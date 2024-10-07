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Фицо заверил Шмыгаля, что военного решения украинского конфликта не существует
Фицо заверил Шмыгаля, что военного решения украинского конфликта не существует - 07.10.2024 Украина.ру
Фицо заверил Шмыгаля, что военного решения украинского конфликта не существует
Словакия желает Украине скорейшего мира. Об этом 7 октября заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины в украинском Ужгороде
2024-10-07T15:06
2024-10-07T15:06
2024-10-07T15:06
новости
словакия
украина
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"Мы желаем вам скорейшего мира, мы понимаем, что этот мир для вас должен быть определенного качества, он должен быть справедливым, устойчивым, у вас должны быть гарантии безопасности", - сказал Фицо.Он отметил, что мир должен учитывать и суверенитет Украины.Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Подробнее об усилиях Фицо по урегулированию конфликта - в материале Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, словакия, украина, роберт фицо, денис шмыгаль, ес
Новости, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, ЕС
Фицо заверил Шмыгаля, что военного решения украинского конфликта не существует
Словакия желает Украине скорейшего мира. Об этом 7 октября заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины в украинском Ужгороде
"Мы желаем вам скорейшего мира, мы понимаем, что этот мир для вас должен быть определенного качества, он должен быть справедливым, устойчивым, у вас должны быть гарантии безопасности", - сказал Фицо.
Он отметил, что мир должен учитывать и суверенитет Украины.
"Мы все это понимаем, в этом духе мы будем поддерживать все инициативы о мире, которые могли бы быть направлены на эту цель. Вы знаете мое мнение, здесь, по всей вероятности, военного решения не существует", - сказал Фицо, обращаясь к своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину.
Подробнее об усилиях Фицо по урегулированию конфликта - в материале Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ на сайте Украина.ру.