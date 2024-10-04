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Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю
Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю - 04.10.2024 Украина.ру
Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю
Тегеран не оставил без ответа удары Израиля по своим союзникам и отомстил за гибель своих генералов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразила политолог-международник, востоковед Елена Супонина
2024-10-04T04:15
2024-10-04T04:15
2024-10-04T04:15
военная эскалация
новости
израиль
иран
тегеран
хезболла
палестино-израильский конфликт
палестина
йемен
ближний восток
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"В апреле этого года был обмен ударами между Израилем и Ираном. То, что мы видим сейчас, это повторение того же весеннего сценария — только чуть на более высокой ноте, с большими нервами и даже с применением гиперзвука со стороны Ирана", - констатировала востоковед.Супонина констатировала: каждый раз ситуация противостояния приобретает все более напряженный характер. Официальному Тегерану важно было сохранить лицо, потому что население начало волноваться, сомневаясь в исполнении обещаний ответить Израилю на гибель влиятельных иранских генералов в Ливане и Сирии."Как минимум два иранских генерала погибло, когда израильтяне ликвидировали генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллу. На днях, когда израильтяне нанесли удар по Дамаску, тоже погибли иранцы. Ранее в апреле во время удара по иранскому консульству тоже были жертвы, - напомнила эксперт. - Так что речь идет, во-первых, о гибели иранских высокопоставленных лиц; во-вторых, об ударах, которые Израиль наносит по партнерам Ирана в регионе — в Йемене, Палестине, Ливане, в Ираке".Полный текст интервью Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
израиль
иран
тегеран
палестина
йемен
ближний восток
ливан
сирия
сектор газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военная эскалация, новости, израиль, иран, тегеран , хезболла, палестино-израильский конфликт, палестина, йемен, ближний восток, ливан, сирия, сектор газа
военная эскалация, Новости, Израиль, Иран, Тегеран , Хезболла, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Йемен, Ближний Восток, Ливан, Сирия, сектор Газа
Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю
Тегеран не оставил без ответа удары Израиля по своим союзникам и отомстил за гибель своих генералов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразила политолог-международник, востоковед Елена Супонина
"В апреле этого года был обмен ударами между Израилем и Ираном. То, что мы видим сейчас, это повторение того же весеннего сценария — только чуть на более высокой ноте, с большими нервами и даже с применением гиперзвука со стороны Ирана", - констатировала востоковед.
Супонина констатировала: каждый раз ситуация противостояния приобретает все более напряженный характер. Официальному Тегерану важно было сохранить лицо, потому что население начало волноваться, сомневаясь в исполнении обещаний ответить Израилю на гибель влиятельных иранских генералов в Ливане и Сирии.
"Как минимум два иранских генерала погибло, когда израильтяне ликвидировали генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллу. На днях, когда израильтяне нанесли удар по Дамаску, тоже погибли иранцы. Ранее в апреле во время удара по иранскому консульству тоже были жертвы, - напомнила эксперт. - Так что речь идет, во-первых, о гибели иранских высокопоставленных лиц; во-вторых, об ударах, которые Израиль наносит по партнерам Ирана в регионе — в Йемене, Палестине, Ливане, в Ираке".
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация