https://ukraina.ru/20241007/1057922935.html

Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября

Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября - 07.10.2024 Украина.ру

Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября

Россия предаст гласности преступления наёмников на территории Курской области на форуме ОБСЕ. В Феодосии возник пожар на нефтебазе, украинцы заявили об успешном применении дронов

2024-10-07T09:31

2024-10-07T09:31

2024-10-07T10:33

эксклюзив

хроники

россия

феодосия

курская область

обсе

нпз

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057922814_0:225:1195:897_1920x0_80_0_0_fcae187c6dc2ff7adf5397e013622149.jpg.webp

О пожаре в Феодосии рано утром сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчёты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко", — процитировал он в 05:30 в своём телеграм-канале главу администрации Феодосии Игоря Ткаченко.Сам Ткаченко в своём телеграм-канале предупредил о перекрытии улиц в городе."Вниманию водителей и пассажиров! В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по ул. Геологической и ул. Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Просим учитывать это при планировании поездки и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", — написал он в 06:44.Спустя 7 минут он обратился к феодосийским работодателям."Уважаемые работодатели! Прошу с понимаем отнестись к возможному опозданию сотрудников в связи с перекрытием движения на некоторых улицах и изменениями в графике движения общественного транспорта из-за происшествия на нефтебазе", — отметил он.При этом украинские СМИ утверждают, что пожар на нефтебазе — следствие удара украинских беспилотников."В... Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера... Горящая нефтебаза в Феодосии — АО "Морской нефтяной терминал" — самая большая в Крыму по объёмам перевалки нефтепродуктов. Эту нефтебазу уже атаковали дроны в марте этого года", — сообщало издание "Украинская правда".При этом Крючков опроверг введение режима техногенной чрезвычайной ситуации.В подтверждение своих слов об атаке дронов "Украинская правда" ссылалось не только на диверсионные украинские паблики в телеграм вроде ASTRA и "Крымский ветер", но и на утреннее сообщение Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 12 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале российского оборонного ведомства.Тем временем видео из Феодосии распространяется в соцсетях.Объекты энергетической инфраструктуры России — одна из приоритетных мишеней для Украины. При этом ради удара Украина использует подчас дефицитные для неё средства. Так, 11 сентября ВСУ пытались атаковать инфраструктуру газопровода Тула-Шостка-Киев при помощи ракеты комплекса С-200. Кроме того, украинские беспилотники атаковали НПЗ и в отдалении от границы. В частности, пытались украинцы атаковать НПЗ в Ярославле, а также в Москве.В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике"Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - отмечал Песков.По его словам, принимаются меры, чтобы исключить негативное воздействие на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны и граждан."Никаких опасений на этот счет нет", - указал он.Атаки на НПЗ — часть тщательно продуманной украинской стратегии."Где слабые места у российской экономики? Я считаю, что нужно брать, как американцы во Вторую мировую войну: они же не бомбили все города, они высчитали — так, нужно в действительности уничтожить два сектора промышленности Германии. Это производство бензина из угля потому, что нет угля и бензина и всё останавливается. И следующее, как вы думаете, что они выбрали? Подшипники. У Шпеера в его воспоминаниях тоже есть, что подшипники были. Потому что нет подшипников — нет двигателей. И не нужно распылять свой ресурс, чтобы полностью уничтожать промышленность Германии. Подшипники тогда, чипы — сейчас. Асимметричность во всём. Где слабость России? В нефтепереработке. Если будет уничтожено нефтеперерабатывающее предприятие, его нельзя будет восстановить, ведь всё оборудование западное. Китай тут не может ничем помочь, и Иран не сможет, и Северная Корея не сможет. Поэтому если мы берём ассиметричную стратегию, то уничтожение глубину, условно, тысячи километров всех НПЗ, то, извините, мы наносим такой ущерб России, что она не будет иметь возможности танки дизелем заправлять. Или они будут перераспределять так ресурс, что у них экономика остановится", - описывал её в декабре 2023 года украинский эксперт Тарас Завгородний.При этом против атак выступает основной содержатель украинского режима — Соединённые Штаты Америки. Причина — повышение цены на нефть и нефтепродукты, что невыгодно элитам США, особенно в преддверии приближающихся выборов президента.Преступления наёмниковРоссийская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности предаст гласности преступления наемников на территории России, в частности в Курской области, сообщила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова."По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности. В частности, для нас крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас на территории Курской области, какие преступления совершаются киевским режимом при иностранной поддержке", - рассказала Жданова.Ранее стали известны новые преступления наёмников в Курской области. Так, житель Суджи по имени Дмитрий рассказал о том, как польские наёмники расстреляли безоружных людей на глазах у других жителей Суджи."Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки. А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там", - рассказывал Дмитрий.Ранее другие жители Курской области, вырвавшиеся из зоны вторжения ВСУ, также рассказывали о наёмниках из разных государств, а также о зверствах этих наёмников. При этом некоторые наёмники, например, из американской Forward Observations Group и не скрывали своего присутствия и участия во вторжении Украины в Курскую область.О вариантах развития СВО — в статье Павла Волкова "Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции".

https://ukraina.ru/20241006/1057916164.html

https://ukraina.ru/20241006/1057913528.html

https://ukraina.ru/20241006/1057910776.html

россия

феодосия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, феодосия, курская область, обсе, нпз, вооруженные силы украины