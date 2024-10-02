Главное за ночь 2 октября - 02.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241002/1057829146.html
Главное за ночь 2 октября
Главное за ночь 2 октября - 02.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 2 октября
Мощный взрыв прогремел в Сумской области Украины — об этом сообщил украинский телеканал ТСН. Украина.ру, 02.10.2024
2024-10-02T08:05
2024-10-02T08:06
новости
китай
белгородская область
сумская область
си цзиньпин
вячеслав гладков
хезболла
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052242845_0:105:3134:1868_1920x0_80_0_0_4668f70be83b5e8fa00fbfa218919a7f.jpg
Мощный взрыв прогремел в Сумской области Украины — об этом сообщил украинский телеканал ТСН.Движение "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с израильской пехотой у населённого пункта Одайсе на юге страны.Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай будет вместе с Россией вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете.В результате атаки украинского дрона в селе Тишанка в Белгородской области ранены двое мирных жителей — об этом сообщил губернатор Гладков.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
китай
белгородская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052242845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_292ae8dd2dbce4ceed5db7689c147a73.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, белгородская область, сумская область, си цзиньпин, вячеслав гладков, хезболла, вооруженные силы украины
Новости, Китай, Белгородская область, Сумская область, Си Цзиньпин, Вячеслав Гладков, Хезболла, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 2 октября

08:05 02.10.2024 (обновлено: 08:06 02.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Мощный взрыв прогремел в Сумской области Украины — об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Движение "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с израильской пехотой у населённого пункта Одайсе на юге страны.
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай будет вместе с Россией вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете.
В результате атаки украинского дрона в селе Тишанка в Белгородской области ранены двое мирных жителей — об этом сообщил губернатор Гладков.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.
 
НовостиКитайБелгородская областьСумская областьСи ЦзиньпинВячеслав ГладковХезболлаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Призыв к отставке Умерова, провалы ВСУ, поголовная мобилизация. Главное на Украине на утро 2 октября
08:51Ни слова об Украине и НАТО. Грег Вайнер о казусах на дебатах "вторых номеров" в США
08:05Главное за ночь 2 октября
08:00"Говорит Москва! От Советского информбюро". 90 лет Юрию Левитану
06:10Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита
06:00"Политика ракет ничего не решит". Украинские эксперты о том, как строить новую Украину
05:50Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино
05:40"Управляет миром", не привлекая внимания санитаров. Чем занимается бывший глава МИД Павел Климкин
05:30Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского
05:20Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"
05:00Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик
04:30Баранчик рассказал об отличии "мирных планов" Зеленского и "группы друзей мира"
04:15"Мы должны выдержать": Баранчик оценил возможности России в случае эскалации конфликта
04:00"Посмотрите, что делают США и Израиль": Баранчик рассказал о том, как сберечь российских мужчин
03:30Российский аналитик: Целей на территории натовских стран очень много
03:15"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля
03:00Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно
18:21Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
18:13У НАТО новый заукраинский генсек, Угледар – наш. Итоги 1 октября
18:07Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел
Лента новостейМолния