В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина

Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля

Власти Украины уже приняли решение о замене министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, однако не спешат снимать их с должностей, так как одному не нашли замены, а от второго ждут скандала. Об этом 7 октября написало издание Сomments.ua