Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсетях признал превосходство России в живой силе и технике
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится в материале.
В сентябре генштаб уже жаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ.
На днях экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал ситуацию вокруг Угледара кризисной. По его словам, у ВСУ нет способов защиты от российской авиации. Селезнев призвал украинских военных отступать из города.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.