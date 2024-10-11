ВС РФ ударами повысили стоимость страховки идущих на Украину судов - Блумберг - 11.10.2024 Украина.ру
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ВС РФ ударами повысили стоимость страховки идущих на Украину судов - Блумберг
ВС РФ ударами повысили стоимость страховки идущих на Украину судов - Блумберг - 11.10.2024 Украина.ру
ВС РФ ударами повысили стоимость страховки идущих на Украину судов - Блумберг
Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть из-за участившихся ударов по украинским портам, передает агентство Блумберг
2024-10-11T07:15
2024-10-11T07:17
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"Страховое покрытие теперь превысило 1 процент от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда оно составляло примерно 0,75 процента. Для судна стоимостью в 50 миллионов долларов это будет означать увеличение (страховки – ред.) на 125 тысяч долларов за рейс", - говорится в материале.По словам одного из источников агентства, в связи с ударами по украинским портам компании начали чаще страховать свои грузы, что покрывается отдельно от страховки перевозящих их судов.Накануне СМИ сообщали о мощном ударе российских военных по порту в Одесской области. Было уничтожено судно с боеприпасами, возник сильный пожар, его было видно за километры, затем повторная детонация. В результате, по некоторым данным, повреждена инфраструктура самой гавани. Ранее на этой неделе уже били по одесским портам. Тогда также были уничтожены боеприпасы, а еще западное вооружение.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал об ударах в портах Одессы и Ильичевска Одесской области. Так, он указывал, что удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, по его словам, "радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном".Подробнее об ударах - в материале Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, одесская область, одесса, удары
Новости, Украина, Одесская область, Одесса, удары

ВС РФ ударами повысили стоимость страховки идущих на Украину судов - Блумберг

07:15 11.10.2024 (обновлено: 07:17 11.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть из-за участившихся ударов по украинским портам, передает агентство Блумберг
"Страховое покрытие теперь превысило 1 процент от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда оно составляло примерно 0,75 процента. Для судна стоимостью в 50 миллионов долларов это будет означать увеличение (страховки – ред.) на 125 тысяч долларов за рейс", - говорится в материале.
По словам одного из источников агентства, в связи с ударами по украинским портам компании начали чаще страховать свои грузы, что покрывается отдельно от страховки перевозящих их судов.
Накануне СМИ сообщали о мощном ударе российских военных по порту в Одесской области. Было уничтожено судно с боеприпасами, возник сильный пожар, его было видно за километры, затем повторная детонация. В результате, по некоторым данным, повреждена инфраструктура самой гавани. Ранее на этой неделе уже били по одесским портам. Тогда также были уничтожены боеприпасы, а еще западное вооружение.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал об ударах в портах Одессы и Ильичевска Одесской области. Так, он указывал, что удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, по его словам, "радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном".
Подробнее об ударах - в материале Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный" на сайте Украина.ру.
 
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