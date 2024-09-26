https://ukraina.ru/20240926/1057707576.html
Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись
Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись - 26.09.2024 Украина.ру
Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" развесила по стране предвыборные плакаты с подписью "Скажи нет войне! Выбери мир!". На билбордах две фотографии: разрушенной войной Украины и цветущей Грузии. Таким незатейливым способом политическая сила напомнила своим избирателям, какое именно будущее они выберут 26 октября на парламентских выборах
2024-09-26T16:28
2024-09-26T16:28
2024-09-26T16:47
грузия
украина
киев
саакашвили
"азов"
"грузинский легион"
партия
выборы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057706415_0:376:965:919_1920x0_80_0_0_d93aa4b5b70cd728499358dfe2906ada.jpg.webp
Такой подход к агитации крайне не понравился Западу и Киеву. В частности, украинское издание "Страна.ua" возмутилось тому факту, что "пророссийская" "Мечта" якобы спекулирует на происходящем в их стране и позволяет себе конфликтовать с Западом по темам об иноагентах и запрете ЛГБТ*-пропаганды. УНИАН и вовсе высказался радикально.Власти Грузии предполагают, что в стране после парламентских выборов может произойти новая попытка организации цветной революции. В частности, такие опасения озвучивал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, если прозападная оппозиция получит "хоть каплю власти“, в Тбилиси уже через неделю начнут формировать отряды добровольцев для помощи Киеву.Подогрели предположения о скорой оранжевой революции в стране и недавние визиты в Грузию американских конгрессменов Джинн Шахин и Майка Тернера, начавшегося на минувших выходных. Они встретились не только с президентом и несколькими министрами, но и с представителями прозападных оппозиционных политических партий.Один из представителей таковой - Ираклий Купрадзе из коалиции "За сильную Грузию“ - позже заявил, что "послания Шахин населению Грузии недвусмысленно говорят о том, что невозможно и несовместимо, чтобы "Грузинская мечта“ оставалась у власти, и чтобы Грузия при этом продолжала путь европейской интеграции“.Еще один фактор, подливающий масло в огонь опасений - наличие сильной экстремистской группировки типа украинского "Азова"**. И в Грузии это "Грузинский легион“**, принимающий участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима.Служба безопасности Грузии ранее заявляла, что располагает данными об участии этой террористической ячейки в планировании беспорядков в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что за разработкой этого плана стоят заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили***.* - ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ.** - Террористическая организация, запрещенная в России.*** - Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.Более детально о внутриполитической ситуации в Грузии в материале В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана.
грузия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057706415_0:286:965:1010_1920x0_80_0_0_5b7c79ac79975ab3ec8512fb7c88dc45.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
грузия, украина, киев, саакашвили, "азов", "грузинский легион", партия, выборы, новости
Грузия, Украина, Киев, Саакашвили, "Азов", "Грузинский легион", партия, выборы, Новости
Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись
16:28 26.09.2024 (обновлено: 16:47 26.09.2024)
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" развесила по стране предвыборные плакаты с подписью "Скажи нет войне! Выбери мир!". На билбордах две фотографии: разрушенной войной Украины и цветущей Грузии. Таким незатейливым способом политическая сила напомнила своим избирателям, какое именно будущее они выберут 26 октября на парламентских выборах
Такой подход к агитации крайне не понравился Западу и Киеву. В частности, украинское издание "Страна.ua" возмутилось тому факту, что "пророссийская" "Мечта" якобы спекулирует на происходящем в их стране и позволяет себе конфликтовать с Западом по темам об иноагентах и запрете ЛГБТ*-пропаганды. УНИАН и вовсе высказался радикально.
"Лозунг, который написан внизу билбордов, гласит: "Выбери мир", однако его, видимо, нужно читать, как "Встань на колени перед Россией"", - говорится в комментарии украинского УНИАН.
Власти Грузии предполагают, что в стране после парламентских выборов может произойти новая попытка организации цветной революции. В частности, такие опасения озвучивал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, если прозападная оппозиция получит "хоть каплю власти“, в Тбилиси
уже через неделю начнут формировать отряды добровольцев для помощи Киеву
.
Подогрели предположения о скорой оранжевой революции в стране и недавние визиты в Грузию американских конгрессменов Джинн Шахин и Майка Тернера, начавшегося на минувших выходных. Они встретились не только с президентом и несколькими министрами, но и с представителями прозападных оппозиционных политических партий.
Один из представителей таковой - Ираклий Купрадзе из коалиции "За сильную Грузию“ - позже заявил, что "послания Шахин населению Грузии недвусмысленно говорят о том, что невозможно и несовместимо, чтобы "Грузинская мечта“ оставалась у власти, и чтобы Грузия при этом продолжала путь европейской интеграции“.
Еще один фактор, подливающий масло в огонь опасений - наличие сильной экстремистской группировки типа украинского "Азова
"**. И в Грузии это "Грузинский легион
“**, принимающий участие в конфликте на Украине
на стороне киевского режима.
Служба безопасности Грузии ранее заявляла, что располагает данными об участии этой террористической ячейки в планировании беспорядков в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что за разработкой этого плана стоят заместитель главы МВД
в годы правления Михаила Саакашвили
Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона
"* Мамука Мамулашвили***.
* - ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ.
** - Террористическая организация, запрещенная в России.
*** - Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.