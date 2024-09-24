Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 24 сентября в своем телеграм-канале в очередной раз призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву
Он указал, что Украина нарастила производство оружия в шесть раз.
"Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы производить все необходимое. Призвал наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи", - написал Ермак.
Он уточнил, что в "списке приоритетов" сейчас средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы, дроны и артиллерийские снаряды.
Ермак также призвал Запад увеличить инвестиции в производство украинского оружия.
Подробнее о попрошайничестве - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.