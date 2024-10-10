В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина - 10.10.2024 Украина.ру
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В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина
В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина - 10.10.2024 Украина.ру
В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина
Власти Украины планируют отправить в отставку генерального прокурора страны Андрея Костина, после сего назначить его послом в Нидерландах. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2024-10-10T10:41
2024-10-10T10:41
новости
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нидерланды
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Также с сентября ходят слухи о скором увольнении министра обороны Рустема Умерова, главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова* и главкома ВСУ Александра Сырского.В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца. Издание также отмечало, что между Будановым* и главой Офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе Офиса президента влиятельных людей в ближайшем окружении Владимира Зеленского.На днях украинское издание Сomments.ua уточнило, что решение о замене Сырского, Буданова* и Умерова принято, однако пока не спешат, потому что понимают, что без скандала эта история не обойдется.В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита.* - Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, нидерланды, кирилл буданов, рустем умеров, офис президента, рада, верховная рада, александр сырский, отставка, генпрокурор
Новости, Украина, Нидерланды, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Офис президента, Рада, Верховная Рада, Александр Сырский, отставка, генпрокурор

В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина

10:41 10.10.2024
 
© Телеканал "Дом"Андрей Костин, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа"
Андрей Костин, депутат Верховной Рады Украины от Слуги народа
© Телеканал "Дом"
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Власти Украины планируют отправить в отставку генерального прокурора страны Андрея Костина, после сего назначить его послом в Нидерландах. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"Действующего генпрокурора Костина планируют уволить с должности и назначить послом в Нидерланды", - сообщил он.
Также с сентября ходят слухи о скором увольнении министра обороны Рустема Умерова, главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова* и главкома ВСУ Александра Сырского.
В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца. Издание также отмечало, что между Будановым* и главой Офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе Офиса президента влиятельных людей в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
На днях украинское издание Сomments.ua уточнило, что решение о замене Сырского, Буданова* и Умерова принято, однако пока не спешат, потому что понимают, что без скандала эта история не обойдется.
Фото: Политика страны, Сырский, Умеров, Буданов
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Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руляВласти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua
В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита.
* - Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиУкраинаНидерландыКирилл БудановРустем УмеровОфис президентаРадаВерховная РадаАлександр Сырскийотставкагенпрокурор
 
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