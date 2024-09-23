https://ukraina.ru/20240923/1057632473.html

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок - 23.09.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок

В результате обстрела ВСУ погибли три мирных жителя села Архангельское Белгородской области. Об этом 23 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков

2024-09-23T18:06

2024-09-23T18:06

2024-09-23T18:06

новости

белгородская область

киев

запад

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

мирные жители

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050752788_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_355d4ad1b9f259d72181ece57174c775.jpg

"Три мирных жителя, в том числе ребенок, погибли в селе Архангельское Шебекинского городского округа", - сообщил губернатор.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. Информация о последствиях обстрела ВСУ уточняется.Губернатор также сообщил об очередном сигнале о ракетной опасности на всей территории Белгородской области.Также 23 сентября Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино

белгородская область

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, киев, запад, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, кто