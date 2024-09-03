https://ukraina.ru/20240903/1057194720.html
Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским
Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским - 03.09.2024 Украина.ру
Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским
Скорее всего, решение Украины о запрете УПЦ согласовали с Западом. С Папой Римским несомненно это решение не согласовывали. Тем более, что с его точки зрения православие — это изрядное заблуждение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2024-09-03T03:30
2024-09-03T03:30
2024-09-03T03:30
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Зеленский заявил, что те, кто совершил преступления на территории Украины и сбежал от правосудия, должны понести заслуженное наказание. Логика учит нас, что используя даже одну ошибочную предпосылку среди сотен верных, можно получить любой ошибочный результат, рассказал публицист.Если вы искренне верите, что Украина — не Россия, а украинцы — не русские, этого достаточно для впадения в несметное множество заблуждений. Это дает надежду на то, чтобы договориться с террористическим государством Украина хоть о чем-нибудь, указал эксперт.Хотя с террористом можно договариваться только по одному вопросу: желает ли он дожить до суда или предпочитает, чтобы его убили немедленно, отметил он.А в Соединенных Государствах Америки недовольны не самим фактом запрета УПЦ, а его несвоевременностью. Большая часть искренне верующих сосредоточена среди республиканского электората, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.руО том, где Украина может прятать истребители F-16 под видом гражданских самолетов в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, россия, анатолий вассерман, папа римский, владимир зеленский, упц, православие, запрет
Новости, Украина, Запад, Россия, Анатолий Вассерман, Папа Римский, Владимир Зеленский, УПЦ, Православие, запрет
Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским
Скорее всего, решение Украины о запрете УПЦ согласовали с Западом. С Папой Римским несомненно это решение не согласовывали. Тем более, что с его точки зрения православие — это изрядное заблуждение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Зеленский заявил, что те, кто совершил преступления на территории Украины и сбежал от правосудия, должны понести заслуженное наказание. Логика учит нас, что используя даже одну ошибочную предпосылку среди сотен верных, можно получить любой ошибочный результат, рассказал публицист.
Если вы искренне верите, что Украина — не Россия, а украинцы — не русские, этого достаточно для впадения в несметное множество заблуждений. Это дает надежду на то, чтобы договориться с террористическим государством Украина хоть о чем-нибудь, указал эксперт.
Хотя с террористом можно договариваться только по одному вопросу: желает ли он дожить до суда или предпочитает, чтобы его убили немедленно, отметил он.
"Скорее всего, [решение Украины о запрете УПЦ] согласовали [с Западом]. С Папой Римским
несомненно не согласовывали. Тем более с его точки зрения православие — это изрядное заблуждение, как и с точки зрения православных некоторые особенности католичества классифицируются как ереси", — подчеркнул Вассерман.
А в Соединенных Государствах Америки недовольны не самим фактом запрета УПЦ, а его несвоевременностью. Большая часть искренне верующих сосредоточена среди республиканского электората, заключил собеседник издания.
О том, где Украина может прятать истребители F-16 под видом гражданских самолетов в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру