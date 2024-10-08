Главное за ночь 8 октября - 08.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 8 октября
Главное за ночь 8 октября - 08.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 октября
ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Одессе, а также Винницкой, Одесской и Сумской областях. Украина.ру, 08.10.2024
2024-10-08T08:06
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ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Одессе, а также Винницкой, Одесской и Сумской областях.Удары нанесены по одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки, - сообщили в подполье.В оккупированной части Запорожской области была снова поражена инфраструктура, - сообщил местный гауляйтер Федоров.После освобождения Угледара Интенсивность контрбатарейной борьбы со стороны ВСУ снизилась. Артиллерия группировки войск "Восток" бьет по отступающим частям ВСУ на южнодонецком направлении, - Минобороны РФ;О следующих продвижениях ВС РФ сообщают Два майора:- в Часовом Яре ВС России с тяжелыми боями продвигаются в мкр Октябрьский;- ожесточённые бои идут в Торецке (Дзержинске), но российским подразделениям удаётся продвигаться на запад.Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов вступили в добровольческий отряд "Барс-Белгород", - губернатор Вячеслав ГладковНападение ВСУ на Курскую область подорвало посыл, что Украина является "жертвой", - и.о. руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Корабли России и Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, одесса, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны, вкс
Новости, Россия, Украина, Одесса, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВКС

Главное за ночь 8 октября

08:06 08.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Одессе, а также Винницкой, Одесской и Сумской областях.
Удары нанесены по одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки, - сообщили в подполье.
В оккупированной части Запорожской области была снова поражена инфраструктура, - сообщил местный гауляйтер Федоров.
После освобождения Угледара Интенсивность контрбатарейной борьбы со стороны ВСУ снизилась. Артиллерия группировки войск "Восток" бьет по отступающим частям ВСУ на южнодонецком направлении, - Минобороны РФ;

О следующих продвижениях ВС РФ сообщают Два майора:
- в Часовом Яре ВС России с тяжелыми боями продвигаются в мкр Октябрьский;
- ожесточённые бои идут в Торецке (Дзержинске), но российским подразделениям удаётся продвигаться на запад.
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов вступили в добровольческий отряд "Барс-Белгород", - губернатор Вячеслав Гладков
Нападение ВСУ на Курскую область подорвало посыл, что Украина является "жертвой", - и.о. руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Корабли России и Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаОдессаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинобороныВКС
 
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