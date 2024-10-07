Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов - 07.10.2024 Украина.ру
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Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов
Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов - 07.10.2024 Украина.ру
Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов
Политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов в эфире Украина.ру проанализировал текущую поддержку Киева со стороны Запада и резервы, которыми обладают ВСУ на данном этапе, рассказал о ситуации на различных направлениях в зонах СВО и КТО, а также о тактике и о стратегии ВС РФ
2024-10-07T10:32
2024-10-07T10:32
россия
белгород
киев
алексей самойлов
рютте
вооруженные силы украины
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00:36 – О визите нового генсека НАТО Рютте в Киев;03:11 – что такое Украина сегодня?04:29 – О военных резервах ВСУ;08:20 – о ситуации под Курском;15:08 – о наступлении ВС РФ в Харьковской области;19:22 – о применении тяжёлых бомб;24:10 – о тактике и стратегии ВС России. #Самойлов #Харьков #Рютте #НАТО #Украина #Зеленский #Угледар #Евросоюз #ЕС #президент #США #Германия #ФРГ #резерв #мобилизация #Брянск #Курск #Белгород #Запорожье #Херсон #ДНР #Донбасс #ЛНР #Крым #Купянск #Липцы #Волчанск #Угледар #Торецк #СВО #спецоперация #война #конфликт #ОДАБ #армия #ФАБ #Киев #УМПК #конфликт #КТО #бомбы #ЦИПСО #Путин #тактика #стратегия #геополитикаНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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россия, белгород, киев, алексей самойлов, рютте, вооруженные силы украины, нато, ес, всу, видео
Россия, Белгород, Киев, Алексей Самойлов, Рютте, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС, ВСУ, Видео

Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов

10:32 07.10.2024
 
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Политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов в эфире Украина.ру проанализировал текущую поддержку Киева со стороны Запада и резервы, которыми обладают ВСУ на данном этапе, рассказал о ситуации на различных направлениях в зонах СВО и КТО, а также о тактике и о стратегии ВС РФ
00:36 – О визите нового генсека НАТО Рютте в Киев;
03:11 – что такое Украина сегодня?
04:29 – О военных резервах ВСУ;
08:20 – о ситуации под Курском;
15:08 – о наступлении ВС РФ в Харьковской области;
19:22 – о применении тяжёлых бомб;
24:10 – о тактике и стратегии ВС России.

#Самойлов #Харьков #Рютте #НАТО #Украина #Зеленский #Угледар #Евросоюз #ЕС #президент #США #Германия #ФРГ #резерв #мобилизация #Брянск #Курск #Белгород #Запорожье #Херсон #ДНР #Донбасс #ЛНР #Крым #Купянск #Липцы #Волчанск #Угледар #Торецк #СВО #спецоперация #война #конфликт #ОДАБ #армия #ФАБ #Киев #УМПК #конфликт #КТО #бомбы #ЦИПСО #Путин #тактика #стратегия #геополитика

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РоссияБелгородКиевАлексей СамойловРюттеВооруженные силы УкраиныНАТОЕСВСУВидео
 
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