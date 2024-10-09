https://ukraina.ru/20241009/1057969862.html

Кишинев использует админресурс, Тбилиси угрожают "белорусизацией". В ожидании выборов в Молдавии и Грузии

Кишинев использует админресурс, Тбилиси угрожают "белорусизацией". В ожидании выборов в Молдавии и Грузии - 09.10.2024 Украина.ру

Кишинев использует админресурс, Тбилиси угрожают "белорусизацией". В ожидании выборов в Молдавии и Грузии

Во второй половине октября в двух бывших советских республиках – Молдавии и Грузии, состоятся выборы. Граждане Молдавии 20 октября будут выбирать президента и одновременно голосовать на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы

2024-10-09T06:27

2024-10-09T06:27

2024-10-09T06:27

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парламентские выборы

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Молдавский выборНа президентских выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов, но главная борьба разворачивается между действующим президентом Майей Санду, которую выдвинула правящая в стране партия "Действие и солидарность", и бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло, за которым стоят социалисты Игоря Додона.Бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику баллотируются на выборах от Партии будущего Молдавии и Партии развития и объединения Молдавии, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку является кандидатом блока "Вместе", а Ренато Усатый идет на выборы как кандидат Нашей партии. Бывший глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, журналист Наталья Морарь и экс-прокурор Виктория Фортуна в президентской гонке участвуют в статусе независимых кандидатов.Центральная избирательная комиссия Молдавии не допустила до участия в выборах оппозиционный блок "Победа", в котором главной политической силой является партия "Шор". В ЦИК Молдавии сослались на то, что название блока – "Победа – Виктория" схоже с названием одной из партий в его составе("Виктория"). Также они обратили внимание на то, что партия "Шор", которая состоит в блоке, объявлена в Молдавии незаконной, а ее лидер Илиан Шор осужден и находится в розыске.Поэтому в списке претендентов на пост президента Молдавии не оказалось их кандидата Василия Боли, который открыто выступает против евроинтеграции и за сближение Кишинева с Москвой.В соответствии с результатами соцопроса, предоставленными организацией WatchDog 7 октября, если бы президентские выборы в Молдавии прошли в ближайшее воскресенье, действующий президент Майя Санду получила бы около 36% голосов, Александр Стояногло – 10%, Ренато Усатый – 7,5%, а Ирина Влах всего 4 % голосов. Все остальные кандидаты набрали бы до 3% голосов. При этом око 22% опрошенных граждан заявило, что все еще не определилось с выбором.Хотя Санду на основании предвыборных опросов набирает на 20 или 25 процентов больше голосов, чем ее ближайший конкурент Стояногло, с таким результатом она все-равно не сможет победить в первом туре голосования, так как в соответствии с избирательным законодательством Молдавии, для победы в первом туре кандидату необходимое абсолютное большинство голосов (50%+1 голос).Для того, чтобы приблизить победу Санду уже с первой попытки или хотя бы увеличить ее преимущество перед вторым туром, власти Молдавии активно задействовали административный ресурс. В России, где проживает наиболее многочисленная диаспора молдован, в день голосования будут работать всего лишь два участка. Сначала было спланировано, что откроется все пять, но МИД Молдавии отказался выделять необходимый персонал. В итоге лишние бюллетени просто уничтожили. С другой стороны, в странах Евросоюза откроется по несколько десятков мест для голосования.В соответствии с молдавским законодательством, Майя Санду в период предвыборной кампании должна была сложить с себя полномочия, но она этого не сделала. Наоборот, визиты лидеров стран ЕС в Кишинев участились. И визитеры выражают Санду поддержку.Предстоящие 20 октября президентские выборы важны для Молдавии, потому что от их результатов во многом зависит внешнеполитический курс страны на долгие годы. Параллельно с выборами пройдет референдум, на котором жители страны ответят на вопрос, поддерживают ли они внесение изменений в конституцию в целях присоединения республики к Европейскому Союзу.Главным проводником политики евроинтеграции Молдавии является президент Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность". Все остальные кандидаты в президенты на уровне предвыборной риторики поддерживают евроинтеграцию страны, но при этом они против острой конфронтации с Россией, которую допускает Санду.Очередная победа Санду для России будет означать, что за событиями в Молдавии необходимо следить еще более пристально, хотя бы по нескольким причинам. У Молдавии есть нерешенные территориальные вопросы с Приднестровской Молдавской Республикой, она граничит с Украиной, а действующие власти строят военные базы на деньги США и стран ЕС. Неизвестно на какие уступки будет готова Майя Санду во втором мандате под предлогом выполнения стандартов для продвижения на пути евроатлантических интеграций. Не исключены в том числе военные авантюры, например, попытка насильственной интеграции Приднестровья в состав республики.Грузинская парадигмаТем временем население Грузии готовится к парламентским выборам, которые состоятся 26 октября. Впервые они пройдут только по препуциальной системе – 150 мест в парламенте будут распределены по итогам голосования за партии. Чтобы получить место в парламенте, партия должна преодолеть пятипроцентный избирательный барьер.Политическая сила, которая получит более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры единолично и утвердить представленное им правительство.По результатам социологических опросов, проведенных в течение последней недели агентством Edison Research, за партию "Грузинская мечта", которая у власти находится уже 12 лет, готовы проголосовать 33% избирателей.На втором месте находится оппозиционная коалиция "Единство", которую поддерживает 19% опрошенных. В коалицию входят партии "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия", созданные бывшими членами "Нацдвижения". Партийный список коалиции возглавила председатель "Нацдвижения", депутат Тина Бокучава, за ней следует лидер "Стратегии Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе.На третьем месте находится "Коалиция за перемены", которая по результатам опросов набирает 13% голосов. В этот политический союз входят прозападные, либеральные партии Грузии.В преддверие парламентских выборов Грузия оказалась на пороге серьезного кризиса. После вступления в силу закона об иноагентах, инициированного правящей "Грузинской мечтой", власти страны столкнулись с сильным давлением со стороны Евросоюза и США. Брюссель приостановил работу над вступлением Грузии в ЕС, а администрация США ввела ряд санкций против высокопоставленных грузинских чиновников.С приближением дня голосования, западное давление как на власти, так и на общество Грузии только усиливается. Так посол ЕС в Грузии Павел Херчински 7 октября заявил, что в случае фальсификации выборных результатов по отношению к Тбилиси может быть применен "белорусский сценарий", который предусматривает полную остановку контактов с Западом. Если грузинские власти попытаются применить силу для разгона оппозиционных демонстраций, которые могут начаться после голосования, вероятность такого сценария будет еще выше, отметил он.Также дипломат предупредил, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если станет однопартийной страной, запретит политическую оппозицию и не будет соблюдать права меньшинств.Кроме закона об иноагентах, в отношениях Тбилиси с Брюсселем и Вашингтоном появились и другие камни преткновения. Дело в том, что правящая "Грузинская мечта" уже довольно долго сопротивляется попыткам "украинизации" собственной страны и открыто заявляет, что не желает допустить открытие второго фронта против России на собственной территории.По какому сценарию будут развиваться события в Грузии после голосования 26 октября тоже немаловажно для России. Внутриполитическая дестабилизация в стране, в которой есть нерешенные территориальные вопросы с Абхазией и Южной Осетией не в интересах Москвы. В ее интересах, чтобы у власти в Грузии после выборов оказалось может и не пророссийское, но прагматичное правительство, которое преследует в первом ряду интересы собственной страны. А эти интересы от войны очень далеки.Больше об этой теме в материале США обижаются, Кобахидзе упрямится, оппозиция готовится. За месяц до выборов в Грузии

https://ukraina.ru/20240917/1057504678.html

https://ukraina.ru/20240925/1057675219.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, грузия, россия, игорь додон, ренато усатый, ес, сша, президентские выборы, парламентские выборы