https://ukraina.ru/20241001/1057813294.html

Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ

Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ - 01.10.2024 Украина.ру

Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ

О значении освобождения Угледара изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой войны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2024-10-01T17:31

2024-10-01T17:31

2024-10-01T17:31

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александр "варяг" матюшин

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Российские военные сообщают о том, что Угледар, битва за который российская армия начала еще 24 февраля 2022 года, поразив ракетой инфраструктуру ВСУ, освобожден. Над центром города водружен российский флаг.Двухлетняя битва за этот населенный пункт объясняется тем, что Угледар хоть и небольшой городок (площадь 1,41 кв. км, довоенное население – почти 15 тысяч человек), но был расположен на самой высокой точке среди степей в южной части ДНР. Высота его центра 187 метров. Окрестность с него просматривается на многие километры. Приблизиться к нему и начать штурм в лоб просто нереально: тяжелая техника на подступах подбивается и горит.К тому же еще до СВО украинское командование превратило Угледар в самую настоящую крепость: были оборудованы огневые точки, подземные ходы и бункеры.Поэтому российское командование в итоге и приняло правильное решение: взять город в клещи, изолировать театр боевых действий, взяв под контроль все дороги, по которым можно было доставлять в город б/к (боекомплект) и резервы, и вывозить раненных. Когда это было сделано в сентябре, даже украинцам стало понятно, что Угледар приговорен. Мало того, момент, когда еще можно было вывести подразделения без особых потерь, украинское командование упустило. В итоге: много пленных, выходящие из города подразделения добираются до своих с огромными потерями. Выходит только от трети до четверти тех, кто решился уйти.О важности этой победы старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин говорит следующее:"Значение освобождения Угледара переоценить невозможно. Во-первых, это моральная победа. У укропов, как говорится, минус еще одна "нескорена фортеця" (непокоренная крепость - прим), что аппетит им, как вы понимаете, не улучшает. Это еще один камушек на весы с надписью "Всё пропало/Выхода нет".Во-вторых, они лишаются огневого контроля над трассой Донецк-Мариуполь и над прилегающими к ней населенным пунктам. Напомню, что расстояние между Угледаром и Волновахой 26 км по прямой, то есть город находился в зоне поражения украинской крупнокалиберной артиллерии: М777 бьет на 30-40 км специальными снарядами Excalibur. Кстати, теперь для украинской артиллерии, в общем-то, не будут доступны удары по железнодорожному сообщению между Донецком и Мариуполем, которое будет открыто".В-третьих, по мнению Матюшина, можно говорить о том, что у ВСУ исчезла точка, с которой можно было бы начать новый "контрнаступ" в направлении Мариуполя, чтобы перерезать Новороссию пополам, и, разбив Крымский мост, запереть российскую армию в Херсонской, Запорожской областях и Крыму.В-четвертых, у Украины уменьшилась возможность контролировать сухопутный коридор в Крым с помощью натовских ракет. Уменьшилась угроза для Крымского моста, и главное: скоро откроется именно железнодорожный маршрут по сухопутному коридору из Ростова-на-Дону в Симферополь/Севастополь через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой. Конечно, ВСУ еще надо отбросить от Работино и окончательно освободить Времьевский выступ, чтоб они не смогли достать "дорогу жизни", но начало уже положено. Если сухопутный коридор заработает на полную катушку, то основной поток на полуостров пойдет не через мост, а через него, что в итоге обессмысливает удары по Крымскому мосту.В-пятых, освобождение Угледара приведет к освобождению Курахово, потом Селидово, а затем и Покровска с Времьевским выступом, что является полным освобождением юга ДНР.В-шестых, от Угледара российская армия двинет в сторону Запорожья по тылам украинских частей, стоящих на запорожском фронте, что в свою очередь подготавливает освобождение Запорожья и снижает напряжение вокруг Энергодара и Запорожской АЭС, которые уже два года кошмарит украинская артиллерия.Читайте также материал Александра Чаленко Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики

https://ukraina.ru/20240924/1057658912.html

https://ukraina.ru/20240924/1057632059.html

мариуполь

крымский мост

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, мариуполь, крымский мост, угледар, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская аэс