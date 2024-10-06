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Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"

Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный" - 06.10.2024 Украина.ру

Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"

Контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ уничтожен в порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-10-06T14:02

2024-10-06T14:02

2024-10-06T14:02

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ракетный удар

военная помощь

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Согласно официальному сообщению, ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" населенного пункта Новые Беляры Одесской области был нанесён российским расчетом ОТРК "Искандер-М".Удар был нанесен при разгрузке судна, которое доставило из Евросоюза партию боеприпасов и вооружения. В опубликованном видеоматериале зафиксирована детонация боеприпасов и горение судна.Также о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября

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новости, одесская область, россия, вооруженные силы украины, ес, всу, порт южный, "искандер", ракетный удар, военная помощь, военная техника, сво