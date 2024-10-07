https://ukraina.ru/20241007/1057923999.html
В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера
В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера - 07.10.2024 Украина.ру
В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера
Издание "Украинская правда. Жизнь" опубликовало кадры, на которых воспитатель учебно-реабилитационного центра во Львовской области избивает одну из воспитанниц. Кроме этого, директора учреждения обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанников
2024-10-07T10:36
2024-10-07T10:36
2024-10-07T10:36
новости
львовская область
украина
скандал
насилие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057923821_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f7a0e833c777ec6ea67e3a31c3d67db5.jpg
Воспитательница бьет ребенка чем-то похожим на железный прут, а потом наносит удары руками. Она называет подопечного "скотиной". Все это происходит на глазах у других детей. Такую видеозапись опубликовали украинские журналисты. Скандал вокруг учебно-реабилитационного центра во Львовской области, в котором воспитываются дети-сироты с особыми образовательными потребностями, стал достоянием общественности в конце сентября.Тогда во время визита уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца дети рассказали, что директор учреждения совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников, угрожал избиениями и помещением в психиатрическую больницу за плохое поведение.Ранее в этом учреждении уже проводили проверки, но комиссия никаких нарушений не вывила выявлено. В этот раз возбуждено уголовное производство по статье о сексуальном насилии."Сейчас все дети знают свои права, но не знают своих обязанностей", - отреагировала одна из читательниц издания.Другие темы: Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября.
львовская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057923821_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_b361953170ab523b76adae56945e0593.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львовская область, украина, скандал, насилие
В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера
Издание "Украинская правда. Жизнь" опубликовало кадры, на которых воспитатель учебно-реабилитационного центра во Львовской области избивает одну из воспитанниц. Кроме этого, директора учреждения обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанников
Воспитательница бьет ребенка чем-то похожим на железный прут, а потом наносит удары руками. Она называет подопечного "скотиной". Все это происходит на глазах у других детей. Такую видеозапись опубликовали украинские журналисты.
Скандал вокруг учебно-реабилитационного центра во Львовской области, в котором воспитываются дети-сироты с особыми образовательными потребностями, стал достоянием общественности в конце сентября.
Тогда во время визита уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца дети рассказали, что директор учреждения совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников, угрожал избиениями и помещением в психиатрическую больницу за плохое поведение.
Ранее в этом учреждении уже проводили проверки, но комиссия никаких нарушений не вывила выявлено. В этот раз возбуждено уголовное производство по статье о сексуальном насилии.
"Сейчас все дети знают свои права, но не знают своих обязанностей", - отреагировала одна из читательниц издания.