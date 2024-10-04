https://ukraina.ru/20241004/1057875045.html

Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино

Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино - 04.10.2024 Украина.ру

Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-04T05:18

2024-10-04T05:18

2024-10-04T05:18

эксклюзив

спецоперация

угледар

курахово

россия

вооруженные силы украины

терриконы

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Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара. Следующая цель наших войск - украинкий бастион – Курахово. Он очень хорошо укреплен, но он рассчитан на оборону с юга. Там много всяких препятствий - рвов и "зубов дракона". Поэтому мы будем стараться заходить к нему с севера через Цукурино. Если мы его возьмем и пройдем дальше, у ВСУ с Курахово может повториться та же история, что и с Угледаром.Сейчас Цукурино окружено нами с трех сторон, а при окружении населенных пунктов всегда пытаются взять высоты или терриконы. Горняк в принципе находится на серьезных высотах, а Цукурино – сильно ниже. Взятие Цукурино превратит Горняк если не в котел, то в карман.Их взятие будет зависеть от состояния дорог, по которым ВСУ снабжают гарнизоны этих населенных пунктов. Бойцам очень не нравится, когда нужно ездить по проселкам, потому что там проходимость ниже. В теплую и сухую погоду там можно передвигаться, но когда пойдут дожди, там все превратится в жуткое месиво. И уже во второй половине октября может начаться эта страшная украинская распутица, когда техника начнет тонуть в этой грязи.Распутица играет против всех. Но в плане того, чтобы затруднять снабжение украинских группировок, она нам пойдет на пользу.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20241002/1057850566.html

угледар

курахово

россия

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, угледар, курахово, россия, вооруженные силы украины, терриконы