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Фицо заверил Шмыгаля, что военного решения украинского конфликта не существует

Фицо заверил Шмыгаля, что военного решения украинского конфликта не существует - 07.10.2024 Украина.ру

Фицо заверил Шмыгаля, что военного решения украинского конфликта не существует

Словакия желает Украине скорейшего мира. Об этом 7 октября заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины в украинском Ужгороде

2024-10-07T15:06

2024-10-07T15:06

2024-10-07T15:06

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"Мы желаем вам скорейшего мира, мы понимаем, что этот мир для вас должен быть определенного качества, он должен быть справедливым, устойчивым, у вас должны быть гарантии безопасности", - сказал Фицо.Он отметил, что мир должен учитывать и суверенитет Украины.Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Подробнее об усилиях Фицо по урегулированию конфликта - в материале Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ на сайте Украина.ру.

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новости, словакия, украина, роберт фицо, денис шмыгаль, ес