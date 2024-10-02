https://ukraina.ru/20241002/1057831099.html

Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии

Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии - 02.10.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсетях признал превосходство России в живой силе и технике

2024-10-02T09:45

2024-10-02T09:45

2024-10-02T09:45

новости

россия

угледар

владислав селезнев

генштаб

вооруженные силы украины

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"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится в материале.В сентябре генштаб уже жаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ.На днях экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал ситуацию вокруг Угледара кризисной. По его словам, у ВСУ нет способов защиты от российской авиации. Селезнев призвал украинских военных отступать из города.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, угледар, владислав селезнев, генштаб, вооруженные силы украины