Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ
Россия и Евросоюз нужны друг другу, а следовательно их отношения должны быть восстановлены, чему будет всячески способствовать Словакия. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который вернулся к рабочим обязанностям после майского покушения.
В ходе пресс-конференции Фицо пообещал: если боевые действия завершатся в период работы актуального словацкого правительства, то он сделает все для восстановления стандартных отношений с Россией.
"Сделаю все потому, что Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз", - цитирует его РИА Новости.
Комментируя ход украинского конфликта, премьер напомнил свои слова о том, что у сложившейся ситуации нет военного решения, но должно быть дипломатическое в ходе которого Киев пойдет на компромисс.
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10 сентября, 03:00Германия не хочет, но Франция готова: эксперт о том, почему в ЕС разрешают удары по РФ, но с оговоркамиБольшая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы там было единство по поводу всей украинской ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов