сейчас готовят законы, есть рекомендации, что инофонов (то есть учеников, не владеющих русским языком) должно быть не более 10 процентов в классе. Но тут нельзя всех под одну гребёнку, надо всё продумать.Нужно вести большую информационную работу с учётом целевой аудитории, консультировать потенциальных переселенцев, рассказывать им, как и что делать при переселении, объяснять, кого ждём, какие нужны профессии и т. д., рассказал Поликанов. По его словам, есть продвижение в этом направлении. Но многое нужно ещё сделать.О нюансах информационной работы рассказала переехавшая в Россию из Германии журналист, военкор и общественный деятель Алина Липп, автор телеграм-канала "О главном из России и Донбасса", который она ведёт на немецком языке.По её словам, она с 2021 года находилась в Донецке и рассказывала немецким читателям о том, что на Донбассе убивают мирных жителей. Немецким властям это не понравилось, журналистку начали преследовать, травили в СМИ, закрыли ей банковские счета, затем закрыли банковские счета её родителей.Мама ещё жила в Германии, в конечном счёте, когда уже появились полицейские у дверей, ей пришлось вместе с кошкой на машине ехать к эстонской границе и затем уже в Россию, рассказала Алина Липп, добавив, что на этапе переезда проявились некоторые проблемы, которые надо бы решить, чтобы всем желающим переехать в Россию было проще это сделать.Журналистка также отметила, что ее немецкоязычный канал в Телеграм довольно большой, потому к ней обращается много людей, которые хотят переселиться в Россию. Много разных историй, Вот одна из них: женщина с маленькими детьми уехала из Германии, хотела попасть в Россию, но тогда это было сложно — и она ездила из страны в страну, перебиваясь случайными заработками. И так два года. Германия пыталась отобрать у женщины детей.Но вот средства закончились, что делать? Женщина написала Алине уже из Индии. Алина, в свою очередь, обратилась к Марии Бутиной, депутат этой семье помогла, и эта семья приезжает в Москву как раз в день проведения форума. Хорошая концовка, но таких случаев, таких писем о помощи очень много, добавила журналистка.О серьёзной проблеме напомнил историк, политолог, журналист Владимир Корнилов, в прошлом руководивший украинским филиалом Института стран СНГ в Киеве, а также Центром евразийских исследований в Гааге. Он отметил, что — да, Россия всегда принимала людей, которые предпочитают свободу, как это не парадоксально звучит для Европы с её представлениями о нашей стране.Можно вспомнить об огромном количестве немцев, которые ехали за религиозной свободой не куда-нибудь, а в Россию — в те самые степи Новороссии. Сербские села бежали в Россию, целая Славяносербия была основана в степях Донбасса..."Россия всегда была прибежищем для тех, кто искал свободу на наших вольных зкмлях", - констатировал Корнилов, добавив, что в тоже время мы сейчас наблюдаем два потока мигрантов, один из них гораздо больший — это переселенцы с Украины, тогда как меньший пока что — это переселенцы из недружественных стран. И тут надо соблюдать баланс, считает политолог. А то получается так: тем — с Запада — помогаем, в беженцам с Украины предлагаем узкий коридор через Шереметьево, не давая никаких гарантий...По словам Корнилова, нужно искать баланс между интересами национальной безопасности и необходимостью защитить право наших соотечественников - "русских людей, которые волею судьбы, волею случая оказались с паспортами Украины и ищут, хотят стать гражданами России".Нужно понимать, что миграционный вопрос всегда и всюду рискованный. С другой стороны, мы должны решать и свою демографическую проблему, впуская людей, которые считают Россию своим Отечеством, сказал политолог.Переехавший в Россию экс-депутат Европарламента от Венгрии, автор проекта по созданию в России Союза политэмигрантов из ЕС Бела Ковач сказал, что он рад находиться в Москве, в России, потому что здесь он чувствует себя дома (эти слова участники форума встретили аплодисментами — Ред.). По его словам, если человек любит Россию, русскую культуру, людей России, то не нужно делать различий между дружественными и недружественными странами — надо такого человека, таких людей принимать.Ковач рассказал, что ждёт получения российского паспорта и что ему очень многие помогли в России. А было непросто — политик дома получил пять лет строгого режима за поддержку России против европейских общественных и государственных институтов ЕС. По его словам, он не один, его бывшие коллеги из Европарламента и ЕС говорят, что чувствуют ситуацию, что рано или поздно их привлекут — даже не за любовь к России, а за позитивное отношение, за понимание объективной ситуации. Они всё это понимают, но если станут об этом говорить, им придётся за это ответить. Таких людей в Европе становится всё больше, сказал Ковач.Он добавил, что указ президента РФ от 1 сентября очень радует, поскольку облегчает путь в Россию для тех, кто его выбрал или готовится выбрать. Сейчас его часто спрашивают, как можно жить в Москве, в России — и даже не всему верят, требуют доказательств. Там ведь все СМИ пишут о том, как ЕС успешно вводит санкции против России."Я отправляю им видео Москвы, у них шок, этого не может быть... Когда-то кто-то из руководителей РФ скажет спасибо Западу за санкции", - сказал экс-депутат Европарламента, пояснив, что санкции стали стимулом для России поднять свои отрасли.Он подчеркнул, что Россия — огромная страна, здесь огромные возможности. И добавил — надо понимать, что европейцы, если без политики — такие же прекрасные люди, как жители РФ, потому надо возрождать межчеловеческие контакты. Нет ничего вечного, когда-то ситуация изменится - "давайте надеяться на то, что "когда-то будет мир, будет победа России, и мы будем дружить с Европой вечно".Тему беженцев и переселенцев с Украины обсуждали отдельно, об этом — в следующем материале издания Украина.ру.Подробнее на эту тему — в статье Павла Котова "Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, германия, москва, дмитрий киселев, мария бутина, искандер хисамов, украина.ру, европарламент, ес, эксклюзив