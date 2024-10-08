https://ukraina.ru/20241008/1057946734.html
Главное за ночь 8 октября
Главное за ночь 8 октября - 08.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 октября
ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Одессе, а также Винницкой, Одесской и Сумской областях. Украина.ру, 08.10.2024
2024-10-08T08:06
2024-10-08T08:06
2024-10-08T08:06
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ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Одессе, а также Винницкой, Одесской и Сумской областях.Удары нанесены по одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки, - сообщили в подполье.В оккупированной части Запорожской области была снова поражена инфраструктура, - сообщил местный гауляйтер Федоров.После освобождения Угледара Интенсивность контрбатарейной борьбы со стороны ВСУ снизилась. Артиллерия группировки войск "Восток" бьет по отступающим частям ВСУ на южнодонецком направлении, - Минобороны РФ;О следующих продвижениях ВС РФ сообщают Два майора:- в Часовом Яре ВС России с тяжелыми боями продвигаются в мкр Октябрьский;- ожесточённые бои идут в Торецке (Дзержинске), но российским подразделениям удаётся продвигаться на запад.Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов вступили в добровольческий отряд "Барс-Белгород", - губернатор Вячеслав ГладковНападение ВСУ на Курскую область подорвало посыл, что Украина является "жертвой", - и.о. руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Корабли России и Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, украина, одесса, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны, вкс
Новости, Россия, Украина, Одесса, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВКС