ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок - 23.09.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок - 23.09.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок
В результате обстрела ВСУ погибли три мирных жителя села Архангельское Белгородской области. Об этом 23 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков
2024-09-23T18:06
2024-09-23T18:06
новости
белгородская область
киев
запад
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
обстрелы
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"Три мирных жителя, в том числе ребенок, погибли в селе Архангельское Шебекинского городского округа", - сообщил губернатор.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. Информация о последствиях обстрела ВСУ уточняется.Губернатор также сообщил об очередном сигнале о ракетной опасности на всей территории Белгородской области.Также 23 сентября Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
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новости, белгородская область, киев, запад, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, кто
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ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок

18:06 23.09.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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В результате обстрела ВСУ погибли три мирных жителя села Архангельское Белгородской области. Об этом 23 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков
"Три мирных жителя, в том числе ребенок, погибли в селе Архангельское Шебекинского городского округа", - сообщил губернатор.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. Информация о последствиях обстрела ВСУ уточняется.
Губернатор также сообщил об очередном сигнале о ракетной опасности на всей территории Белгородской области.
Также 23 сентября Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
 
НовостиБелгородская областьКиевЗападВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениямирные жителиобстрелыКТО
 
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