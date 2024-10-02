https://ukraina.ru/20241002/1057829146.html

Главное за ночь 2 октября

Главное за ночь 2 октября - 02.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 2 октября

Мощный взрыв прогремел в Сумской области Украины — об этом сообщил украинский телеканал ТСН. Украина.ру, 02.10.2024

2024-10-02T08:05

2024-10-02T08:05

2024-10-02T08:06

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си цзиньпин

вячеслав гладков

хезболла

вооруженные силы украины

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Мощный взрыв прогремел в Сумской области Украины — об этом сообщил украинский телеканал ТСН.Движение "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с израильской пехотой у населённого пункта Одайсе на юге страны.Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай будет вместе с Россией вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете.В результате атаки украинского дрона в селе Тишанка в Белгородской области ранены двое мирных жителей — об этом сообщил губернатор Гладков.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.

китай

белгородская область

сумская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, белгородская область, сумская область, си цзиньпин, вячеслав гладков, хезболла, вооруженные силы украины