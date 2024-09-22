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Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать"

Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать" - 22.09.2024 Украина.ру

Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать"

Анита и Павел Мирновы попали в Канаду маленькими детьми, а в этом году, уже со своими собственными малышами, перебрались в Россию.

2024-09-22T09:15

2024-09-22T09:15

2024-09-22T09:15

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Родители хотели как лучшеРодители Аниты перевезли девочку из Мурманска в канадский Норт-Йорк, район Торонто, провинция Онтарио, в 1998 году.Люди надеялись, что переезд сделает их жизнь легче, но оказалось, что необходимость круглосуточно работать в новой стране не позволила уделить дочке достаточно внимания. В первый год ее жизни в Канаде Анита играла во дворе с другими иммигрантами — из Ирана, Пакистана. Все говорили на своих языках и как-то с этим справлялись. Затем в школе уже пришлось перейти на английский язык, учителя ругали за использование русского и старались разделить русских детей, чтобы они быстрее привыкали к английскому. Закончив школу, она училась в Ryerson Bachelor of Commerce, потом перешла в колледж Сенека, чтобы выучиться на медсестру и начала работать по специальности. Но жизнь сложилась так, что пришлось перепробовать много профессий. В итоге, влившись в местное обществе и имея мало возможности коммуницировать с соотечественниками, Анита почти забыла русский язык."Я помню, — рассказывает она, — как сказала папе, что хочу вернуться в Россию. А он ответил, какую Россию, девочка? Ты же два слова не можешь связать по-русски. Но я решила, что хочу, чтобы мой сын говорил по-русски и выучила русский язык вместе с сыном".Семья Павла переехала в Канаду из Рязани летом 2001 года после того, как мальчик закончил 9 класс.Первое, что Павел увидел в Канаде, выйдя из аэропорта, — мужчина в длинном платье, на каблуках и с длинными блондинистыми волосами. Мальчик тогда очень удивился, но постепенно перестал обращать внимание на подобные вещи, потому что как раз в 2000-х началась общественная нормализация гендерной повестки.Летом Павел пошел работать в ресторан, там подтянул свой английский (французский он хорошо выучил в России, но он в Канаде кроме Квебека нигде не нужен) и затем поступил в high school, где отучился еще 4 года. Правда, по его словам, никаких знаний там не получил."Постсоветское школьное образование дотащило меня в Канаде до второго курса университета, когда по физике и математике мы более-менее догнали 9-й класс российской школы 2000-х. И это в лучшем в Канаде Йоркском университете на airspace science, аэрокосмическом факультете. Каждый день я ездил туда по полтора часа в один конец на старом автобусе, "буханке" 60-х годов выпуска типа нашего "ЛУАЗа". Это к тому, что у нас ложные представления о том, что там все современное, а у нас все старое".На вопрос, откуда в таком случае Канада берет высококлассных специалистов, Анита отвечает — из-за рубежа."Местные, которые получают высшее образование, — говорит она, — чаще всего обречены на провал. Поскольку образование платное, на учебу обычно берут кредит и потом оказываются в таком положении, что после окончания вуза нужно идти на любую работу, лишь бы долг отдать. И это может быть совсем не та специальность, на которую они учились. А компаниям проще взять кого-то из Индии или той же России".Такая ситуация с тотальным падением качества образования стала нормой последние лет десять. По словам Аниты, люди, закончившие медицинский университет, знают меньше, чем она с сертификатом лаборанта, а нынешние лаборанты почти поголовно вьетнамцы.Все русские — враги и агрессоры— Как сейчас в Канаде относятся к русским?— Раньше мы все были русские: эмигранты из России, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. А сейчас очень сильно поменялась ситуация. Даже за пару месяцев, которые мы провели в России, чтобы присмотреться, а потом поехали обратно в Канаду заканчивать дела. Так вот, я была в шоке, потому что стало страшно разговаривать на русском языке. Одного моего знакомого избили за то, что на нем была георгиевская лента. А он украинец, но русскоязычный. Мы, если честно, почти ничего не знали о конфликте. Ну ходят, машут флажками Украины, а что это значит… Помню, как в 2014 году хотела пойти на концерт "Любэ", а мне сказали — не надо, там сейчас с Украиной какие-то проблемы. Может я просто была молодой и думала о своих каких-то делах и не интересовалась международной политикой. В Канаде все думают больше о себе и внешние события людей не очень интересуют.— Если внешние события людей не волнуют, откуда взялась русофобия?— Сначала не волновали. А потом резко все стали разделяться. Даже не понимая толком, что происходит, люди стали говорить — я не русский, я казахстанец, меня Россия всегда гнобила. Потом так стали говорить украинцы. Я спрашиваю, что случилось? А дело в том, что в интернете написано, что русские — агрессоры. Когда открываешь Яндекс в Канаде, там совсем иные результаты поиска, чем в России. И плевать, кто ты такой, чем занимаешься и даже как относишься к конфликту. Все просто, если ты русский — ты враг. Сейчас на машинах часто можно увидеть трезубец и надпись "бандеровец". Они этим гордятся и ведут себя агрессивно. Например, мы однажды ехали из Брантфорда, а перед нами машина с украинским флажком. Они открывают окно и кричат: "Москали!" Мы решили по-канадски улыбнуться, как будто не поняли. А звонить в полицию и жаловаться на подобное для русских бессмысленно.— Как в полиции узнают, что позвонил русский?— Ну ты же говоришь свое имя, фамилию. А была еще ситуация, когда наши соседи подружились с недавно приехавшими украинцами и они кричали, показывая на наш дом — вон там живут русские! Опять же, ничего о нас не зная, не зная, какие у нас взгляды. Мы самые дружелюбные ребята, мы постоянно искали дружбы, но они говорят — вот русские, давайте сожжем их дома. А у меня маленький ребенок дома. И что делать? Звонить в полицию, так они скажут, что пока еще ничего не произошло, вот когда сожгут дом, тогда и звоните.Но, между прочит, достается не только русским. Канадцы злятся и на украинцев. К примеру, потому что они группами ходят, занимают большими группами общественные места в тех же парках.— Влияет ли на жизнь в Канаде знаменитая бандеровская диаспора? Помните скандал с эсэсовцем Ярославом Гунькой, который вступал в парламенте?— Да, да, я в курсе. Но люди не знают, кто это такой. Им прямо в лицо говоришь, ребята, а вы знаете, кто у нас в парламенте был? А они отвечают — это фейк-ньюз, российская пропаганда, не слушайте. Все, что не совпадает с официальной позицией канадский властей, все российская пропаганда. Там еще есть такая штука, как вина Путина. Что бы плохого не случилось, это Путин виноват. Хотя есть, конечно, люди, которые понимают специфику украинской диаспоры, но они часто молчат, потому что боятся. Не поднимают тему, потому что не хотят конфликта.Почему в Канаде нельзя воспитывать детей и называть педофилов педофиламиВ Канаде все не так, как в России. Аните и Павлу нравится, что здесь с людьми можно разговаривать и рассчитывать на понимание. В Канаде же все очень формализовано и строго, как написано. Как пример, семья приводит случай из собственной жизни. Павел — человек с руками и он самостоятельно пристроил к дому веранду. Очень быстро соседи позвонили в соответствующие органы и пришли чиновники измерять размеры веранды и расстояние, на котором от нее растут деревья, чтобы нигде норматив ни на сантиметр не был нарушен."Я была в шоке, когда я узнала, кто настучал, — возмущается Анита. — Я говорю, ребята, ну мы же с вами общались по душам, вино пили. Получается ваши улыбки были искусственными? Улыбались, а потом позвонили в полицию?"Но это еще ничего. Самым неудовлетворительным для семьи в Канаде оказалось отношение к воспитанию детей. Точнее, детей просто запрещено воспитывать. Любое повышение голоса, и ребенка могут забрать."Мы видели, как в канадском аэропорту ребенок лежит и чуть ли не протирает весь пол своим телом, но родители не могут ему ничего сказать. Канада меня научила, что ребенок не принадлежит мне. Канада меня научила, что ребенок принадлежит государству. Если государство думает, что ты недостаточно хорошая мать, оно может просто забрать ребенка. В России я могу воспитывать сына так, как считаю нужным".Однажды Анита и Павел заметили трансгендера, который вел ребенка за руку в школу, где учился их сын. Они обратились к администрации школы, чтобы разобраться с происходящим, о им мягко дали понять, что такие вопросы не соответствуют "прогрессивной" идеологии. А знакомые рассказали, что знают людей, у которых после таких вопросов забрали ребенка на "перевоспитание" в семью трансгендеров, чтобы малыш вырос в атмосфере толерантности и любви, а любовь может выглядеть по-разному…Анита и Павел многократно повторяют, что уважают выбор всех людей, но сами не вписываются в общество, где такой выбор не ограничен законами природы и здравым смыслом.— Супруга в этот момент сразу же сказала, что ей все равно, чего я там боюсь в России, но я обязан своих детей защитить от этого.— Хочу уточнить, — смеется Анита, — я как канадка не защищала от ЛГБТ*, я защищала от педофилов. Веду я ребенка в школу и смотрю, мужик в машине удовлетворяет себя, глядя на детей, которые играют в школьном дворе. Я звоню в полицию и пока разговариваю, вижу второго такого же. А мне отвечают — они в личном авто, им можно. Оказывается уже отменили реестр с адресами проживания тех, кого уже привлекали за педофилию. Кроме того, раньше, переезжая в другое место, они должны были прийти к соседям и рассказать о себе. Также и в школе. Теперь же это такой тип личности. Вроде алкоголика, которого мы жалеем. Бедняжка, это не твоя вина, это болезнь такая, это общество виновато. У педофилов есть свой флаг. И, кстати, называть их педофилами нельзя, это как черного называть черным. Их надо называть людьми, испытывающими влечение к детям. И они этим пользуются. Помню, в прессе выходила статья, где автор сочувствовал педофилу, который метает о детском теле, зная, что никогда его не получит. А следующая статья уже о том, который получили и отсидел. И он рассказывает о своих душевных муках, о том, как его надо жалеть.Мне все равно, если кто-то хочет одеваться пингвином. Плевать на женщину, которая вышла замуж за дерево, или на девочку, которая решила, что она камень. Была еще в школе девочка, которая думала, что она кошка и ей принесли лоток, чтобы она… Это ку-ку конечно, но более-менее безопасно для окружающих. А вот педофилия, извините. И на самом деле одно плавно перетекает в другое, потому что сначала 50-летний мужик говорит, что чувствует себя 9-летней девочкой и ходит с девочками в раздевалку в бассейне, а потом известно что. И это можно повернуть наоборот. Сколько в США и Канаде было случаев, когда молодые учительницы спали с 12-летними детьми, потом сидели в тюрьме, потом выходили из тюрьмы и выходили замуж за бывших учеников, а в итоге разводились, потому что выросший мальчик приходил к пониманию, что его изнасиловали…— Ты про Макрона сейчас говоришь? — троллит Павел.Свинки, которые думают, что они зайчикиСын Аниты и Павла Костя вспоминает, как он 3 года ходил в садик в Канаде."Я только помню, как я там играл и ничего не делал. Просто как будто я был в клетке и только ел и играл. Там только читали книги, больше всего играли, больше всего смотрели телевизор, и так весь день идет".Читать книги вроде бы неплохо, но есть нюанс. В Канаде школа и садик требуют от детей иметь секреты от родителей. Связано это с тем, какие книги навязывают детям. Анита начала задавать вопросы и ей дали понять, что, если она продолжит в том же духе, ее ребенка могут отобрать. В итоге все же удалось выяснить, что это за книги."Одну из них можно найти бесплатно, а можно заказать на Amazon, — говорит Анита. — И эта книга называется Red A Crayon's Story. Там история про карандаш. Он, значит, в обложке, которая ему по цвету подходит. А он говорит маме, что я не чувствует себя соответствующим этой обложке и нужно ее поменять. А в конце там мама говорит — я так и знала, что дочка оказалась сыном, или наоборот, уже точно не помню".Зато помнит Костя."Там, про красный карандаш, — поддерживает он маму, — который думал, что он синий"."И потом я прочитала еще одну историю, — продолжает Анита. — Piggy Bunny называется, "Свинка зайчик". И там, значит, свинка хочет стать зайчиком. И все против кроме бабушки. Бабушка покупает костюм зайки. Свинке в нем некомфортно, неприятно, но она так сильно хочет быть зайкой, поэтому бабушка говорит — терпи и скоро все поверят, что ты зайка. И в конце все начали ее называть зайкой".Костя помнит больше подробностей."Была Пасха, поросенок хотел одеться в зайчика, а ему мама и папа не разрешали. Потом пришли бабушка и дедушка на Пасху и разрешили ему. Но он сказал, что у него нет одежды зайчика. И тогда бабушка и дедушка пошли на Амазон и купили ему костюм зайчика. И он его радостно носил".Смысл книг, а также причина, почему их предпочитали скрывать от родителей, понятны. Указанные идеи откладываются в сознании ребенка и могут повлиять на всю его дальнейшую жизнь."Мы будем вкладываться всей душой"Несмотря на то, что Анита и Павел родились в России, попасть домой им было не просто. В российском посольстве в Канаде осталось очень мало сотрудников и там просто прекратили выдавать визы. Семья просила, умоляла, Анита в какой-то момент даже разрыдалась, но потом поняла, что надо искать выход."Я поняла, что в России любят бюрократию, бумажки любят. В конце концов, мы просто написали на сайт Кремль.ру и нам ответили. Очень быстро ответили и все пошло, как по маслу. Правда, когда мы сказали в посольстве, что хотим на Родину, нас спросили — а вы когда-нибудь там были? Я говорю, никогда. И вижу у всех в глазах что-то типа "девочка, ты сейчас увидишь, как там в России и еще захочешь обратно". А я на них смотрю, я думаю, ребят, ну вы же сотрудники посольства России, Вы по идее как-то иначе должны реагировать".Парадоксально, но самой адекватной и сочувствующей оказалась сотрудница посольства РФ родом из Украины. Она подготовила все, что нужно, и через два-три месяца российские загранпаспорта уже были на руках.При всей искренней радости от прибытия в Россию, семья все-таки столкнулась с тем, чего она не ожидала или не вполне ожидала."Я не чувствую, что нас ждали, — делится впечатлениями Анита. — Это неприятно, но это правда, потому это должно быть сказано. Дело в том, что у нас в России нет ни родственников, ни друзей. Мы ехали в темноту. То, что мы знаем о России по канадскому Инстаграму* и Фейсбуку* — это страшно. Нам рассказывают, что все, как в 90-х, что здесь убивают на каждом углу, что везде пьяницы. Это неправда, конечно, но такую Россию нам нарисовали и даже в такую Россию мы были готовы переехать. Нам было страшно, но мы надеялись найти ответы на запросы нашей души. А над нами посмеивались в посольстве, когда мы делали документы. И вот мы в России, но помощи ниоткуда нет".Анита и Павел описывают несколько серьезных проблем, с которыми они столкнулись как переселенцы:"То, что русским, которые возвращаются в Россию, нужно еще побороться, чтобы доказать, что ни русские — это ситуация, которая не красит нас сегодня. Ее надо исправлять. Все еще нет единой государственной организации, куда бы вы могли обратиться и где бы вам от начала и до конца рассказали, что нужно делать, а может и помогли бы. У меня такое чувство, что трудовым мигрантам даже немного легче, чем нам. Все почему-то думают, что раз мы приехали из Канады, значит у нас куча денег. Ребята, нам не выдают деньги в банке просто так! У нас в Канаде осталась куча вещей, а еще кучу мы раздали или выбросили — из Канады ведь нельзя приехать в Россию на машине с прицепом".Но Анита с Павлом не унывают. Они собираются за Урал, возможно, в Иркутск или какой-нибудь еще крупный город Сибири, чтобы попробовать заняться тем, чем занимались последние годы в Канаде — строить.А еще семь планирует открыть Youtube-канал, чтобы показать потенциальным переселенцам, что им не нужно бояться Россию.* запрещено в РФО том, как общественники организуют помощь для тех, кто возвращается в Россию — в материале "Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один"*Организации, деятельность которых запрещена в РФ

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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