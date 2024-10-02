Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита - 02.10.2024 Украина.ру
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Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита
Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита - 02.10.2024 Украина.ру
Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита
В украинской элите на текущей неделе заметно активизировалась подготовка к политическому противостоянию и связанная с этим кулуарная борьба в среде силовиков. В понедельник 1 октября министр обороны Рустем Умеров уволил четырех из восьми своих заместителей, которые тут же пристроились на другие хлебные должности.
2024-10-02T06:10
2024-10-02T06:10
украина
сша
запад
кирилл буданов
владимир зеленский
андрей ермак
цик
кабмин
служба внешней разведки
эксклюзив
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Их увольнение украинские эксперты связывают с будущими перестановками в Кабмине, в связи с которыми своих людей Умеров заранее расставляет по нужным местам. В конце сентября министр обороны уволил двух замов главы ГУР, причем без согласования с главой ведомства Кириллом Будановым*. После этого украинские эксперты высказывали предположение о подготовке к увольнению главы ГУР и его замене на нынешнего главу СВР Олега Иващенко.Ранее Умеров взял к себе в ведомство приближенного Ермака и бывшего его советника Кирилла Тимошенко, которого ранее антикоррупционные органы обвиняли в коррупции на строительстве дорог и фортификаций.Умеров также забрал у ГУР предприятие "Спецтехноэкспорт", которое перевели в прямое подчинение Минобороны. Тем самым ведомство Буданова "оттерли" от финансовых потоков. Украинский telegram-канал "Резидент" пишет, что руками Умерова глава Офиса президента Андрей Ермак действует против Буданова, который слишком уж пиарится, примеряя на себя роль политического лидера. "Ермак продолжает аппаратно убирать Буданова, как он когда-то делал с Залужным. После увольнения двух заместителей Главы ГУР наступил этап ослабления самой структуры", - пишет "Резидент".Однако депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко в интервью "Новому времени" говорит, что и сам министр обороны может слететь. "Информация такая есть, и не только по Буданову, а может быть несколько кадровых решений. Есть информация о том, что может быть сменён и министр обороны. Есть информация, что у Буданова там непростые отношения с офисом президента. То, что я вижу, в офисе президента непростые отношения со всеми, у кого есть какая-то узнаваемость, у кого есть хорошее отношение и авторитет в обществе. И к этим людям сразу есть претензии и по службе", - говорит Костенко. По его мнению, на должность нового министра обороны прочат Михаила Фёдорова, нынешнего министра цифровой трансформации.Опальный депутат и бывший "Слуга народа" Александр Дубинский утверждает, что зачистки в силовых ведомствах связаны со стремлением отсечь любые контакты с Западом через голову Зеленского и Ермака. "Увольнение Буданова надо рассматривать не как самостоятельное событие, а как кампанию Ермака по ослаблению влияния Арахамии, который поддерживает Буданова. Буданов - это альтернативный канал доступа не только к Зеленскому, но и к разведкам партнеров. С помощью этого канала обеспечивается стабильность позиций Арахамии в архитектуре Зе-команды", - пишет Дубинский. Нардеп также считает, что Ермаку нужно лишь окончательно изолировать Зеленского, после чего он сможет уже окончательно захватить власть в свои руки.Украинский институт политики пишет, что все эти перестановки являются ещё одним признаком того, что власть в Украине готовится к избирательным процессам.В связи с подготовкой к выборам на днях засветилась и дочь третьего президента Виталина Ющенко. Сын известного американского инвестора Уоррена Баффета, Говард Баффет вместе с ней начал развивать англоязычный медиа-проект "The Ukrainian Review" в ряде западных стран. Этот проект был основан националистической диаспорой. Таким образом, Виталина Ющенко включается в борьбу за диаспору, которая играет серьезную роль в политическом ландшафте современной Украины.О подготовке к выборам говорит и нардеп Оксана Савчук из националистической партии "Свобода". "20 сентября вышло постановление Центральной избирательно комиссии, в которой говорится, что ЦИК должна сейчас упорядочить избирательные участки. Это говорит о подготовке к выборам", - говорит Савчук.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что активизация ЦИК – результат поездки Зеленского в США. "По логике вещей, Зеленский должен избавиться от балласта своих прошлых "слуг" и запустить новый политпроект, который будет призван на последующих парламентских выборах добиться конституционного большинства. Думаю, это будет что-то вроде Партии защитников Украины", - пишет Азаров.В конце сентября и издание The Economist сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть. О начале политического процесса сообщила изданию и ветеран украинской политики Юлия Тимошенко.Вся система украинского режима полностью зависит от США, а там конкуренты Демократической партии используют отмену выборов на Украине и просроченность Зеленского в качестве критики действующей американской администрации. В связи с этим Киев, подталкивают к формальным выборам, тем более что при запрете многих политических партий и в условиях националистического террора выборы не будут предполагать каких-то серьезных изменений.О других деталях и особенностях последнего визита Зеленского в США - в статье Елены Мурзиной "Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!"* В России признан экстремистом и террористом
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Дмитрий Ковалевич
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украина, сша, запад, кирилл буданов, владимир зеленский, андрей ермак, цик, кабмин, служба внешней разведки , эксклюзив
Украина, США, Запад, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, ЦИК, Кабмин, Служба внешней разведки , Эксклюзив

Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита

06:10 02.10.2024
 
© коллаж Украина.РуУкраинская элита за неделю коллаж
Украинская элита за неделю коллаж
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В украинской элите на текущей неделе заметно активизировалась подготовка к политическому противостоянию и связанная с этим кулуарная борьба в среде силовиков. В понедельник 1 октября министр обороны Рустем Умеров уволил четырех из восьми своих заместителей, которые тут же пристроились на другие хлебные должности.
Их увольнение украинские эксперты связывают с будущими перестановками в Кабмине, в связи с которыми своих людей Умеров заранее расставляет по нужным местам. В конце сентября министр обороны уволил двух замов главы ГУР, причем без согласования с главой ведомства Кириллом Будановым*. После этого украинские эксперты высказывали предположение о подготовке к увольнению главы ГУР и его замене на нынешнего главу СВР Олега Иващенко.
Ранее Умеров взял к себе в ведомство приближенного Ермака и бывшего его советника Кирилла Тимошенко, которого ранее антикоррупционные органы обвиняли в коррупции на строительстве дорог и фортификаций.
Умеров также забрал у ГУР предприятие "Спецтехноэкспорт", которое перевели в прямое подчинение Минобороны. Тем самым ведомство Буданова "оттерли" от финансовых потоков. Украинский telegram-канал "Резидент" пишет, что руками Умерова глава Офиса президента Андрей Ермак действует против Буданова, который слишком уж пиарится, примеряя на себя роль политического лидера. "Ермак продолжает аппаратно убирать Буданова, как он когда-то делал с Залужным. После увольнения двух заместителей Главы ГУР наступил этап ослабления самой структуры", - пишет "Резидент".
Однако депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко в интервью "Новому времени" говорит, что и сам министр обороны может слететь. "Информация такая есть, и не только по Буданову, а может быть несколько кадровых решений. Есть информация о том, что может быть сменён и министр обороны. Есть информация, что у Буданова там непростые отношения с офисом президента. То, что я вижу, в офисе президента непростые отношения со всеми, у кого есть какая-то узнаваемость, у кого есть хорошее отношение и авторитет в обществе. И к этим людям сразу есть претензии и по службе", - говорит Костенко. По его мнению, на должность нового министра обороны прочат Михаила Фёдорова, нынешнего министра цифровой трансформации.
Опальный депутат и бывший "Слуга народа" Александр Дубинский утверждает, что зачистки в силовых ведомствах связаны со стремлением отсечь любые контакты с Западом через голову Зеленского и Ермака. "Увольнение Буданова надо рассматривать не как самостоятельное событие, а как кампанию Ермака по ослаблению влияния Арахамии, который поддерживает Буданова. Буданов - это альтернативный канал доступа не только к Зеленскому, но и к разведкам партнеров. С помощью этого канала обеспечивается стабильность позиций Арахамии в архитектуре Зе-команды", - пишет Дубинский. Нардеп также считает, что Ермаку нужно лишь окончательно изолировать Зеленского, после чего он сможет уже окончательно захватить власть в свои руки.
Украинский институт политики пишет, что все эти перестановки являются ещё одним признаком того, что власть в Украине готовится к избирательным процессам.
В связи с подготовкой к выборам на днях засветилась и дочь третьего президента Виталина Ющенко. Сын известного американского инвестора Уоррена Баффета, Говард Баффет вместе с ней начал развивать англоязычный медиа-проект "The Ukrainian Review" в ряде западных стран. Этот проект был основан националистической диаспорой. Таким образом, Виталина Ющенко включается в борьбу за диаспору, которая играет серьезную роль в политическом ландшафте современной Украины.
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О подготовке к выборам говорит и нардеп Оксана Савчук из националистической партии "Свобода". "20 сентября вышло постановление Центральной избирательно комиссии, в которой говорится, что ЦИК должна сейчас упорядочить избирательные участки. Это говорит о подготовке к выборам", - говорит Савчук.
Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что активизация ЦИК – результат поездки Зеленского в США. "По логике вещей, Зеленский должен избавиться от балласта своих прошлых "слуг" и запустить новый политпроект, который будет призван на последующих парламентских выборах добиться конституционного большинства. Думаю, это будет что-то вроде Партии защитников Украины", - пишет Азаров.
В конце сентября и издание The Economist сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть. О начале политического процесса сообщила изданию и ветеран украинской политики Юлия Тимошенко.
Вся система украинского режима полностью зависит от США, а там конкуренты Демократической партии используют отмену выборов на Украине и просроченность Зеленского в качестве критики действующей американской администрации. В связи с этим Киев, подталкивают к формальным выборам, тем более что при запрете многих политических партий и в условиях националистического террора выборы не будут предполагать каких-то серьезных изменений.
О других деталях и особенностях последнего визита Зеленского в США - в статье Елены Мурзиной "Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!"
* В России признан экстремистом и террористом
 
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Заголовок открываемого материала
06:10Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита
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05:40"Управляет миром", не привлекая внимания санитаров. Чем занимается бывший глава МИД Павел Климкин
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