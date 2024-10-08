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"Вот каким должен быть рай": Липовой сравнил жизнь пенсионеров на Западе и в России
"Вот каким должен быть рай": Липовой сравнил жизнь пенсионеров на Западе и в России - 08.10.2024 Украина.ру
"Вот каким должен быть рай": Липовой сравнил жизнь пенсионеров на Западе и в России
Социальный пакет для пенсионеров в России лучше, чем на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-10-08T03:00
2024-10-08T03:00
2024-10-08T03:00
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На Западе своеобразно относятся к пожилым людям: взрослые дети либо сдают пожилых родителей в дома престарелых, либо на семейном совете принимают решение об эвтаназии, считает Липовой."А когда пенсионеры из Европы и Америки узнают, какие медицинские страховки, социальные льготы и программы для получения новых профессий в преклонном возрасте есть в России, они понимают, что вот каким должен быть рай", - констатировал Липовой.Он также отметил, что большинство возвращающихся в Россию пишут в анкете только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать"
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новости, россия, запад, европа, офицеры россии, пенсионеры, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость
Новости, Россия, Запад, Европа, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, пенсионеры, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость
"Вот каким должен быть рай": Липовой сравнил жизнь пенсионеров на Западе и в России
Социальный пакет для пенсионеров в России лучше, чем на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой