https://ukraina.ru/20241004/1057875045.html
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино - 04.10.2024 Украина.ру
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-04T05:18
2024-10-04T05:18
2024-10-04T05:18
эксклюзив
спецоперация
угледар
курахово
россия
вооруженные силы украины
терриконы
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Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара. Следующая цель наших войск - украинкий бастион – Курахово. Он очень хорошо укреплен, но он рассчитан на оборону с юга. Там много всяких препятствий - рвов и "зубов дракона". Поэтому мы будем стараться заходить к нему с севера через Цукурино. Если мы его возьмем и пройдем дальше, у ВСУ с Курахово может повториться та же история, что и с Угледаром.Сейчас Цукурино окружено нами с трех сторон, а при окружении населенных пунктов всегда пытаются взять высоты или терриконы. Горняк в принципе находится на серьезных высотах, а Цукурино – сильно ниже. Взятие Цукурино превратит Горняк если не в котел, то в карман.Их взятие будет зависеть от состояния дорог, по которым ВСУ снабжают гарнизоны этих населенных пунктов. Бойцам очень не нравится, когда нужно ездить по проселкам, потому что там проходимость ниже. В теплую и сухую погоду там можно передвигаться, но когда пойдут дожди, там все превратится в жуткое месиво. И уже во второй половине октября может начаться эта страшная украинская распутица, когда техника начнет тонуть в этой грязи.Распутица играет против всех. Но в плане того, чтобы затруднять снабжение украинских группировок, она нам пойдет на пользу.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20241002/1057850566.html
угледар
курахово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, угледар, курахово, россия, вооруженные силы украины, терриконы
Эксклюзив, Спецоперация, Угледар, Курахово, Россия, Вооруженные силы Украины, Терриконы
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара. Следующая цель наших войск - украинкий бастион – Курахово.
Он очень хорошо укреплен, но он рассчитан на оборону с юга. Там много всяких препятствий - рвов и "зубов дракона". Поэтому мы будем стараться заходить к нему с севера через Цукурино. Если мы его возьмем и пройдем дальше, у ВСУ с Курахово может повториться та же история, что и с Угледаром.
Сейчас Цукурино окружено нами с трех сторон, а при окружении населенных пунктов всегда пытаются взять высоты или терриконы. Горняк в принципе находится на серьезных высотах, а Цукурино – сильно ниже. Взятие Цукурино превратит Горняк если не в котел, то в карман.
Их взятие будет зависеть от состояния дорог, по которым ВСУ снабжают гарнизоны этих населенных пунктов. Бойцам очень не нравится, когда нужно ездить по проселкам, потому что там проходимость ниже. В теплую и сухую погоду там можно передвигаться, но когда пойдут дожди, там все превратится в жуткое месиво. И уже во второй половине октября может начаться эта страшная украинская распутица, когда техника начнет тонуть в этой грязи.
Распутица играет против всех. Но в плане того, чтобы затруднять снабжение украинских группировок, она нам пойдет на пользу.