В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера - 07.10.2024 Украина.ру
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В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера
В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера - 07.10.2024 Украина.ру
В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера
Издание "Украинская правда. Жизнь" опубликовало кадры, на которых воспитатель учебно-реабилитационного центра во Львовской области избивает одну из воспитанниц. Кроме этого, директора учреждения обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанников
2024-10-07T10:36
2024-10-07T10:36
новости
львовская область
украина
скандал
насилие
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Воспитательница бьет ребенка чем-то похожим на железный прут, а потом наносит удары руками. Она называет подопечного "скотиной". Все это происходит на глазах у других детей. Такую видеозапись опубликовали украинские журналисты. Скандал вокруг учебно-реабилитационного центра во Львовской области, в котором воспитываются дети-сироты с особыми образовательными потребностями, стал достоянием общественности в конце сентября.Тогда во время визита уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца дети рассказали, что директор учреждения совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников, угрожал избиениями и помещением в психиатрическую больницу за плохое поведение.Ранее в этом учреждении уже проводили проверки, но комиссия никаких нарушений не вывила выявлено. В этот раз возбуждено уголовное производство по статье о сексуальном насилии."Сейчас все дети знают свои права, но не знают своих обязанностей", - отреагировала одна из читательниц издания.Другие темы: Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября.
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новости, львовская область, украина, скандал, насилие
Новости, Львовская область, Украина, скандал, насилие

В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера

10:36 07.10.2024
 
Фото: скриншот видео: учебно-реабилитационный центр на Львовщине, воспитатель избивает ребёнка
Фото: скриншот видео: учебно-реабилитационный центр на Львовщине, воспитатель избивает ребёнка
Читать в
Издание "Украинская правда. Жизнь" опубликовало кадры, на которых воспитатель учебно-реабилитационного центра во Львовской области избивает одну из воспитанниц. Кроме этого, директора учреждения обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанников
Воспитательница бьет ребенка чем-то похожим на железный прут, а потом наносит удары руками. Она называет подопечного "скотиной". Все это происходит на глазах у других детей. Такую видеозапись опубликовали украинские журналисты.
Скандал вокруг учебно-реабилитационного центра во Львовской области, в котором воспитываются дети-сироты с особыми образовательными потребностями, стал достоянием общественности в конце сентября.
Тогда во время визита уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца дети рассказали, что директор учреждения совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников, угрожал избиениями и помещением в психиатрическую больницу за плохое поведение.
Ранее в этом учреждении уже проводили проверки, но комиссия никаких нарушений не вывила выявлено. В этот раз возбуждено уголовное производство по статье о сексуальном насилии.
"Сейчас все дети знают свои права, но не знают своих обязанностей", - отреагировала одна из читательниц издания.
Другие темы: Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября.
 
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