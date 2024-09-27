США обижаются, Кобахидзе упрямится, оппозиция готовится. За месяц до выборов в Грузии - 27.09.2024 Украина.ру
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США обижаются, Кобахидзе упрямится, оппозиция готовится. За месяц до выборов в Грузии
США обижаются, Кобахидзе упрямится, оппозиция готовится. За месяц до выборов в Грузии - 27.09.2024 Украина.ру
США обижаются, Кобахидзе упрямится, оппозиция готовится. За месяц до выборов в Грузии
В преддверии парламентских выборов в Грузии отношения между правящей там партией "Грузинская мечта" и администрацией США усложнились до такой степени, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе заговорил о возможном пересмотре отношений с Вашингтоном.
2024-09-27T17:38
2024-09-27T17:38
эксклюзив
грузия
сша
вашингтон
джо байден
саломе зурабишвили
обсе
оон
служба внешней разведки
выборы
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Если США не поменяют свою политику по отношению к Грузии, Тбилиси придется пересмотреть существующий статус-кво в отношениях с Вашингтоном, заявил 27 сентября журналистам Кобахидзе. По его словам, американо-грузинские отношения не могут строится на давлении.До этого премьер-министр Грузии отреагировал на аннулирование его приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, который был устроен по случаю очередного заседания Генассамблеи ООН. Кобахидзе назвал это решение американской администрации несерьезным. Он добавил, что это был своего рода "гуманитарный акт" в пользу грузинской оппозиции, который ничего не даст ей на практике.Речь идет о том, что администрация президента США Джо Байдена сначала пригласила Ираклия Кобахидзе на встречу с главой государства, а потом приглашение отменила. Высокопоставленный представитель администрации объяснил решение не встречаться с грузинской делегацией "антидемократическими действиями грузинского правительства".Камнем преткновения в отношениях администрации США и грузинского правительства стало принятие в парламенте Грузии закона об иностранных агентах. Несмотря на то, что еще более жесткий закон по отношению к лицам и неправительственным организациям, получающим финансирование из-за рубежа, действует в самих США, Вашингтон обвинил власти Грузии в том, что они сбились с пути демократии и евроатлантического единства.Дело в том, что с помощью закона об иноагентах правительство Грузии пытается установить контроль над финансами тех организаций, которые получают, в том числе, и американские деньги, а Вашингтон подобное не прощает. К тому же, закон в Грузии принимался, преодолевая вето президента Саломе Зурабишвили и игнорируя демонстрации, которые оппозиция систематично устраивала в центре Тбилиси на каждом этапе его продвижения.Самое главное – он был принят несмотря на неоднократные требования Вашингтона не допускать этого. Как раз своенравное правительство с явной претензией на самостоятельность – это то, что США в Грузии точно не нужно.Лицемерную политику Вашингтона по отношении к действующему грузинскому правительству замечают даже в самих США. Сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в публикации для издания Responsible Statecraft предполагает, что грузинский закон об иноагентах является защитной реакцией Тбилиси на попытки США и Европы добиться смены действующего правительства во главе с "Грузинской мечтой"."Разумеется, Вашингтон в этом не признается", - отмечает Бэндоу.Но факты свидетельствуют о другом. Ни одна страна не вмешивается в чужие выборы чаще США, утверждает Бэндоу, ссылаясь на результаты исследования Университета Карнеги-Меллона, которое показало, что с 1945 по 2000 год Америка вмешивалась в выборы других стран 81 раз.Правительство Грузии уверено, что США попытаются вмешаться и в предстоящие парламентские выборы. По словам Кобахидзе, оппозиция уже готовит провокации в день голосования 26 октября. В их организации участвует прежде всего "Единое национальное движение" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр 27 сентября, призвав общественность проявить крайнюю осторожность и бдительность.О намерении Госдепа США вмешаться в парламентские выборы в Грузии ранее в сентябре сообщила и Служба внешней разведки (СВР) России. По её данным, Вашингтон на этот раз будет действовать по договоренности с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.Ожидается, что будет задействован следующий сценарий: за 10-20 дней до голосования БДИПЧ ОБСЕ опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. Это даст оппозиции повод попытаться оспорить результаты голосования на улице.Но это уже после голосования. А пока идет предвыборная кампания, оппозиционные партии пытаются "предъявить" "Грузинской мечте" претензии за то, что она недостаточно поддерживает Украину, отказывается занимать антироссийскую позицию, и за то, что по ее инициативе был принят якобы пророссийский закон об иностранных агентах.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая является главным политическим оппонентом премьера Кобахидзе, недавно прокомментировала появление в Тбилиси предвыборных плакатов "Грузинской мечты", сравнивающих воюющую Украину и мирную Грузию. Она сравнила партию премьер-министра с КГБ.Однако в самих США есть те, кто считает упорное нежелание правящей грузинской партии допустить "украинизации" собственной страны не недостатком, а преимуществом её политического курса. По словам Анатоля Ливена из Института имени Квинси, “вместо стремления во всем следовать за Москвой, грузинская политика в действительности отражает, по выражению директора ЦРУ Уильяма Бернса, “уклончивую середину”: она не подчиняется ни России, ни Западу и диктуется официальным взглядом на национальные интересы Грузии”.По мнению некоторых американских аналитиков, политика Тбилиси оказалась гораздо эффективнее политики Киева, так как Грузия не только сберегла мир, но и извлекла выгоду из деловых отношений с Москвой.Более вероятно, что нынешнее грузинское руководство правильно истолковало уроки собственной недавней истории и отказалось вовлекать страну в сомнительные военные авантюры с неизвестными последствиями. Остается надеется, что новое правительство, которое будет выбрано по итогам голосования 26 октября (желательно в результате поистине демократического процесса), унаследует опыт предыдущего в деле отстаивания национальных интересов.Больше о ситуации в Грузии в интервью Константина Затулина Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства
https://ukraina.ru/20240814/1056869355.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, грузия, сша, вашингтон, джо байден, саломе зурабишвили, обсе, оон, служба внешней разведки , выборы, оппозиция
Эксклюзив, Грузия, США, Вашингтон, Джо Байден, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, ООН, Служба внешней разведки , выборы, оппозиция

США обижаются, Кобахидзе упрямится, оппозиция готовится. За месяц до выборов в Грузии

17:38 27.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСтраны мира. Грузия
Страны мира. Грузия - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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В преддверии парламентских выборов в Грузии отношения между правящей там партией "Грузинская мечта" и администрацией США усложнились до такой степени, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе заговорил о возможном пересмотре отношений с Вашингтоном.
Если США не поменяют свою политику по отношению к Грузии, Тбилиси придется пересмотреть существующий статус-кво в отношениях с Вашингтоном, заявил 27 сентября журналистам Кобахидзе. По его словам, американо-грузинские отношения не могут строится на давлении.
До этого премьер-министр Грузии отреагировал на аннулирование его приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, который был устроен по случаю очередного заседания Генассамблеи ООН. Кобахидзе назвал это решение американской администрации несерьезным. Он добавил, что это был своего рода "гуманитарный акт" в пользу грузинской оппозиции, который ничего не даст ей на практике.
Речь идет о том, что администрация президента США Джо Байдена сначала пригласила Ираклия Кобахидзе на встречу с главой государства, а потом приглашение отменила. Высокопоставленный представитель администрации объяснил решение не встречаться с грузинской делегацией "антидемократическими действиями грузинского правительства".
Камнем преткновения в отношениях администрации США и грузинского правительства стало принятие в парламенте Грузии закона об иностранных агентах. Несмотря на то, что еще более жесткий закон по отношению к лицам и неправительственным организациям, получающим финансирование из-за рубежа, действует в самих США, Вашингтон обвинил власти Грузии в том, что они сбились с пути демократии и евроатлантического единства.
Дело в том, что с помощью закона об иноагентах правительство Грузии пытается установить контроль над финансами тех организаций, которые получают, в том числе, и американские деньги, а Вашингтон подобное не прощает. К тому же, закон в Грузии принимался, преодолевая вето президента Саломе Зурабишвили и игнорируя демонстрации, которые оппозиция систематично устраивала в центре Тбилиси на каждом этапе его продвижения.
Самое главное – он был принят несмотря на неоднократные требования Вашингтона не допускать этого. Как раз своенравное правительство с явной претензией на самостоятельность – это то, что США в Грузии точно не нужно.
Грузия, протесты
14 августа, 18:47
Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциямиВласти Грузии полагают, что в стране после парламентских выборов может произойти новая попытка организации цветной революции. Подобные опасения 13 августа высказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили
Лицемерную политику Вашингтона по отношении к действующему грузинскому правительству замечают даже в самих США. Сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в публикации для издания Responsible Statecraft предполагает, что грузинский закон об иноагентах является защитной реакцией Тбилиси на попытки США и Европы добиться смены действующего правительства во главе с "Грузинской мечтой".
"Разумеется, Вашингтон в этом не признается", - отмечает Бэндоу.
Но факты свидетельствуют о другом. Ни одна страна не вмешивается в чужие выборы чаще США, утверждает Бэндоу, ссылаясь на результаты исследования Университета Карнеги-Меллона, которое показало, что с 1945 по 2000 год Америка вмешивалась в выборы других стран 81 раз.
Правительство Грузии уверено, что США попытаются вмешаться и в предстоящие парламентские выборы. По словам Кобахидзе, оппозиция уже готовит провокации в день голосования 26 октября. В их организации участвует прежде всего "Единое национальное движение" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр 27 сентября, призвав общественность проявить крайнюю осторожность и бдительность.
О намерении Госдепа США вмешаться в парламентские выборы в Грузии ранее в сентябре сообщила и Служба внешней разведки (СВР) России. По её данным, Вашингтон на этот раз будет действовать по договоренности с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Ожидается, что будет задействован следующий сценарий: за 10-20 дней до голосования БДИПЧ ОБСЕ опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. Это даст оппозиции повод попытаться оспорить результаты голосования на улице.
Но это уже после голосования. А пока идет предвыборная кампания, оппозиционные партии пытаются "предъявить" "Грузинской мечте" претензии за то, что она недостаточно поддерживает Украину, отказывается занимать антироссийскую позицию, и за то, что по ее инициативе был принят якобы пророссийский закон об иностранных агентах.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая является главным политическим оппонентом премьера Кобахидзе, недавно прокомментировала появление в Тбилиси предвыборных плакатов "Грузинской мечты", сравнивающих воюющую Украину и мирную Грузию. Она сравнила партию премьер-министра с КГБ.
Однако в самих США есть те, кто считает упорное нежелание правящей грузинской партии допустить "украинизации" собственной страны не недостатком, а преимуществом её политического курса. По словам Анатоля Ливена из Института имени Квинси, “вместо стремления во всем следовать за Москвой, грузинская политика в действительности отражает, по выражению директора ЦРУ Уильяма Бернса, “уклончивую середину”: она не подчиняется ни России, ни Западу и диктуется официальным взглядом на национальные интересы Грузии”.
По мнению некоторых американских аналитиков, политика Тбилиси оказалась гораздо эффективнее политики Киева, так как Грузия не только сберегла мир, но и извлекла выгоду из деловых отношений с Москвой.
Более вероятно, что нынешнее грузинское руководство правильно истолковало уроки собственной недавней истории и отказалось вовлекать страну в сомнительные военные авантюры с неизвестными последствиями. Остается надеется, что новое правительство, которое будет выбрано по итогам голосования 26 октября (желательно в результате поистине демократического процесса), унаследует опыт предыдущего в деле отстаивания национальных интересов.
Больше о ситуации в Грузии в интервью Константина Затулина Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства
 
ЭксклюзивГрузияСШАВашингтонДжо БайденСаломе ЗурабишвилиОБСЕООНСлужба внешней разведкивыборыоппозиция
 
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