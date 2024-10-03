Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ

Германия не хочет, но Франция готова: эксперт о том, почему в ЕС разрешают удары по РФ, но с оговорками

Большая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы там было единство по поводу всей украинской ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов