Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись - 26.09.2024 Украина.ру
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Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись
Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись - 26.09.2024 Украина.ру
Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" развесила по стране предвыборные плакаты с подписью "Скажи нет войне! Выбери мир!". На билбордах две фотографии: разрушенной войной Украины и цветущей Грузии. Таким незатейливым способом политическая сила напомнила своим избирателям, какое именно будущее они выберут 26 октября на парламентских выборах
2024-09-26T16:28
2024-09-26T16:47
грузия
украина
киев
саакашвили
"азов"
"грузинский легион"
партия
выборы
новости
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Такой подход к агитации крайне не понравился Западу и Киеву. В частности, украинское издание "Страна.ua" возмутилось тому факту, что "пророссийская" "Мечта" якобы спекулирует на происходящем в их стране и позволяет себе конфликтовать с Западом по темам об иноагентах и запрете ЛГБТ*-пропаганды. УНИАН и вовсе высказался радикально.Власти Грузии предполагают, что в стране после парламентских выборов может произойти новая попытка организации цветной революции. В частности, такие опасения озвучивал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, если прозападная оппозиция получит "хоть каплю власти“, в Тбилиси уже через неделю начнут формировать отряды добровольцев для помощи Киеву.Подогрели предположения о скорой оранжевой революции в стране и недавние визиты в Грузию американских конгрессменов Джинн Шахин и Майка Тернера, начавшегося на минувших выходных. Они встретились не только с президентом и несколькими министрами, но и с представителями прозападных оппозиционных политических партий.Один из представителей таковой - Ираклий Купрадзе из коалиции "За сильную Грузию“ - позже заявил, что "послания Шахин населению Грузии недвусмысленно говорят о том, что невозможно и несовместимо, чтобы "Грузинская мечта“ оставалась у власти, и чтобы Грузия при этом продолжала путь европейской интеграции“.Еще один фактор, подливающий масло в огонь опасений - наличие сильной экстремистской группировки типа украинского "Азова"**. И в Грузии это "Грузинский легион“**, принимающий участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима.Служба безопасности Грузии ранее заявляла, что располагает данными об участии этой террористической ячейки в планировании беспорядков в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что за разработкой этого плана стоят заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили***.* - ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ.** - Террористическая организация, запрещенная в России.*** - Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.Более детально о внутриполитической ситуации в Грузии в материале В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана.
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грузия, украина, киев, саакашвили, "азов", "грузинский легион", партия, выборы, новости
Грузия, Украина, Киев, Саакашвили, "Азов", "Грузинский легион", партия, выборы, Новости

Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись

16:28 26.09.2024 (обновлено: 16:47 26.09.2024)
 
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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" развесила по стране предвыборные плакаты с подписью "Скажи нет войне! Выбери мир!". На билбордах две фотографии: разрушенной войной Украины и цветущей Грузии. Таким незатейливым способом политическая сила напомнила своим избирателям, какое именно будущее они выберут 26 октября на парламентских выборах
Такой подход к агитации крайне не понравился Западу и Киеву. В частности, украинское издание "Страна.ua" возмутилось тому факту, что "пророссийская" "Мечта" якобы спекулирует на происходящем в их стране и позволяет себе конфликтовать с Западом по темам об иноагентах и запрете ЛГБТ*-пропаганды. УНИАН и вовсе высказался радикально.
"Лозунг, который написан внизу билбордов, гласит: "Выбери мир", однако его, видимо, нужно читать, как "Встань на колени перед Россией"", - говорится в комментарии украинского УНИАН.
Власти Грузии предполагают, что в стране после парламентских выборов может произойти новая попытка организации цветной революции. В частности, такие опасения озвучивал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, если прозападная оппозиция получит "хоть каплю власти“, в Тбилиси уже через неделю начнут формировать отряды добровольцев для помощи Киеву.
Подогрели предположения о скорой оранжевой революции в стране и недавние визиты в Грузию американских конгрессменов Джинн Шахин и Майка Тернера, начавшегося на минувших выходных. Они встретились не только с президентом и несколькими министрами, но и с представителями прозападных оппозиционных политических партий.
Один из представителей таковой - Ираклий Купрадзе из коалиции "За сильную Грузию“ - позже заявил, что "послания Шахин населению Грузии недвусмысленно говорят о том, что невозможно и несовместимо, чтобы "Грузинская мечта“ оставалась у власти, и чтобы Грузия при этом продолжала путь европейской интеграции“.
Еще один фактор, подливающий масло в огонь опасений - наличие сильной экстремистской группировки типа украинского "Азова"**. И в Грузии это "Грузинский легион“**, принимающий участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима.
Служба безопасности Грузии ранее заявляла, что располагает данными об участии этой террористической ячейки в планировании беспорядков в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что за разработкой этого плана стоят заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили***.
* - ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ.
** - Террористическая организация, запрещенная в России.
*** - Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
Более детально о внутриполитической ситуации в Грузии в материале В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана.
 
ГрузияУкраинаКиевСаакашвили"Азов""Грузинский легион"партиявыборыНовости
 
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