Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии - 02.10.2024 Украина.ру
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Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии
Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии - 02.10.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсетях признал превосходство России в живой силе и технике
2024-10-02T09:45
2024-10-02T09:45
новости
россия
угледар
владислав селезнев
генштаб
вооруженные силы украины
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"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится в материале.В сентябре генштаб уже жаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ.На днях экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал ситуацию вокруг Угледара кризисной. По его словам, у ВСУ нет способов защиты от российской авиации. Селезнев призвал украинских военных отступать из города.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.
россия
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новости, россия, угледар, владислав селезнев, генштаб, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Угледар, Владислав Селезнев, Генштаб, Вооруженные силы Украины

Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии

09:45 02.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсетях признал превосходство России в живой силе и технике
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится в материале.
В сентябре генштаб уже жаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ.
На днях экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал ситуацию вокруг Угледара кризисной. По его словам, у ВСУ нет способов защиты от российской авиации. Селезнев призвал украинских военных отступать из города.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУгледарВладислав СелезневГенштабВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
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11:12"Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО
10:22Генштаб ВСУ исключил из своих сводок: Рогов рассказал о ситуации в Угледаре
10:19Хотят припугнуть жителей Москвы и Петербурга. Помпео проговорился, зачем Киеву нужны удары вглубь РФ
09:56Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО
09:45Генштаб ВСУ признал превосходство российский армии
09:39Склад боеприпасов под Харьковом и военный паром под Одессой: куда сегодня ударили ВС РФ
09:24"Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ
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