https://ukraina.ru/20241008/1057946734.html

Главное за ночь 8 октября

Главное за ночь 8 октября - 08.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 8 октября

ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Одессе, а также Винницкой, Одесской и Сумской областях. Украина.ру, 08.10.2024

2024-10-08T08:06

2024-10-08T08:06

2024-10-08T08:06

новости

россия

украина

одесса

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

минобороны

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057772839_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6e2a9c58628af00b12370ce30aec6c4.jpg

ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Одессе, а также Винницкой, Одесской и Сумской областях.Удары нанесены по одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки, - сообщили в подполье.В оккупированной части Запорожской области была снова поражена инфраструктура, - сообщил местный гауляйтер Федоров.После освобождения Угледара Интенсивность контрбатарейной борьбы со стороны ВСУ снизилась. Артиллерия группировки войск "Восток" бьет по отступающим частям ВСУ на южнодонецком направлении, - Минобороны РФ;О следующих продвижениях ВС РФ сообщают Два майора:- в Часовом Яре ВС России с тяжелыми боями продвигаются в мкр Октябрьский;- ожесточённые бои идут в Торецке (Дзержинске), но российским подразделениям удаётся продвигаться на запад.Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов вступили в добровольческий отряд "Барс-Белгород", - губернатор Вячеслав ГладковНападение ВСУ на Курскую область подорвало посыл, что Украина является "жертвой", - и.о. руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Корабли России и Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.

россия

украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, одесса, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны, вкс