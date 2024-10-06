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Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"
Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный" - 06.10.2024 Украина.ру
Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"
Контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ уничтожен в порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-10-06T14:02
2024-10-06T14:02
2024-10-06T14:02
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ракетный удар
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Согласно официальному сообщению, ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" населенного пункта Новые Беляры Одесской области был нанесён российским расчетом ОТРК "Искандер-М".Удар был нанесен при разгрузке судна, которое доставило из Евросоюза партию боеприпасов и вооружения. В опубликованном видеоматериале зафиксирована детонация боеприпасов и горение судна.Также о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
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новости, одесская область, россия, вооруженные силы украины, ес, всу, порт южный, "искандер", ракетный удар, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, порт Южный, "Искандер", ракетный удар, военная помощь, военная техника, СВО
Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"
Контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ уничтожен в порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно официальному сообщению, ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" населенного пункта Новые Беляры Одесской области был нанесён российским расчетом ОТРК "Искандер-М".
Удар был нанесен при разгрузке судна, которое доставило из Евросоюза
партию боеприпасов и вооружения. В опубликованном видеоматериале зафиксирована детонация боеприпасов и горение судна.