Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками - 24.09.2024 Украина.ру
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Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками
Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками - 24.09.2024 Украина.ру
Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 24 сентября в своем телеграм-канале в очередной раз призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву
2024-09-24T13:25
2024-09-24T13:25
новости
запад
украина
киев
андрей ермак
владимир зеленский
нато
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Он указал, что Украина нарастила производство оружия в шесть раз.Он уточнил, что в "списке приоритетов" сейчас средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы, дроны и артиллерийские снаряды.Ермак также призвал Запад увеличить инвестиции в производство украинского оружия.Кроме того, он намекнул на важность приглашения Украины в НАТО и предоставления разрешения ВСУ наносить удары вглубь территории России.Сам Зеленский накануне отправился в США, где уже посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон и сразу же попросил больше снарядов.Подробнее о попрошайничестве - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, киев, андрей ермак, владимир зеленский, нато
Новости, Запад, Украина, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, НАТО

Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками

13:25 24.09.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 24 сентября в своем телеграм-канале в очередной раз призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву
Он указал, что Украина нарастила производство оружия в шесть раз.
"Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы производить все необходимое. Призвал наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи", - написал Ермак.
Он уточнил, что в "списке приоритетов" сейчас средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы, дроны и артиллерийские снаряды.
Ермак также призвал Запад увеличить инвестиции в производство украинского оружия.
Кроме того, он намекнул на важность приглашения Украины в НАТО и предоставления разрешения ВСУ наносить удары вглубь территории России.
Сам Зеленский накануне отправился в США, где уже посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон и сразу же попросил больше снарядов.
Подробнее о попрошайничестве - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНАТО
 
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