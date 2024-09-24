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Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками

Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками - 24.09.2024 Украина.ру

Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками

Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 24 сентября в своем телеграм-канале в очередной раз призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву

2024-09-24T13:25

2024-09-24T13:25

2024-09-24T13:25

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Он указал, что Украина нарастила производство оружия в шесть раз.Он уточнил, что в "списке приоритетов" сейчас средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы, дроны и артиллерийские снаряды.Ермак также призвал Запад увеличить инвестиции в производство украинского оружия.Кроме того, он намекнул на важность приглашения Украины в НАТО и предоставления разрешения ВСУ наносить удары вглубь территории России.Сам Зеленский накануне отправился в США, где уже посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон и сразу же попросил больше снарядов.Подробнее о попрошайничестве - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.

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