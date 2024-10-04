Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057875045.html
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино - 04.10.2024 Украина.ру
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-04T05:18
2024-10-04T05:18
эксклюзив
спецоперация
угледар
курахово
россия
вооруженные силы украины
терриконы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057529627_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_6e1639e2ae1d30d175743d7b7430550a.jpg.webp
Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара. Следующая цель наших войск - украинкий бастион – Курахово. Он очень хорошо укреплен, но он рассчитан на оборону с юга. Там много всяких препятствий - рвов и "зубов дракона". Поэтому мы будем стараться заходить к нему с севера через Цукурино. Если мы его возьмем и пройдем дальше, у ВСУ с Курахово может повториться та же история, что и с Угледаром.Сейчас Цукурино окружено нами с трех сторон, а при окружении населенных пунктов всегда пытаются взять высоты или терриконы. Горняк в принципе находится на серьезных высотах, а Цукурино – сильно ниже. Взятие Цукурино превратит Горняк если не в котел, то в карман.Их взятие будет зависеть от состояния дорог, по которым ВСУ снабжают гарнизоны этих населенных пунктов. Бойцам очень не нравится, когда нужно ездить по проселкам, потому что там проходимость ниже. В теплую и сухую погоду там можно передвигаться, но когда пойдут дожди, там все превратится в жуткое месиво. И уже во второй половине октября может начаться эта страшная украинская распутица, когда техника начнет тонуть в этой грязи.Распутица играет против всех. Но в плане того, чтобы затруднять снабжение украинских группировок, она нам пойдет на пользу.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20241002/1057850566.html
угледар
курахово
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057529627_162:0:1127:724_1920x0_80_0_0_724ca223bb3a21ae7c0793629369928b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, угледар, курахово, россия, вооруженные силы украины, терриконы
Эксклюзив, Спецоперация, Угледар, Курахово, Россия, Вооруженные силы Украины, Терриконы

Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино

05:18 04.10.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара. Следующая цель наших войск - украинкий бастион – Курахово.
Михаил Поликарпов интервью
14 июня, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
Он очень хорошо укреплен, но он рассчитан на оборону с юга. Там много всяких препятствий - рвов и "зубов дракона". Поэтому мы будем стараться заходить к нему с севера через Цукурино. Если мы его возьмем и пройдем дальше, у ВСУ с Курахово может повториться та же история, что и с Угледаром.
Сейчас Цукурино окружено нами с трех сторон, а при окружении населенных пунктов всегда пытаются взять высоты или терриконы. Горняк в принципе находится на серьезных высотах, а Цукурино – сильно ниже. Взятие Цукурино превратит Горняк если не в котел, то в карман.
Их взятие будет зависеть от состояния дорог, по которым ВСУ снабжают гарнизоны этих населенных пунктов. Бойцам очень не нравится, когда нужно ездить по проселкам, потому что там проходимость ниже. В теплую и сухую погоду там можно передвигаться, но когда пойдут дожди, там все превратится в жуткое месиво. И уже во второй половине октября может начаться эта страшная украинская распутица, когда техника начнет тонуть в этой грязи.
Распутица играет против всех. Но в плане того, чтобы затруднять снабжение украинских группировок, она нам пойдет на пользу.
Карта СВО
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Украина.ру
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
2 октября, 18:16
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияУгледарКураховоРоссияВооруженные силы УкраиныТерриконы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
08:22Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября
08:06Главное за ночь 4 октября
08:00Как Галичина стала австрийской
07:50ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны
07:29США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
07:14"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара
06:27Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины - "биоматериал"
05:50Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?
05:41Разворовал Минобороны и шантажирует компроматом. Чем занимается бывший министр обороны Украины Гриценко
05:27Опасная для премьера Британии музыка Шостаковича, театр в огне и смерть легенды. Обзор событий культуры
05:18Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
05:17Михаил Поликарпов: Россия ждет ноября для прорыва к Курахово, а ВСУ на "Южмаше" готовят ей новые проблемы
05:00"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков
04:45Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"
04:30Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО
04:15Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю
04:00Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру
03:45"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких
03:30Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния