Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ - 03.10.2024 Украина.ру
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Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ
Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ - 03.10.2024 Украина.ру
Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ
Россия и Евросоюз нужны друг другу, а следовательно их отношения должны быть восстановлены, чему будет всячески способствовать Словакия. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который вернулся к рабочим обязанностям после майского покушения.
2024-10-03T16:22
2024-10-03T16:22
новости
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словакия
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роберт фицо
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вооруженные силы украины
сво
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В ходе пресс-конференции Фицо пообещал: если боевые действия завершатся в период работы актуального словацкого правительства, то он сделает все для восстановления стандартных отношений с Россией. Комментируя ход украинского конфликта, премьер напомнил свои слова о том, что у сложившейся ситуации нет военного решения, но должно быть дипломатическое в ходе которого Киев пойдет на компромисс. Напомним, позиция Фицо по Украине едва не лишила его жизни в этом году. Юрай Цинтула, стрелявший в премьера Словакии, выступал против возражений правительства об отправке оружия ВСУ. Подробнее на эту тему: "Директор ИНИОН РАН объяснил, почему не стоит уповать на скорое улучшение отношений России с ЕС" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, словакия, киев, роберт фицо, ес, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Новости, Россия, Словакия, Киев, Роберт Фицо, ЕС, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ

16:22 03.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Россия и Евросоюз нужны друг другу, а следовательно их отношения должны быть восстановлены, чему будет всячески способствовать Словакия. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который вернулся к рабочим обязанностям после майского покушения.
В ходе пресс-конференции Фицо пообещал: если боевые действия завершатся в период работы актуального словацкого правительства, то он сделает все для восстановления стандартных отношений с Россией.
"Сделаю все потому, что Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз", - цитирует его РИА Новости.
Комментируя ход украинского конфликта, премьер напомнил свои слова о том, что у сложившейся ситуации нет военного решения, но должно быть дипломатическое в ходе которого Киев пойдет на компромисс.
Напомним, позиция Фицо по Украине едва не лишила его жизни в этом году. Юрай Цинтула, стрелявший в премьера Словакии, выступал против возражений правительства об отправке оружия ВСУ.
Подробнее на эту тему: "Директор ИНИОН РАН объяснил, почему не стоит уповать на скорое улучшение отношений России с ЕС" на сайте Украина.ру.
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